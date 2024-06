Netflix szykuje wielkie odświeżenie swojej najważniejszej aplikacji. Co się zmieni?

Przeglądanie Netflixa na telewizorach będzie przyjemniejsze

Chociaż z serwisu Netflix możemy korzystać na różnych urządzeniach, bez wątpienia najlepiej filmy i seriale ogląda się na telewizorze. W końcu nic nie pobije ulubionych treści wyświetlanych na dużym ekranie. By wrażenia z takiego konsumowania rozrywki były jeszcze lepsze, platforma postanowiła wprowadzić kilka zmian i przeprojektować swoją aplikację na telewizorach, co docelowo ma uprościć przeglądanie biblioteki i poszukiwanie informacji na temat danych tytułów. Aż chce się powiedzieć „nareszcie!”, bo od dobrych kilku lat tak dużych zmian nie dostaliśmy, pomimo iż od czasu do czasu jakieś ulepszenia w aplikacji wprowadzano.

Z racji, że przeglądanie biblioteki na Netfliksie przy pomocy pilota nie jest tak wygodne, jak na komputerze i telefonie, serwis musiał dokonać zmian, by dla użytkowników było to lepszym doświadczeniem. Największą więc zmianę zauważymy w systemie nawigacji. Znajdujący się dotychczas po lewej stronie pasek skrótów zostanie zastąpiony uproszczonym górnym paskiem nawigacyjnym. Tam znajdziemy lupkę do wyszukiwania, Stronę główną, Seriale, Filmy i „Mój Netflix”. Ostatnia sekcja jest najbardziej interesująca, bo znajdziemy w niej wiele przydatnych rzeczy.

Przechodząc do karty „Mój Netflix”, uzyskamy dostęp do spersonalizowanych rekomendacji, listy tytułów, które już zaczęliśmy oglądać, a także tych, które wcześniej dodaliśmy do „Mojej listy”. Poniekąd można tę sekcję nazwać nową stroną główną, bo do tej pory to wszystko było widoczne właśnie tam. Warto też zauważyć, że górny pasek pomija też dwie karty – Kategorie oraz Nowe i popularne. Zapewne będą one wyświetlane na nowej Stronie głównej, dzięki czemu wszystko będzie teraz czytelniejsze i wygodniejsze.

Netflix postarał się też, by dostarczyć nam więcej informacji o danym tytule. Miniatury na Stronie głównej i w podkategoriach zawierać będą plakietki informacyjne, a na nich zostaną wyświetlone nazwiska aktorów, wszelkie zdobyte nagrody oraz nominacje, oceny w bibliotece Netfliksa oraz data premiery.

Na tym jeszcze nie koniec, bo zmiany obejmą też kafelki filmów i seriali. Kiedy w kategoriach najedziemy na nie kursorem, spowoduje to ich rozwinięcie i na tych powiększonych obszarach zostanie wyświetlony zwiastun. Poniżej znajdziemy z kolei informacje kontekstowe, takie jak gatunek, liczbę odcinków, ocena czy czas trwania (w przypadku filmów), natomiast pod tymi szczegółami pojawi się opis tytuły.

Po takim odświeżaniu interfejs aplikacji zyska więcej ruchomych elementów. Na razie jednak zmiany te są w fazie testów, a dostęp do nich uzyskała tylko garstka użytkowników. Nie wiadomo więc kiedy powinniśmy spodziewać się aktualizacji aplikacji w stabilnej wersji.