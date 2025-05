One UI 7 z Androidem 15 trafia na kolejne smartfony z serii Galaxy A

Więcej smartfonów Galaxy dostaje One UI 7. Samsung udostępnia Androida 15 dla Galaxy A15 i A05s

Po ubiegłotygodniowym debiucie w Korei Południowej, najnowsza aktualizacja One UI 7 z systemem Android 15 jest teraz udostępniana użytkownikom smartfonów Galaxy A15 w kolejnych regionach, w tym w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Aktualizacja, oznaczona identyfikatorami A155FXXU6CYE3/A155MUBU6CYE3, waży około 3 GB i zawiera również majowe poprawki bezpieczeństwa. Jest to pierwsza duża aktualizacja systemu operacyjnego dla Galaxy A15, która wprowadza odświeżony design interfejsu Samsunga, więcej opcji personalizacji oraz funkcję powiadomień na żywo. Oczywiście właściciele tego budżetowca nie dostaną najbardziej innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza tych opartych na sztucznej inteligencji, ale gigant postarał się, by nowości i tak było sporo.

Podobnie jest z modelem Galaxy A05s, który został zaprezentowany we wrześniu 2023 roku. Jego właściciele w Wietnamie i Tajlandii również zaczęli dostawać nową aktualizację. W tym przypadku oznaczona jest ona wersją oprogramowania A057FXXU9DYE5, zawiera majowe poprawki bezpieczeństwa Androida na rok 2025. Wymaga pobrania około 2,6 GB danych, więc upewnijcie się, że jesteście podłączeniu do domowej sieci lub macie odpowiedni pakiet danych.

Chociaż obecnie Samsung udostępnia tę aktualizację tylko w tych dwóch wspomnianych krajach, to raczej w pozostałych regionach nie będzie trzeba długo czekać na powiadomienie o dostępności stabilnego One UI 7. Niecierpliwi mogą sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, przechodząc do menu Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania w telefonie.

Pomimo dużych opóźnień i początkowych problemów związanych z wydaniem One UI 7, Samsung radzi sobie z uaktualnianiem swoich urządzeń bardzo sprawnie. Cały proces ruszył w kwietniu, a już firma jest na finiszu. Ponadto narzuciła sobie naprawdę szybkie tempo, ponieważ na horyzoncie jest już One UI 8 z Androidem 16, więc właściciele smartfonów i tabletów Galaxy nie będą musieli bardzo długo czekać na kolejną aktualizację z najnowszym oprogramowaniem od Google’a.

Samsung już nawet otworzył program beta dla One UI 8, który na razie skierowany jest do posiadaczy najnowszych flagowców z serii Galaxy S25. Jeśli chodzi o stabilną wersję, ta ma zadebiutować razem z nadchodzącymi składanymi smartfonami Galaxy, których premiera powinna odbyć się w lipcu. Nie wiemy jednak, czy wtedy też ruszy proces aktualizacji dla pozostałych urządzeń. W przypadku One UI 7 tak nie było, bo chociaż seria Galaxy S25 dostała w styczniu te oprogramowanie, reszta musiała czekać do kwietnia. Czy tak samo będzie z One UI 8? Przekonamy się niedługo.