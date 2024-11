Mocarstwa zgodziły się na nowe warunki. Prace nad bronią przyszłości nabrały tempa

Kraje AUKUS przyspieszają rozwój broni hipersonicznej w ramach inicjatywy HyFliTE

Utworzony w 2021 roku sojusz AUKUS jest filarem bezpieczeństwa strategicznego w regionie Indo-Pacyfiku. Pierwotnie skupiało się na dostarczaniu Australii atomowych okrętów podwodnych, ale z czasem partnerstwo to rozszerzyło się na kolejne obszary i aktualnie obejmuje sztuczną inteligencję, technologie kwantowe, cyberobronę oraz okiełznanie prędkości hipersonicznych. To właśnie to ostatnie australijska Narodowa Strategia Obrony 2024 uznaje za kluczowe dla ochrony bezpieczeństwa narodowego i utrzymania dominacji operacyjnej.

Czytaj też: Stworzyli broń do zadań specjalnych. Lotnictwo USA wejdzie z nią na nowy poziom

HyFliTE stanowi istotny kamień milowy w ramach drugiego filaru sojuszu AUKUS, który skupia się na zaawansowanych technologiach obronnych. Ogłoszenie, dokonane przez Australijski Departament Obrony 19 listopada 2024 roku, podkreśla pilność i strategiczne znaczenie systemów hipersonicznych w obliczu współczesnych zagrożeń globalnych. Całe to porozumienie jest z kolei wynikiem ustaleń z posiedzenia ministrów obrony AUKUS z 26 września 2024 roku i ma odzwierciedlać wspólne zaangażowanie trzech państw w rozległą integrację zasobów, wiedzy i infrastruktury. W ramach inicjatywy planowane są liczne testy lotów hipersonicznych w ośrodkach badawczych w Australii, Wielkiej Brytanii i USA, co pozwoli na szybszą walidację nowych technologii i koncepcji, a tym samym przyspieszy gotowość operacyjną systemów hipersonicznych.

Czytaj też: Na japońskim poligonie rozpętały się Gwiezdne Wojny. Czym dokładnie jest ta broń?

Dla przypomnienia, broń hipersoniczna to ta, która jest zdolna do osiągania prędkości powyżej Mach 5 w środkowej i terminalnej fazie lotu, co z kolei znacząco utrudnia jej zestrzelenie. Zwłaszcza że podczas lotu tego typu pociski nie poruszają się po przewidywalnej trajektorii balistycznej (jak np. pociski balistyczne), a na dodatek mogą wykonywać manewry, które znacznie utrudniają szanse na ich zestrzelenie. Dlatego też ta broń służy do rażenia silnie chronionych i kluczowych dla wroga celów na dużych dystansach. Jej szybkość, zwrotność i odporność na systemy obronne czynią ją kluczowym elementem współczesnego pola walki, a związane z tą bronią technologie rozwijane w ramach HyFliTE mają nie tylko zwiększyć zdolności ofensywne, ale również wzmocnić systemy obronne, zapewniając przewagę strategiczną w złożonych środowiskach zagrożeń.

Czytaj też: Turecki dron wystrzelił broń zarezerwowaną dla najpotężniejszych maszyn

Pozostaje więc tylko czekać, co jeszcze narodzi się z sojuszu AUKUS i co ciekawego przyniesie rozwój broni hipersonicznej w ramach inicjatywy HyFliTE, które to jest dowodem na zaangażowanie wspomnianych państw w innowacje i bezpieczeństwo. Przyspieszając rozwój broni hipersonicznej, sojusz ten stawia czoła wymaganiom zmieniającego się środowiska zagrożeń, wzmacniając zdolności obronne partnerów. Słusznie, bo AUKUS jest niczym innym, jak odpowiedzią na zmieniającą się dynamikę geopolityczną w regionie Indo-Pacyfiku, a to zwłaszcza na rosnący wpływ militarny Chin.