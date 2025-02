Tu jest jakby luksusowo… i elektrycznie. Nowości w Bolt

Komfort i ekologia w jednym

Nowa opcja w aplikacji Bolta to alternatywa dla pasażerów, którzy oczekują nie tylko niskiej emisji spalin, ale także podwyższonego komfortu podróży. Electric Comfort obejmuje wyłącznie nowoczesne samochody elektryczne, które zapewniają cichą jazdę, lepsze wyposażenie i wygodniejsze wnętrza — a kto wie, może kiedyś w Polsce zobaczymy zielone Cybertrucki.

Pojazdy dostępne w ramach nowej kategorii spełniają wyższe standardy przestronności i jakości, co ma na celu poprawę doświadczenia pasażerów. To kolejny krok Bolta w stronę rozwoju ekologicznych rozwiązań transportowych i zmniejszenia emisji spalin w miastach.

Electric Comfort od dziś dostępny jest w aplikacji. Na ten moment firma nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia, więc nie jestem pewien, czy jest to dostępne we wszystkich miastach, w których działa Bolt — w Warszawie jednak jest ta opcja dostępna, jak widać na poniższym screenie.

Ile trzeba zapłacić za Electric Comfort?

Wprowadzenie bardziej komfortowej i ekologicznej opcji wiąże się z nieco wyższą ceną przejazdów w porównaniu do standardowych kategorii Bolta. Nie jest to jednak najwyższa taryfa w ofercie platformy — cena Comfort Electric jest wyższa niż opcja Green, zwykły Bolt, standardowy Comfort, Women for Women czy nawet Pets. Naturalnie droższe przejazdy są opcją XL, ale więcej trzeba zapłacić również za przejazd Premium. Wygląda więc to raczej rozsądnie.

Bolt już od dłuższego czasu stawia na rozwój zrównoważonego transportu w Europie. Wprowadzenie kategorii Electric Comfort w Polsce to kolejny krok w realizacji strategii ograniczania emisji dwutlenku węgla.