Samsung idzie jak burza. Kolejne urządzenia dostają Androida 14 z One UI 6. Twój model jest na liście?

Android 14 z One UI 6 trafia do coraz większej liczby urządzeń. Aktualizacja przynosi masę nowości

W październiku Samsung zaprezentował w końcu stabilną wersję nakładki One UI 6 opartej na najnowszej wersji Androida. Interfejs był od jakiegoś czasu w fazie testów, jednak dopiero podczas wydarzenia poznaliśmy szczegóły przygotowanych ulepszeń. Głównym celem tej generacji One UI jest podniesienie komfortu użytkowania urządzeń, ze szczególnym naciskiem na rewolucję w edycji zdjęć i wideo, za które odpowiedzą inteligentne funkcje.

Dużą i od razu rzucającą się w oczy nowością jest Szybki Panel. Został on podzielony na różne sekcje, z kafelkami łączności Wi-Fi i Bluetooth na górze, dużą sekcją z ikonami szybkich ustawień na środku, suwakiem jasności i kontrolkami ochrony oczu, Smart View i Sterowaniem urządzeniami na dole. Ogólny wygląd jest subtelny i opływowy oraz zapewnia dobrą widoczność wszystkich opcji szybkich ustawień.

Aplikacja Galeria zyskała natomiast sporo funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Photo Remaster i Object Eraser, przeanalizuje nasze zdjęcia i zaproponuje sugestie dotyczące ulepszeń obrazu. Samsung Studio to natomiast wielowarstwowy edytor wideo, który umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie tekstu, naklejek i muzyki do osi czasu filmów. Nowości pojawiły się też w aplikacji Zdrowie. Zostanie ona rozszerzona o cyfrowy ekosystem zdrowia, a Samsung dostępni niezależnym programistom dostęp do czujnika BioActive w smartwatchach Galaxy za pośrednictwem pakietu Samsung Privileged Health SDK.

Ponadto użytkownicy mogą liczyć na nowy projekt emoji, podgląd zdjęć i filmów w panelu Udostępnij, więcej opcji udostępniania, ulepszenia wielozadaniowości, zegar na ekranie blokady z wieloma opcjami udostępniania, nowy widżet Pogody, a także wiele nowych informacji w samej aplikacji. To oczywiście nie wszystko, bo Samsung mocno postarał się, by użytkownicy nie poczuli się zawiedzeni tą aktualizacją. Nie brakuje też oczywiście funkcji nastawionych na poprawę zabezpieczeń, by system był jeszcze bardziej niezawodny i gwarantował użytkownikom większą ochronę.

Które urządzenia dostaną aktualizację Androida 14 z One UI 6?

Samsung udostępnia uaktualnienie partiami, więc właściciele najnowszych modeli mogą już cieszyć się nowościami. Teraz dowiedzieliśmy się, że kolejne urządzenie dostają aktualizację. Co prawda dopiero w niektórych regionach, dlatego trzeba jeszcze uzbroić się w nieco cierpliwości, jednak przynajmniej wiadomo, że gigant działa zgodnie z planem.

Oto modele, które dostaną teraz aktualizację: