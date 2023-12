Świetna wiadomość dla właścicieli starszych iPhone’ów. Apple zapewni im szybsze ładowanie

Właściciele starszych iPhone’ów szykujcie się na nadchodzącą aktualizację iOS 17.2

Co prawda, od czasu wprowadzenia na rynek iPhone’ów 15, jeśli wspominamy o bezprzewodowym ładowaniu w smartfonach Apple’a, mówimy o nim w kontekście problemów. Posiadacze najnowszych modeli Pro musieli zmagać się z przykrym w skutkach błędem, który po podłączeniu urządzenia do bezprzewodowego ładowania w niektórych samochodach, powodował awarię modułu NFC. W efekcie użytkownicy byli pozbawienie dostępu do takich funkcjonalności, jak Apple Pay. Na szczęście gigant już wydał stosowną poprawkę, więc problem został zażegnany.

Czytaj też: Użytkownicy iPhone’ów skarżą się na dziwny błąd. Co tym razem się zepsuło?

Z kolei tym razem temat bezprzewodowego ładowania znów powraca, ale w końcu mamy dla was dobre wiadomości. Nie chodzi już o żadne usterki, a o ulepszenie, które Apple planuje wprowadzić na pokład modeli starszej generacji. Właściciele iPhone’ów 13 i iPhone’ów 14, wraz z iOS 17.2 dostaną ulepszone ładowanie bezprzewodowe. Gigant z Cupertino od dawna oferuje użytkownikom swoich smartfonów ładowanie bez kabla przy pomocy magnetycznej ładowarki MagSafe. Tegoroczne iPhone’y wciąż obsługuję to rozwiązanie, jednak są również kompatybilne z uniwersalnym standardem Qi2. Teraz Apple chce, by także starsze modele mogły z tej opcji korzystać.

Czytaj też: Samsung idzie jak burza. Kolejne urządzenia dostają Androida 14 z One UI 6. Twój model jest na liście?

Jeśli nie do końca orientujecie się, czym jest Qi2, to po krótce wam przypomnę, że jest to najnowszy uniwersalny standard ładowania bezprzewodowego, który umożliwia ładowanie telefonów z systemem Android, bez konieczności podłączania żadnych kabli, bo wszystko odbywa się przy pomocy magnesów. Standard ten umożliwia także szybsze ładowanie bezprzewodowe, bo z 7,5 W w oryginalnym Qi mamy już 15 W.

iPhone 14 Pro

Fakt, że iPhone’y 15 już obsługują tę technologię, jest świetną wiadomością, ale jeszcze lepszą jest informacja, iż także poprzednie generacje smartfonów producenta dostaną taką możliwość. Ich właściciele będą więc mogli korzystać z szybszych podkładek ładujących innych firm, co będzie dużym ułatwieniem. Nowa funkcja pojawiła się w świeżo wypuszczonej przez Apple’a wersji Release Candidate iOS 17.2, a jej obecność potwierdzono również w dzienniku zmian, więc raczej nie ma mowy o żadnej pomyłce.

Co prawda iPhone’y 13 i iPhone’y 14 można bez problemu ładować bezprzewodowo z mocą 15 W, korzystając z ładowarki MagSafe, ale teraz będzie to możliwe również z wykorzystaniem ładowarek innych film. Unii europejskiej takie podejście powinno się spodobać, bo dzięki niemu nie trzeba będzie kupować podkładki Apple’a, by móc cieszyć się szybszym ładowaniem bez kabla.

Czytaj też: Android z masą nowości. Google ma coś dla smartfonów, tabletów i smartwatchy

Ta nowość trafi na pokłady smartfonów producenta wraz z aktualizacją iOS 17.2, która powinna zostać udostępniona jeszcze w tym miesiącu. Co prawda trzeba się liczyć z tym, że zawsze coś może pójść nie tak, przez co wdrożenie funkcji zostanie przesunięte w czasie, ale na razie nic na to nie wskazuje. Jeśli natomiast interesuje was, jakie jeszcze nowości trafią na wasze iPhone’y wraz z planowanym uaktualnieniem, sprawdźcie poniższy artykuł, tam opisaliśmy najciekawsze z nich.

Czytaj też: W przyszłym miesiącu Apple wyda iOS 17.2 – oto najciekawsze nowości