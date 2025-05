Cyberpunk 2 coraz bliżej! Nowe informacje od CD Projekt RED

Same świetne wieści o Cyberpunku

O tym, że Cyberpunk 2077 nie będzie jedyną grą pozwalającą odwiedzić nam Night City, wiemy już od jakiegoś czasu. Jeszcze w 2022 roku zespół CD Projekt RED zapowiedział, że pracuje nad kontynuacją, nazywaną do tej pory Project Orion. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się także, że Night City i Dogtown to nie będą jedyne miasta, jakie możemy ujrzeć w kolejnej odsłonie — poza tym są szanse, że poznamy dystopijną wersję Chicago, co ponownie rozpaliło wyobraźnię graczy. Na tym nie skończyły się świetne informacje.

Cyberpunk 2 oficjalnie wszedł w fazę przedprodukcyjną!

CD Projekt RED oficjalnie poinformował, że Cyberpunk 2 z fazy koncepcyjnej przeszedł do fazy przedprodukcyjnej. Oczywiście do premiery jeszcze daleko (deweloper w temacie potencjalnej daty wydania tytułu nie zabrał jeszcze głosu), ale to milowy krok dla gry i oznacza to, że jest ona coraz bliżej. Studio nazywa teraz sequel Cyberpunka 2077 „Cyberpunkiem 2” zamiast „Project Orion”, chociaż nie oznacza to, że będzie to finalny tytuł produkcji — to skrót myślowy, sugerujący, że chodzi o drugą grę z tego uniwersum.

Choć CD Projekt RED nie zdradził jeszcze szczególnie wielu konkretów, to niedawno nazwał ją „kolejną dużą grą osadzoną w uniwersum Cyberpunk”, co oznacza bezpośrednią kontynuację gry — nie będzie to więc kolejne rozszerzenie fabularne (chociaż gdyby było takiej jakości, jak Widmo wolności, to raczej nikt nie miałby nic przeciwko), a pełna produkcja AAA. Aktualnie zajmuje się nią 96 deweloperów, a premiera nastąpi „w odpowiednim czasie” — jak ujął to prezes firmy Michał Nowakowski podczas rozmowy z inwestorami.

Świetne wyniki CD Projekt RED. Sprzedaż Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 zachwyca

W międzyczasie studio może pochwalić się solidnymi wynikami. Rozszerzenie Phantom Liberty rozeszło się już w ponad 10 milionach egzemplarzy, a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — zawierająca zarówno grę podstawową, jak i dodatek — trafi 5 czerwca na Nintendo Switch 2. Do tego chwilę temu CDPR świętował 10-lecie Wiedźmina 3: Dziki Gon, a przy okazji poinformował, że gra sprzedała się w ponad 60 milionach egzemplarzy. To naprawdę dobry czas dla polskiego dewelopera.

