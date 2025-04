Domowe kino bez kompromisów? To możliwe dzięki LG!

LG QNED 55QNED87T6B. Obraz, który robi swoje

Ten telewizor od razu przykuwa uwagę swoim wyglądem — jest smukły i ma nowoczesny design. Technologia QNED, łącząca kropkę kwantową (Quantum Dot) i NanoCell, zapewnia sporo kolorów, widoczne detale i niezłą głębię obrazu. Kolory wyglądają naturalnie, a szczegóły są wyraźne, co sprawia, że oglądanie jest po prostu przyjemne.

Za działanie odpowiada procesor AI α8 4K, który dzięki sztucznej inteligencji analizuje obraz na bieżąco. Poprawia ostrość, płynność ruchu i dostosowuje kolory do tego, co akurat oglądamy. Do tego zajmuje się też dźwiękiem, przetwarzając go tak, by lepiej pasował do obrazu. Dzięki temu w salonie można poczuć namiastkę kinowej jakości.

Czytaj też: WebOS ma 10 lat, z tej okazji LG rozdaje prezenty

Lokalne wygaszanie w tym modelu to coś, co faktycznie robi różnicę. Precyzyjne sterowanie podświetleniem daje lepszy kontrast i ciemniejsze czernie, co przydaje się szczególnie w filmach. Ciemne sceny zyskują na realizmie, a jasne elementy są dobrze widoczne — to praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy lubią oglądać filmy i seriale w domowym zaciszu.

Telewizor obsługuje do tego HDR, w tym HDR10 i Dolby Vision, co przekłada się na więcej szczegółów w jasnych i ciemnych fragmentach obrazu. Niezależnie od tego, czy to szybka akcja, czy spokojny dramat, każda scena wygląda porządnie, a detale są lepiej widoczne niż na starszych modelach.

Czytaj też: LG 32GS95UE to 480 Hz monitor OLED. Do czego nam tak imponujące parametry?

Od dawna żyjemy w czasach, w których elektronika jest inteligentna. Nie inaczej jest w przypadku telewizorów LG — Smart TV z webOS 24 to coś, co ułatwia życie. Daje szybki dostęp do Netflixa czy YouTube’a, a do tego otwiera opcje dla graczy — dzięki usługom jak GeForce NOW czy Amazon Luna, a wkrótce i również Xbox Cloud, można grać bez konsoli, podłączając tylko kontroler. Jest też sterowanie głosem po polsku i rekomendacje dopasowane do tego, co lubimy — to po prostu wygodne rozwiązanie na co dzień.

Program webOS Re:New to także ciekawy dodatek, o którym warto wspomnieć — od 2024 roku LG obiecuje coroczne aktualizacje systemu przez pięć lat, w tym dla tego modelu cztery uaktualnienia. Dotyczy to nie tylko nowych telewizorów, ale i starszych, jak LG OLED 2022. Dzięki temu sprzęt nie zwolni po roku ani dwóch, a aplikacje i funkcje będą na bieżąco. To praktyczne podejście, które wydłuża życie telewizora i nie wymaga dokupowania drogich podstawek po chwili.

Czytaj też: LG wprowadza do Polski monitor gamingowy OLED 4K z funkcją, która wyskoczyła mnie z kapci

LG QNED 55QNED87T6B to solidne centrum rozrywki w domu — łączy technologię z prostą obsługą i rozsądnym wsparciem na przyszłość. To sprzęt, który daje dobrą jakość obrazu i sporo możliwości w przystępnej cenie.

LG S70TY w zestawie z telewizorem? To ma sens

Co jednak z dźwiękiem? Nawet najlepszy obraz traci swój urok, jeśli nie towarzyszy mu odpowiednie brzmienie. Soundbar LG S70TY w połączeniu z tym telewizorem sprawia, że całość nabiera sensu. Z Dolby Atmos i przestrzennym brzmieniem dźwięk otacza nas z różnych stron — od cichych odgłosów po głośne efekty w filmach.

Czytaj też: Monitor stworzony dla twórców – poznaj LG UHD 4K Nano IPS Black. Na pewno Cię zachwyci

Jednym z największych atutów LG S70TY jest jego bezproblemowa integracja z telewizorem. Dzięki funkcjom eARC i Bluetooth soundbar współpracuje z naszym TV jak dobrze zgrany duet, zapewniając czysty dźwięk bez zbędnych kabli. Co więcej, jednym pilotem możemy sterować zarówno telewizorem, jak i soundbarem, co czyni obsługę wygodną i intuicyjną. To rozwiązanie, które łączy prostotę z nowoczesnością, dając nam pełną kontrolę nad domowym centrum rozrywki.

LG S70TY wyróżnia się również trybami dźwięku optymalizowanymi przez sztuczną inteligencję, które automatycznie dostosowują brzmienie do rodzaju treści, jakie akurat oglądamy. Włączyliśmy dynamiczny film akcji? Dźwięk nabiera głębi i intensywności, podkreślając każdy wybuch czy pościg. Relaksujemy się przy koncercie ulubionego artysty? Muzyka rozbrzmiewa z klarownością i emocjami godnymi żywego występu. A może śledzimy po pracy program informacyjny, żeby być na bieżąco? Głosy są wyraźne i doskonale słyszalne, bez zakłóceń. Funkcja AI Sound Pro analizuje treści w czasie rzeczywistym, zapewniając zawsze optymalne wrażenia audio — to technologia, która myśli za nas.

Czytaj też: Projektor LG CineBeam Q debiutuje w Polsce – jest przedsprzedaż i promocja

Dodatkowym atutem jest możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe głośniki, co pozwala stworzyć jeszcze pełniejsze kino domowe. Dzięki temu pole dźwiękowe staje się jeszcze szersze i bardziej immersyjne, a my możemy cieszyć się dźwiękiem, który wypełnia całe pomieszczenie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich kinomaniaków, którzy marzą o autentycznym doświadczeniu bez wychodzenia z domu — od potężnych basów po subtelne detale, wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

LG S70TY, zaprojektowany z myślą o harmonii z telewizorami LG, łączy w sobie nowoczesny design i zaawansowane technologie, takie jak Dolby Atmos, by dostarczyć rozrywkę na najwyższym poziomie. To urządzenie, które pozytywnie wpłynie na nasz odbiór filmów, muzyki czy gier i sprawi, że wszystko to będzie dużo bardziej ekscytujące i kinowe.

Kino w Twoim salonie

Zestaw LG QNED 55QNED87T6B i LG S70TY to opcja dla tych, którzy chcą solidnej jakości obrazu i dźwięku bez wydawania fortuny. Technologia, wygodne funkcje i dobra współpraca sprzętów sprawiają, że czas przed ekranem jest przyjemniejszy. Cena też gra tu rolę — telewizor kosztuje 2899 zł, a soundbar 1349 zł.

Czytaj też: LG 55QNED823 to uniwersalny telewizor do każdego salonu

Ten duet pozwala cieszyć się filmami, grami czy muzyką w domowym zaciszu na poziomie zbliżonym do kina. Jeśli marzycie o domowym kinie na najwyższym poziomie, ten zestaw będzie strzałem w dziesiątkę. Warto również podkreślić, że zarówno telewizor, jak i soundbar zostały zaprojektowane z myślą o energooszczędności. Inteligentne algorytmy zarządzania energią pozwalają zmniejszyć zużycie prądu bez utraty jakości obrazu i dźwięku. To szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej osób zwraca uwagę na ekologię i rachunki za energię elektryczną.

LG QNED 55QNED87T6B i LG S70TY to sprzęt, który dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu i daje sporo frajdy z oglądania czy grania. Jeśli szukacie czegoś sensownego do domowej rozrywki, ten zestaw może być dobrym wyborem.