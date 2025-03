PlayStation Plus Extra i Premium na marzec. Powrót dobrej formy?

Powrót japońskich klasyków ze starszych konsol PlayStation, kilka nowych i świetnie ocenianych produkcji, coś dla fanów sportów walki czy piłki nożnej w ekstremalnym wydaniu. Nowy zestaw gier w PS+ Extra prezentuje się naprawdę nieźle, ale w końcu produkcje trafiające do najdroższego PS Plus Premium także prezentują się kusząco. Wszystkie gry do abonamentów trafią 18 marca.

PlayStation Plus Extra — wszystkie nowe gry w marcu 2025:

UFC 5 (PS5);

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5);

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5);

Arcade Paradise (PS4, PS5);

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5);

You Suck at Parking (PS4, PS5);

Syberia – The World Before (PS4, PS5).

Czytaj też: Death Stranding 2: On the Beach z datą premiery! Ładujcie pady, gra roku nadchodzi

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Premium — wszystkie nowe gry w marcu 2025:

Arcade Paradise VR (PS VR2);

Armored Core (PS4, PS5);

Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5);

Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5).

Czytaj też: DLSS 4 podbija kolejne gry. Te tytuły właśnie dostały wsparcie technologii NVIDIA

Jakie gry znikną z PS Plus w marcu?

Niestety, marzec nie przyniesie samych dobrych informacji w kwestii gier w PlayStation Plus. Chociaż zestawienie tytułów, które się w usłudze pojawiają, może się podobać, to znikające gry z PS+ Extra i Premium dla niektórych graczy także mogą okazać się ciosem — którego nowe produkcje w abonamencie mogą nawet nie zrekompensować. Mowa tu bowiem o takich grach jak:

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6;

Resident Evil 3;

Dragon Ball Z: Kakarot;

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy;

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle;

Life Is Strange: True Colors;

Life Is Strange 2;

Final Fantasy Type-0 HD;

Street Fighter V – Champion Edition;

Mortal Kombat 11.

Czytaj też: Jesteś fanem The Last of Us? Musisz mieć ten kontroler!

Źródło: PlayStation

Źródło: PlayStation Blog