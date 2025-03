Nintendo podgrzewa atmosferę przed premierą Switcha 2. Jest na co czekać!

Virtual Game Card — cyfrowa rewolucja w zarządzaniu grami?

Zacznijmy od jednej z najciekawszych nowinek, czyli virtual game card. To nowa funkcja, która ma ułatwić życie posiadaczom cyfrowych bibliotek na Switchu. Dzięki niej możemy „wyjmować” zakupioną grę z jednej konsoli i „wkładać” ją na inną — zupełnie jak przy fizycznych kartridżach, ale w cyfrowym wydaniu. Co więcej, funkcja pozwala na pożyczanie gier innym członkom naszej grupy rodzinnej Nintendo Account na okres dwóch tygodni przez lokalne połączenie bezprzewodowe. Po tym czasie gra automatycznie wraca do właściciela. Ma to więc pewne ograniczenia, ale i tak jest to świetny pomysł i cenna nowość. Virtual game card pojawi się pod koniec kwietnia po aktualizacji systemu, a co najlepsze — będzie kompatybilne także z Nintendo Switch 2 od dnia premiery.

Nintendo Today! — codzienne okno na świat Nintendo

Kolejna perełka to aplikacja Nintendo Today!, która już trafiła do sklepów App Store i Google Play. Darmowa dla każdego posiadacza konta Nintendo i kompatybilnego urządzenia, aplikacja jest codziennym źródłem informacji o grach i postaciach z wybranych serii. Znajdziemy tam newsy, filmy, a nawet komiksy — wszystko w formie przejrzystego kalendarza. Po prezentacji Switcha 2 aplikacja wzbogaci się naturalnie o informacje o nowej konsoli. To dobry sposób, by być na bieżąco z tym, co słychać w uniwersum Mario, Zeldy czy Pokémonów, czerpiąc wiedzę bezpośrednio od źródła.

Pokémon Legends: Z-A — Powrót do Lumiose City!

Przechodząc do gier, fani Pokémonów mogą zacierać ręce na myśl o Pokémon Legends: Z-A. Tym razem wracamy do Lumiose City, znanego z Pokémon X i Y z ery 3DS, ale w zupełnie nowej odsłonie. Standardowo wybierzemy jednego z trzech starterów — Chikoritę, Tepiga lub Totodile — i ruszymy na przygodę, w której miasto przechodzi urbanistyczną przemianę za sprawą Quasartico Inc. Dzień przynosi spokojne życie, ale nocą zaczynają się emocje — turnieje Z-A Royale, gdzie najlepsi trenerzy walczą o spełnienie życzenia. Dwie twarze Lumiose City zapowiadają różnorodną rozgrywkę, a premiera planowana jest na koniec 2025 roku.

Metroid Prime 4: Beyond. Samus w nowej odsłonie!

Samus Aran powraca w Metroid Prime 4: Beyond, które trafi na Switcha jeszcze w tym roku. Tym razem bohaterka ląduje na planecie Viewros, gdzie zyskuje tajemnicze psychiczne moce — kontrolę nad trajektorią strzałów, obsługę mechanizmów czy otwieranie drzwi. Fabuła zapowiada się intrygująco: kim jest Samus w tej nowej opowieści i jakie sekrety skrywa planeta? Fani serii mogą spodziewać się klasycznej eksploracji w nowoczesnym wydaniu, a już sama grafika promująca grę wzbudza same pozytywne emocje. To jeden z tych tytułów, na które fani Nintendo czekają z zapartym tchem i który może być wymarzonym starterem nowej konsoli.

Tomodachi Life: Living the Dream. Mii na wyspie marzeń

Po ponad dekadzie przerwy seria Tomodachi Life wraca z nową odsłoną — Living the Dream. Premiera w 2026 roku przyniesie nam wyspę pełną Mii, które stworzymy sami — dokładnie jak za czasów Wii czy 3DS. Obserwowanie ich codziennego życia, związków i dziwacznych interakcji to esencja tej serii, a teraz dostaniemy jeszcze możliwość zaglądania w ich sny. Jeśli lubicie lekką, humorystyczną rozgrywkę, idealną do relaksu, ten tytuł może być strzałem w dziesiątkę.

Pozostałe wielkie tytuły na horyzoncie

To oczywiście nie jest wszystko, co przygotowało dla nas Nintendo. Ekscytująca jest jeszcze Rhythm Paradise Groove — to powrót serii rytmicznych gier, który zaplanowano na 2026 rok. Za muzykę odpowiada znany japoński artysta Tsunku, co gwarantuje eklektyczne i wpadające w ucho melodie. Mnogość mini-gier opartych na rytmie sprawi, że nie będziemy mogli oderwać się od konsoli. Do tego na Nintendo Direct pokazano również MARVEL Cosmic Invasion (zima 2025), czyli arcade’owy beat ’em up w stylu retro, gdzie wcielimy się w superbohaterów jak Wolverine czy Spider-Man, walcząc z Annihilusem — solo lub w kooperacji do czterech osób. Pojawił się także DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake (2025), który odświeży klasyczne JRPG-i w pięknej oprawie 2D-HD, a STORY OF SEASONS: Grand Bazaar (27 sierpnia 2025) pozwoli nam odbudować farmę i bazar w Zephyr Town z nową grafiką i rozbudowaną historią.

W tle pojawiły się też mniejsze tytuły, które warto wymienić: Tamagotchi Plaza (27 czerwca 2025), PATAPON 1+2 REPLAY (11 lipca 2025), SaGa Frontier 2 Remastered (już dostępne), Rift of the NecroDancer (już dostępne), Disney Villains Cursed Café (również już dostępne), Monument Valley 1-3 (15 kwietnia i lato 2025) czy EVERYBODY’S GOLF: Hot Shots (2025). To tylko część bogatej oferty, która pokazuje, jak różnorodny będzie rok na Switchu… i Switchu 2!

