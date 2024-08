Dzięki tym nowościom Mapy Google sprawią, że podróż będzie mniej skomplikowana

Mapy Google i Waze z dużymi nowościami

Już od dawna Mapy Google mają funkcję raportowania o incydentach drogowych, jednak przez wiele lat firma niezbyt tę opcję ulepszała. Teraz zdecydowano się ułatwić przesyłanie takich zgłoszeń i chodzi nie tylko o wypadki, ale też roboty drogowe, zamknięcia pasów czy kontrole policji. Ikony raportów będą teraz większe, co pozwoli łatwiej zgłosić incydent, bez poświęcania zbyt dużej uwagi ekranowi smartfona. Inni kierowcy będą natomiast mogli potwierdzić takie zdarzenie jednym dotknięciem.

Ułatwienie wysyłania zgłoszeń opłaci się wszystkim użytkownikom Map, bo osoby, które będą podróżować daną trasą, wcześniej dostaną ostrzeżenie o utrudnieniach, co pomoże inaczej zaplanować trasę. Istotne jest, że raporty będą pochodzić także od społeczności Waze, co większy ich liczbę. Aktualizacja wdrażana jest właśnie na Androidzie i iPhonie, a także w samochodach z wbudowanym Android Auto i CarPlay.

Kolejną nowością będzie funkcja o nazwie Destination Guidance. Jej zadaniem jest pomoc w znacznie łatwiejszym odnalezieniu miejsca docelowego. Teraz będzie ono podświetlone, z wyraźnie zaznaczonym wejściem. Taka zmiana w aplikacji pojawi się, kiedy będziemy zbliżać się do celu, co znacznie ułatwi nawigację na miejscu i oszczędzi czas na szukanie wejścia do budynku czy obiektu. Ta nowość zostanie udostępniona w najbliższych tygodniach i trafi do Map Google na iOS i Androidzie, oraz do Android Auto i Apple CarPlay.

Google nie zapomniał też o użytkownikach nawigacji Waze i dla nich też coś przygotował. W aplikacji wyświetlać się będą nowe typy kamer, ostrzegając nas o tych urządzeniach, które wykrywają prędkość, przejazd na czerwonym świetle, korzystanie z niewłaściwego pasa czy nawet takich, które mogą wykryć, że korzystamy z telefonu lub mamy niezapięte pasy.

Na tym nie koniec, bo Waze pozwoli też udostępniać znajomym informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. W przypadku zwiększonego ruchu lub zamknięcia dróg z powodu wydarzeń sportowych, parad itp., które dotyczą obszarów, przez które regularnie przejeżdżamy (lub które zapisaliśmy w aplikacji), otrzymamy powiadomienie ze szczegółami dotyczącymi danego wydarzenia i sytuacji na trasie. Będziemy mogli przesłać je znajomym i rodzinie, by dać im znać o przeszkodach, jeśli i oni mają zamiar jechać tą drogą.

O ile dwa pierwsze ulepszenia zostały już udostępnione globalnie w aplikacji na Androida i iOS, o tyle na trzecią z nowości trzeba będzie trochę zaczekać – na Androida trafi w tym miesiącu, a na iPhone’y jesienią. Ta aktualizacja sprawi, że Waze w końcu będzie mógł dostarczać instrukcje nawigacyjne nawet po zablokowaniu telefonu, co wcześniej było niemożliwe. Dotyczy to takich wskazówek, jak skręcanie, aktualizacje ruchu drogowego czy ostrzeżenia o zagrożeniach.