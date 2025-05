PlayStation Plus Extra i Premium na maj. Japoński początek wakacji

Mnóstwo świeżych tytułów prosto z Japonii, uwielbiany przez graczy horror i… STALKER! Katalog klasyki za to skromnie, bo tylko jedna gra trafi PlayStation Plus Premium — ale po kolei. Nowy zestaw gier w PS+ Extra i Premium prezentuje się naprawdę nieźle i dość kusząco. Wszystkie gry do abonamentów trafią 20 maja.

Źródło: PlayStation Blog

PlayStation Plus Extra — wszystkie nowe gry w maju 2025:

Sand Land (PS4, PS5);

Soul Hackers 2 (PS5);

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5);

Battlefield V (PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności);

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5);

Granblue Fantasy Versus: Rising (PS4, PS5);

Humankind (PS4, PS5);

Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5);

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5).

PlayStation Plus Premium — wszystkie nowe gry w maju 2025:

Battle Engine Aquila (PS4, PS5).

Jakie gry znikną z PS Plus w maju?

Niestety, maj nie przyniesie samych dobrych informacji w kwestii gier w PlayStation Plus. Chociaż zestawienie tytułów, które się w usłudze pojawiają, może się podobać, to znikające gry z PS+ Extra i Premium dla niektórych graczy także mogą okazać się ciosem — którego nowe produkcje w abonamencie mogą nawet dla niektórych nie zrekompensować. Mowa tu bowiem o takich grach jak:

Batman: Arkham Knight;

Before Your Eyes;

Bloodstained: Ritual of the Night;

Enter the Gungeon;

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord;

Ghostrunner;

Grand Theft Auto 5;

inFamous: Second Son;

Journey to the Savage Planet;

LEGO Marvel Super Heroes 2;

MotoGP 24;

Payday 2: Crimewave Edition;

Portal Knights;

Resistance: Fall of Man;

Resistance 2;

Stranded: Alien Dawn;

Synth Riders;

The LEGO Movie 2 Video Game;

The Sims 4: Island Living;

The Walking Dead: Saints & Sinners;

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution;

Walkabout Mini Golf.

