Nadchodzą nowe karty graficzne Intela. Pierwsze testy dają nadzieję na godnego rywala Nvidii

Battlemage już w testach. Nowe karty graficzne Intela nadchodzą

Możecie się z tym nie zgodzić po tym, jak prezentują się sprzedawane aktualnie karty graficzne Intela, ale niezmiennie uważam, że Arc A potrzebujemy zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej. AMD rezygnuje przecież ze swoich potencjalnie innowacyjnych projektów, a Nvidia kręci aż za bardzo, żeby móc jej zaufać i uwierzyć, że nowe GeForce, które zadebiutują nie w 2024, a w 2025 roku, nie powtórzą wpadek aktualnej generacji. Intel ma więc niezłe pole do popisu – musi tylko stworzyć dobre karty graficzne i traktować graczy z szacunkiem, a udziałowe słupki wzrosną same.

Czytaj też: Intel N50 nigdy nie powinien powstać. Zapowiada się procesor-porażka

Aktualnie Intel jest na etapie testowania procesorów do nowych kart graficznych z serii Battlemage, a z wcześniejszych informacji wynika, że jest od dłuższego czasu przekonany, że następcy Arc A wykuci w ogniu nauki na błędach będą jeszcze bardziej zaawansowani. Zwłaszcza że trafią na rynek w znacznie lepszych okolicznościach (a nie praktycznie dwa lata za późno) i doczekają się stabilniejszych oraz znacznie bardziej rozbudowanych sterowników graficznych. Najnowsze informacje na temat tych kart graficznych wskazują, że testy ich pierwszych procesorów graficznych po prostu muszą już trwać, bo na stronie Intel DesigninTools pojawiły się dwa narzędzia testowe.

Czytaj też: AMD należą się oklaski. Nowy Ryzen rozkłada Intela na łopatki

Mowa o BGA2362-BMG-X2 i BGA2727-BMG-X3-6CH, które są wykorzystywane tylko i wyłącznie do weryfikacji oraz testowania, ale nawet pomimo tego możemy wyciągnąć z nich cenną informację. Z porównania tego typu narzędzi wynika, że następca GPU ACM-G10 w Arc A770, czyli flagowy procesor graficzny dla kart nowej generacji, będzie nieco większy i to mimo potencjalnego wykorzystywania 5- lub nawet 4-nm procesu technologicznego TSCM. Niestety to wszystko, co aktualnie możemy wyciągnąć z tych informacji na temat procesorów graficznych Battlemage, które będą dostępne zarówno w wersji przeznaczonej dla procesorów centralnych (iGPU), jak i do kart graficznych.

Czytaj też: Wszystko, co wiemy o procesorach Intel Core 14. generacji. Raptory zaryczą raz jeszcze

Przypomnijmy, że Intel Arc A zadebiutowały na początku 2022 roku, a opóźnienia w produkcji i sam karkołomny proces wprowadzania modeli na rynek sprawił, że przez wiele miesięcy były istnym białym krukiem poza Chinami. Nic więc dziwnego, że firma postanowiła opóźnić serię Battlemage do 2024 roku, zmieniając pierwotny plan wprowadzenia jej na rynek pod koniec roku bieżącego. Oznacza to, że mimo zebranego doświadczenia i szybszych postępów prac, Intel nadal będzie celował we wprowadzanie swoich kart na rynek akurat wtedy, kiedy konkurencyjne modele nowej generacji będą już sprzedawane od dobrego roku.