Od Mario Kart do Cyberpunka. W co zagramy na Nintendo Switch 2 w dniu premiery?

Mario Kart World — długo oczekiwany następca „ósemki” wreszcie nadchodzi!

Nie jest tajemnicą, że największe show skradł nowy Mario Kart — o tym, że wąsaty hydraulik w gokarcie powróci w nowej odsłonie wraz z premierą następcy Switcha plotkowało się od dawna, a teraz wszystkie pogłoski się potwierdziły. Nie jest to jednak Mario Kart 9, jak można było się spodziewać, a Mario Kart World. Gra, która ukaże się 5 czerwca 2025 roku, wprowadza przełomowe zmiany w formule serii, oferując niespotykaną dotąd swobodę i skalę rozgrywki. Tym razem Mario i jego przyjaciele ścigają się w ogromnym, otwartym świecie, który łączy różnorodne regiony — od rozległych równin, przez tętniące życiem miasta, aż po wulkaniczne krajobrazy i wodne trasy. W odróżnieniu od poprzednich części, Mario Kart World pozwala na jazdę poza wyznaczonymi torami, umożliwiając eksplorację otoczenia w trybie „Free Roam” — taka Forza Horizon w świecie wąsatych braci. Przekłada się to na to, że będziemy mogli swobodnie jeździć po mapie, odkrywać nowe trasy, a nawet robić zdjęcia w malowniczych lokacjach razem ze znajomymi. Świat gry jest dynamiczny — zmieniające się warunki pogodowe, jak deszcz czy śnieg, oraz cykl dnia i nocy wpływają na rozgrywkę, dodając jej realizmu i różnorodności.

W nowej odsłonie pojawi się rekordowa liczba 24 kierowców w jednym wyścigu. Do tego Mario Kart World oferuje różnorodne pojazdy, w tym klasyczne gokarty, motocykle, łodzie, skutery śnieżne, a nawet samoloty, co pozwala na dostosowanie stylu jazdy do zróżnicowanych terenów. Nowością są także mechaniki takie jak grind na poręczach czy skoki po ścianach, które dodają wyścigom widowiskowości… i jeszcze większej liczby mechanik do ogarnięcia. Oprócz tradycyjnych trybów Grand Prix, gra wprowadza „Knockout Tour” — tryb w stylu battle royale, w którym zawodnicy ścigają się przez kolejne punkty kontrolne na mapie, a ci, którzy nie osiągną odpowiednio wysokiej pozycji, zostają wyeliminowani. Mario Kart World wykorzystuje nowe funkcje Switcha 2, takie jak GameChat, umożliwiający komunikację głosową i dzielenie się ekranem z innymi graczami, co wzmacnia społeczny aspekt gry. Tytuł będzie dostępny wyłącznie na Nintendo Switch 2 w kontrowersyjnej cenie 79,99 USD.

Nintendo ma swoje Astro’s Playroom. Poznajcie Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nintendo Switch 2 Welcome Tour to dość nietypowa, choć znajomej koncepcji dla posiadaczy PlayStation 5 gra zapowiedziana na konsolę Nintendo Switch 2, której premiera odbędzie się 5 czerwca 2025 roku, równolegle z debiutem samego urządzenia. Jest to cyfrowy, płatny tytuł (w Japonii wyceniony na 990 jenów, czyli u nas około 25-30 zł), który pełni rolę interaktywnego przewodnika po funkcjach i możliwościach nowej konsoli.

W Nintendo Switch 2 Welcome Tour wcielimy się w małego awatara eksplorującego gigantyczną, wirtualną wersję konsoli Switch 2. Rozgrywka polega na zwiedzaniu swoistego „muzeum” sprzętu, gdzie można zapoznać się z jego funkcjami — od podstawowych, jak magnetyczne złącza Joy-Con 2, po bardziej zaawansowane technologie, takie jak obsługa myszy w kontrolerach czy ulepszone wibracje HD. Gra zawiera minigry i demonstracje techniczne, które pokazują, jak działają nowe mechanizmy — przykładem jest minigra golfowa, gdzie Joy-Con służy jako kij golfowy, czy demo z marakasami wykorzystujące czujniki ruchu.

Tytuł ma charakter edukacyjny, ale wzbogacony o elementy rozrywkowe, jak quizy sprawdzające wiedzę o konsoli czy ukryte sekrety do odkrycia. Nie jest to jednak darmowy dodatek, jak wspomniany Astro’s Playroom na PS5, co — ponownie — wywołało pewne (i dość słuszne) kontrowersje wśród fanów. Gra będzie dostępna wyłącznie w eShopie i ma na celu pomóc użytkownikom w pełni zrozumieć potencjał Switcha 2, oferując przy tym lekką, przystępną zabawę.

Był Wiedźmin na Switcha, jest i Cyberpunk na Switcha 2

Jednym z zaskakujących ogłoszeń wczoraj była premiera Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na Nintendo Switch 2. Dla jasności — to pełna wersja gry od CD Projekt Red, zawierająca zarówno podstawową odsłonę Cyberpunka 2077, jak i ceniony dodatek Phantom Liberty. Gra przeniesie nas zatem do otwartego świata Night City, gdzie wcielimy się w V — cybernetycznego najemnika walczącego o przetrwanie i sławę w mrocznej przyszłości.

Ultimate Edition została zoptymalizowana pod kątem Switcha 2, wykorzystując jego nowe funkcje, takie jak żyroskopowe celowanie, sterowanie ruchem Joy-Conów 2, obsługa ekranu dotykowego (przesuwanie, szczypanie w menu) oraz możliwość używania prawego Joy-Cona jako myszy. Dzięki obiecywanej większej mocy obliczeniowej konsoli gra oferuje ulepszoną grafikę i płynność w porównaniu do wersji na starsze platformy, choć szczegółowe dane o rozdzielczości czy klatkażu nie zostały jeszcze ujawnione. Pozostaje więc trzymać kciuki, żeby gra działała jak teraz na PS5 czy XSX, a nie jak w dniu premiery na PS4 czy Xboksie One.

Zeldy w ulepszonej wersji na dzień dobry

To akurat żadne nowe gry i trochę odgrzewanie (mimo wszystko bardzo smacznego) kotleta. The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom pojawią się w wersji Nintendo Switch 2 Edition w dniu premiery konsoli. Ta edycja oferuje znaczące usprawnienia techniczne — wyższą rozdzielczość (do 4K w trybie TV i 1080p w trybie przenośnym), płynniejszą animację dzięki zwiększonej liczbie klatek na sekundę (do 60 FPS), wsparcie dla HDR dla lepszego kontrastu i kolorów oraz skrócone czasy ładowania.

Nowością jest funkcja „Zelda Notes”, dostępna przez aplikację Nintendo Switch na smartfony. Umożliwia ona między innymi głosową nawigację od księżniczki Zeldy, wskazówki do nieodkrytych sanktuariów i nasion Koroków oraz dostęp do dodatkowych wspomnień głosowych, które wzbogacają fabułę. Gracze, którzy posiadają oryginalną wersję na Switcha, mogą dokupić pakiet ulepszeń, a subskrybenci Nintendo Switch Online + Expansion Pack otrzymają go za darmo.

W co jeszcze zagramy na Nintendo Switch 2 w dniu premiery?

Pozostała lista gier, które będą dostępne na Nintendo Switch 2 już 5 czerwca, prezentuje się następująco:

Arcade Archives 2 Ridge Racer;

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster;

Civilization 7 (Nintendo Switch 2 Edition);

Deltarune;

Fast Fusion;

Fortnite;

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess;

Hitman World of Assassination – Signature Edition;

Hogwarts Legacy;

Nobubaga’s Ambition: Awakening Complete Edition;

Puyo Puyo Tetris 2S;

Rune Factory: Guardians of Azuma (Nintendo Switch 2 Edition);

Street Fighter 6;

Survival Kids;

Split Fiction;

Yakuza 0 Director’s Cut.

Dwie potężne produkcje jeszcze w drodze. Donkey Kong: Bananza i nowa gra From Software zmierzają na Switcha 2

Chociaż tych gier nie będzie dostępnych w dniu premiery nowej konsoli wielkiego N, to zwyczajnie nie można o nich nie wspomnieć. Mowa oczywiście o Donkey Kong: Bananza i The Duskbloods.

Donkey Kong Bananza to zupełnie nowa gra z tej serii, która zadebiutuje 17 lipca 2025 roku jako ekskluzywna produkcja na nową konsolę Nintendo, w cenie 69,99 USD za wersję cyfrową lub 79,99 USD za wersję fizyczną. Jest to pierwsza w pełni trójwymiarowa platformówka z Donkey Kongiem od czasów Donkey Kong 64 na Nintendo 64, łącząca dynamiczną akcję z elementami eksploracji. W grze wcielamy się oczywiście w tytułowego bohatera, który w nowym, odświeżonym designie (inspirowanym jego wyglądem z filmu Super Mario Bros.) przemierza rozległe, destrukcyjne środowiska. Rozgrywka opiera się na mechanice „crash, bash, and climb” — możemy niszczyć niemal wszystko na swojej drodze, rozbijając teren, wyrywając kawałki otoczenia, by się nimi huśtać lub rzucać, co otwiera dostęp do nowych obszarów.

Trailer pokazał Donkey Konga wspinającego się po ścianach, kopiącego w ziemi i walczącego z przeciwnikami, w tym kryształowymi wrogami, a także sekcje 2D i przejazdy w wagonikach, nawiązujące do klasycznych odsłon serii. Bananza oferuje świeże podejście do eksploracji, z rozległymi podziemnymi światami i cartoonowym, pełnym humoru stylem, charakterystycznym dla Nintendo. Gra ma wykorzystywać moc Switcha 2, prezentując kolorowe, szczegółowe otoczenie i płynną animację. Towarzyszy Donkey Kongowi tajemniczy fioletowy, skalny kompan, choć nie ujawniono jeszcze szczegółów fabuły ani roli innych postaci, jak Diddy czy Dixie. To ambitny powrót serii, który może dorównać popularnością Super Mario Odyssey — tego zresztą szczerze mu życzę.

Jeśli jednak chodzi o The Duskbloods, to jest to nowa gra od FromSoftware, studia odpowiedzialnego za takie produkcje jak Dark Souls, Bloodborne i Elden Ring. Nowa gra prekursora soulslike’ów będzie jednak tytułem ekskluzywnym na Nintendo Switch 2, co może być bardzo cenne dla wielkiego N. Premiera zaplanowana jest na 2026 rok, a za reżyserię odpowiada Hidetaka Miyazaki, którego raczej nie trzeba już nikomu przedstawiać. Gra łączy mroczny, gotycki klimat z elementami steampunku, oferując unikalne doświadczenie w formule PvPvE.

W The Duskbloods wcielamy się w Bloodsworn — grupę istot, które dzięki specjalnej krwi przekroczyły ludzkie ograniczenia. Rozgrywka skupia się na trybie multiplayer, gdzie maksymalnie 8 graczy rywalizuje między sobą oraz walczy z wymagającymi przeciwnikami NPC o First Blood — tajemniczy cel, który ma kluczowe znaczenie dla fabuły osadzonej w świecie na skraju zmierzchu ludzkości. Trailer ujawnił otwarty świat z różnorodnymi lokacjami, takimi jak wiktoriańskie miasta, mroczne kaplice i podniebne przestrzenie, a także mechaniki jak jazda konna, skoki czy użycie jetpacków i broni palnej, co odróżnia grę od klasycznych soulslike’ów. Całość bardzo przypomina jednak uwielbiane przez graczy Bloodborne.

Gra zachowuje charakterystyczny dla FromSoftware styl — trudne walki, enigmatyczną narrację i potężnych wrogów — ale wprowadza bardziej dynamiczną, rywalizacyjną rozgrywkę. Dokładne parametry techniczne nie zostały jeszcze podane, lecz w szczegółów ma ujawnić seria Creator’s Voice z Miyazakim, która rozpocznie się 4 kwietnia 2025 na stronie Nintendo.