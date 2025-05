Nuklearne niebezpieczeństwo w głębinach. Chiński superokręt łamie wszelkie rekordy

Od Jin do Tang, czyli chińskie okręty-widma. Ewolucja atomowej floty trwa w najlepsze

Najnowsze osiągnięcia Chin w dziedzinie okrętów podwodnych o nuklearnym napędzie, które to przenoszą pociski balistyczne (SSBN), są ogromne i wedle zapowiedzi, nie przestają rosnąć. Aktualnie najpotężniejszym okrętem tego typu w rękach państwa jest okręt typu 094A (ulepszony typ Jin), który nie jest żadnym planem czy marzeniem, bo już sześć takich okrętów pływa pod banderą chińskiej marynarki. Względem poprzedników stanowią znaczący krok naprzód w zakresie chińskich możliwości nuklearnych z poziomu mórz i oceanów, odznaczając się około 11000-tonową wypornością oraz odpalanymi pod wodą 12 pociskami balistycznymi JL-2 lub JL-3 na pokładzie. Te ostatnie mają zasięg przekraczający 10000 kilometrów, co pozwala na rażenie celów na kontynentalnym terytorium USA z wód w pobliżu Chin.

Nowe rozwiązania w zakresie technologii stealth miały znacząco zmniejszyć sygnaturę akustyczną okrętów typu 094, a tym samym zwiększyć ich przeżywalność i skuteczność jako platform drugiego uderzenia. Jednak Chiny mają znacznie większe ambicje i dlatego opracowują obecnie nową generację SSBN – typ 096, który ma stanowić dalsze wzmocnienie chińskich sił strategicznych na morzu. Według dostępnych aktualnie informacji okręt ten będzie większy, cichszy i zdolny do przenoszenia nawet 24 pocisków JL-3, czyli dwukrotnie więcej niż typ 094A. Doniesienia mówią również o współpracy z Rosją w zakresie napędu oraz redukcji hałasu, co może jeszcze bardziej zwiększyć potencjał tych nowych okrętów.

Modernizacja chińskiej floty SSBN to sygnał przesunięcia w stronę bardziej odpornego i wielowarstwowego odstraszania nuklearnego. Poprzez zwiększenie siły rażenia z morza, Chiny wzmacniają swoją zdolność do przeprowadzenia drugiego uderzenia w razie ataku, co jest fundamentem doktryny odstraszania nuklearnego. Jednak tego typu rozwój budzi też obawy o ryzyko wyścigu zbrojeń w regionie oraz o trudności w utrzymaniu stabilności strategicznej. Zwiększony zasięg i trudność wykrycia nowych chińskich SSBN utrudniają ich śledzenie i mogą podważyć skuteczność obecnych systemów obrony przeciwrakietowej.

Reprezentowane przez typ 094A i rozwijany typ 096 postępy Chin w zakresie atomowych okrętów podwodnych oznaczają istotny krok naprzód w ich zdolnościach militarnych. Chociaż wzmacniają one odstraszanie nuklearne Pekinu, to wprowadzają także nowe czynniki do globalnych kalkulacji strategicznych, wymagające uważnej analizy i międzynarodowej współpracy, by utrzymać bezpieczeństwo i stabilność.