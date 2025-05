Android Auto z rewolucyjnymi zmianami – więcej aplikacji rozrywkowych i Gemini

Google I/O 2025 – Android Auto zyska wiele zmian, w tym kolejne aplikacje i więcej Gemini

Zgodnie z oficjalnym wpisem na blogu Google, wsparcie dla wideo i przeglądarek “wkrótce” pojawi się w Android Auto. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak gry na Android Auto, te aplikacje będą działać tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany, aby zapobiec rozpraszaniu uwagi kierowcy podczas jazdy, co jest raczej zrozumiałe dla wszystkich. Na początku odtwarzacze wideo będą dostępne dla urządzeń z Androidem 16 oraz “wybranych kompatybilnych samochodów”. Sugeruje to, że dostępność tej funkcji może zależeć od posiadanego sprzętu i rodzaju podłączonego panelu samochodowego, ale na potwierdzenie tych przypuszczeń musimy poczekać. Google wspomniał również o możliwości słuchania dźwięku z filmów podczas jazdy, ale ta funkcja jest na razie w fazie “wczesnego dostępu” i wymaga dalszych prac ze strony Google, producentów samochodów i deweloperów aplikacji.

Dla samochodów z wbudowanymi panelami Google, tzw. „Google Built-in” (chociaż takowych na razie nie ma zbyt wiele), rozwój jest jeszcze bardziej zaawansowany: kategoria aplikacji wideo jest już otwarta na zgłoszenia, natomiast kategoria przeglądarek jest obecnie w fazie beta. Oprócz tego, gigant poinformował również, że kategoria aplikacji pogodowych opuściła już fazę beta, co oznacza, że nie wymagają już one specjalnej zgody na uruchamianie w Android Auto. Zapewne ta nowość pojawi się w jednej z najbliższych aktualizacji, a my będziemy mieli do wyboru więcej aplikacji pogodowych.

Oczywiście nie mogło zabraknąć nowości związanych ze sztuczną inteligencją. Google zapowiedział, że asystent Gemini pojawi się w Android Auto w “nadchodzących miesiącach” – nie jest to duże zaskoczenie, bo sygnały z tym związane docierały do nas już wcześniej. Poza nowatorskimi funkcjami, takimi jak instrukcje obsługi samochodów i sterowanie klimatyzacją (dostępne dla Google Built-in), zdecydowana większość funkcji Gemini będzie dostępna zarówno w samochodach z Google Built-in, jak i tych, które obsługują tylko Android Auto (poza możliwościami offline).

W szczególności Gemini w Android Auto ułatwi kierowcom planowanie podróży bez konieczności ręcznego dotykania smartfona. Będziemy mogli poprosić Gemini o uruchomienie nawigacji w Mapach Google do wybranego miejsca docelowego, a to dopiero początek, bo AI znajdzie nam też przystanki wzdłuż trasy lub zasugeruje dodatkowe opcje. Dzięki możliwości zadawania pytań uzupełniających, będziemy mogli wszystko dostosować i to bez konieczności dotykania ekranu.

Przełomem będzie na pewno Gemini Live w Android Auto. Ten konwersacyjny model sztucznej inteligencji może być naprawdę przydatny, gdy się nad tym bliżej zastanowimy – pomoże przygotować się na ważne spotkanie lub rozmowę, zrobi sesję nauki przed egzaminem albo po prostu pozwoli pogadać, rozładowując stres. Można też zapytać AI o coś, co zobaczymy na drodze lub po prostu poprosić o utrzymanie nas w stanie czuwania podczas długiej podróży. Jazda często pochłania nam dużo czasu, a rozmowa z Gemini Live w Android Auto może być łatwym sposobem na lepsze jego wykorzystanie.

Jak wspomniałam, nowości związane z Gemini pojawią się w ramach aktualizacji dla Android Auto „w nadchodzących miesiącach”. Jeśli chodzi o samochody z wbudowanymi panelami Google, te dostaną zmiany “jeszcze w tym roku”. Prawie wszystkie najlepsze funkcje Gemini trafią do wszystkich 250 milionów samochodów obsługujących Android Auto. Docelowo sztuczna inteligencja giganta przejmie wszystkie obowiązki związane ze sterowaniem głosowym na desce rozdzielczej.