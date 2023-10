Home Tech Rosja ma nowy “potężny” system artyleryjski. Kraj przetestował samobieżną 2S43 Małwa

Rosja ma nowy “potężny” system artyleryjski. Kraj przetestował samobieżną 2S43 Małwa

Artyleria to podstawa każdego konfliktu na wielką skalę, a zaliczające się do niej samobieżne haubice są jednymi z najważniejszych systemów bojowych tego typu. Chociaż to po prostu wielkie działa na mobilnych platformach, ich rozwój na całym świecie trwa i Rosja nie jest w tej kwestii wyjątkiem, a to za sprawą systemu 2S35 Koalicja-SW czy właśnie przetestowanego 2S43 Małwa.