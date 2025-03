Death Stranding 2: On the Beach z datą premiery! Ładujcie pady, gra roku nadchodzi

Teraz nadchodzi kontynuacja złośliwie nazywanego przez niektórych graczy „symulatora kuriera” — Death Stranding 2: On the Beach. Japoński twórca gier wideo odkrywa coraz więcej kart związanych ze swoją nadchodzącą produkcją, a zeszłej nocy mieliśmy okazję zobaczyć nowy, trwający aż 10 minut zwiastun, który po raz kolejny przenosi nas w surrealistyczny, postapokaliptyczny świat Kojimy. Na panelu South by Southwest (SXSW) w Austin w Teksasie twórca nie tylko podzielił się nowymi materiałami z gry, ale także zdradził długo wyczekiwaną datę premiery oraz szczegóły dotyczące edycji kolekcjonerskiej. Czego możemy się spodziewać po drugiej odsłonie przygód Sama Portera Bridgesa?

Nowe informacje o Death Standing 2. Data premiery i zwiastun

Podczas panelu na SXSW 2024, transmitowanego na YouTube i Twitchu, Sony i Kojima Productions potwierdzili, że Death Stranding 2: On the Beach zadebiutuje 26 czerwca 2025 roku na PlayStation 5. W panelu udział wziął nie tylko Hideo Kojima, ale także Kristen Zitani z Sony, kompozytor Woodkid, oraz aktorzy Norman Reedus i Troy Baker, którzy ponownie wcielą się w role Sama i Higgsa.

Źródło: PlayStation Źródło: PlayStation

Nowy zwiastun, który pojawił się podczas wydarzenia, dostarczył kolejnej porcji pytań i teorii na temat fabuły gry. Kojima ponownie łączy elementy psychologicznego thrillera, filozoficznej opowieści o więziach międzyludzkich i charakterystycznej dla siebie abstrakcji wizualnej. Wśród dynamicznych scen akcji i emocjonalnych interakcji między postaciami pojawiło się kilka ujęć ukazujących ogromny, otwarty świat, który będziemy mogli eksplorować.

Czytaj też: DLSS 4 podbija kolejne gry. Te tytuły właśnie dostały wsparcie technologii NVIDIA

Czymś, co budzi jeszcze większy hype na drugą część Death Stranding, są nowi bohaterowie. Ci byli niezwykle intrygujący już w poprzednich materiałach (człowiek-kukła zapadł w pamięć), ale w nowym zwiastunie możemy zobaczyć bohatera do złudzenia przypominającego Solid Snake’a z Metal Gear Solid. Żeby było zabawniej, aktor wcielający się w ową postać, to Luca Marinelli — ten sam, którego Kojima otwarcie chciał do roli Snake’a w filmowym Metal Gear Solid kilka lat temu, komentując publicznie, że jak włoski aktor założy bandanę na czoło, to będzie „wierną kopią Solid Snake’a”. Cóż… Marinelli założył bandanę — i fani oszaleli.

Źródło: PlayStation Źródło: PlayStation

Death Stranding 2: On the Beach — co wiemy o grze?

Podobnie jak pierwsza część, Death Stranding 2 skupi się na tematyce więzi międzyludzkich, eksplorując zagadnienia samotności i odbudowy społeczeństwa po apokalipsie. Wiemy, że akcja gry rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z oryginału, a głównym bohaterem ponownie jest Sam Porter Bridges, który powraca do świata, w którym jego działania miały kluczowe znaczenie dla odbudowy cywilizacji. Dalej jednak jest to świat pełen zagadek i dziwnych mechanik — ale za to kochamy Kojimę.

Czytaj też: Jesteś fanem The Last of Us? Musisz mieć ten kontroler!

Zaktualizowana niedawno strona gry na PlayStation Store potwierdziła, że w sequelu powróci system Social Strand, który w pierwszej części pozwalał na asynchroniczną współpracę między graczami — pozostawianie śladów, budowanie struktur czy dzielenie się zasobami. Dodatkowo, zapowiedziano większą swobodę w rozgrywce — będziemy mieli więcej możliwości interakcji z wrogami i otoczeniem, co sugeruje bardziej dynamiczne podejście do konfliktów i eksploracji.

Źródło: PlayStation Źródło: PlayStation Źródło: PlayStation

Co dostaniemy w kolekcjonerce?

Przedsprzedaż Death Stranding 2: On the Beach rozpocznie się 17 marca. Gra będzie dostępna w standardowej edycji, cyfrowej i fizycznej, w cenie 79,99 euro. Do tego będzie jeszcze Digital Deluxe Edition za 90 euro, która poza 48-godzinnym wcześniejszym dostępem do grym wzbogacona jest o dodatkowe przedmioty w grze, w tym:

Machine Gun (MP Bullets) LV1

Battle Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)

Boost Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)

Bokka Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)

Naszywka Quokka

Naszywka Chiral Feline

Naszywka Why Me?

Czytaj też: Recenzja Split Fiction. Oto najlepsza casualowa gra kooperacyjna dla dwóch graczy

Źródło: PlayStation

Crème de la crème to edycja kolekcjonerska za 250 euro, czyli najbardziej rozbudowana wersja dla fanów Kojimy, która obejmuje:

Pełną wersję gry do pobrania w wersji cyfrowej

48-godzinny wcześniejszy dostęp do gry

Pudełko kolekcjonerskie

15-calową figurkę Magellan Mana

3-calową figurkę Dollmana

Limitowane karty

List od Hideo Kojimy

Przedmioty w grze

Czytaj też: GTA V na PC w końcu dogoni konsole. Oto wszystkie nowości marcowej aktualizacji

Źródło: PlayStation

Death Stranding 2: On the Beach to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2025 roku. Kojima ponownie serwuje nam coś, co może być zarówno niezwykłą podróżą, jak i eksperymentem narracyjnym, który będzie analizowany latami. Czy sequel spełni oczekiwania fanów? Pozostaje nam czekać do czerwca, aby przekonać się, jakie niespodzianki zostały dla nas przygotowane.

Źródło: PlayStation Blog