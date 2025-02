Google Maps powstało 20 lat temu. Tak zmieniło się podróżowanie miliardów ludzi

Google Maps w liczbach. Liczby robią wrażenie

Chociaż wszyscy spodziewają się, że skala działania Google Maps jest kolosalna, to liczby dalej robią wrażenie. W samym 2024 roku Google udostępniło 1 bilion kilometrów tras — jak podaje samo wielkie G, to tak, jakby Ziemia okrążyła Słońce ponad tysiąc razy. Do tego na Mapach znajdziemy 250 milionów firm i miejsc, a według wyliczeń giganta z Mountain View, ich znalezienie na mapach, odwiedzając jedno miejsce na godzinę i nie robiąc żadnych przerw na sen, zajęłoby 28 500 lat. Do tego Google informuje, że 500 milionów użytkowników rocznie dodaje recenzje, zdjęcia i oceny, a same Mapy dostają 100 milionów aktualizacji dziennie.

AR i AI w nawigacji — a komu to potrzebne? A na co to komu?

Google połączyło funkcję rozszerzonej rzeczywistości i podróży w czasie. Dzięki Street View, możemy cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak zmieniały się ulice i budynki na przestrzeni lat. Wystarczy wyszukać adres i kliknąć „Zobacz więcej dat”, aby przejrzeć archiwalne zdjęcia. Do tego osoby o ograniczonej mobilności mogą włączyć opcję Miejsca z ułatwieniami dostępu, aby sprawdzić, czy dany obiekt ma np. podjazdy czy dostosowane toalety.

Google przypomina również o funkcji Obiektywu w Mapach, dzięki której w razie zgubienia się w nowym mieście, wystarczy podnieść telefon, a rzeczywistość rozszerzona podpowie nam, gdzie iść, nakładając informacje na obraz z kamery. Z kolei funkcja Immersive View oparta na, a jakże, sztucznej inteligencji, pozwala obejrzeć stadion, park czy ulicę w 3D i sprawdzić pogodę oraz natężenie ruchu na trasie.

Google Maps i jedzenie — to połączenie ma więcej sensu, niż moje się wydawać

Google Maps to paradoksalnie również świetne miejsce do poszukania miejsca na obiad czy na kolację, ale o tym już wszyscy od dawna wiemy — dla wielu ludzi oceny na Google Maps to kluczowy wyznacznik tego, czy restaurację warto odwiedzić. Poza ocenami i zdjęciami użytkowników, przydatna jest funkcja „najciekawsze pozycje w menu”, a także lista najmodniejszych miejsc w mieście, gdzie są wymienione lokale, o których jest najgłośniej w sieci. Z poziomu aplikacji Map można również zarezerwować stolik w restauracji.

Zaplanowane podróże, także elektrykiem

Z Mapami Google możemy wysłać trasę podróży prosto do systemu w swoim samochodzie, skorzystać z Android Auto lub Apple CarPlay, lub pobrać mapę offline, aby nie zgubić się w miejscu bez zasięgu. W nawigacji znajdziemy także informacje o popularnych godzinach w danym miejscu, by uniknąć tłumów i zaoszczędzić czas. Żeby poczuć większą „immersję”, Google dodało opcję zmiany ikony swojego pojazdu na wyścigówkę, SUV-a, pickupa i inne modele w różnych kolorach. Wystarczy rozpocząć nawigację i dotknąć niebieskiej strzałki.

Do tego, kierowcom elektryków na trasach zdarza się martwić o zasięg, Mapy Google mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Wystarczy, że dodamy markę i model swojego auta, a aplikacja pokaże nam stacje ładowania w pobliżu lub na trasie. Aby zaoszczędzić czas, możemy skorzystać z opcji „szybkość” i znaleźć stacje, które ładują samochód w zaledwie 40 minut. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia dostępności ładowarek w czasie rzeczywistym, dzięki czemu będziemy pewny, że stacja, na którą się wybieramy, nie jest zajęta. Funkcja ta jest na ten moment dostępna w Stanach Zjednoczonych i Niemczech, ale wkrótce trafi również na inne rynki.

Widząc wszystkie te (dość zaskakujące jak na Mapy) funkcje, rodzi się jedno pytanie: jaka będzie przyszłość Map? AI na pewno jeszcze sporo namiesza, ale więcej funkcji trudno jest przewidzieć. Jedno wydaje się pewne — za kolejne 20 lat Mapy Google nadal będą nieodłącznym elementem naszych podróży.

