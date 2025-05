WhatsApp rewolucjonizuje komunikację grupową

Czaty głosowe dla każdego — nowa funkcja na WhatsAppie

Jeśli lubicie spontaniczne rozmowy, ta nowość zdecydowanie jest dla was, bo skorzystacie z niej w każdej sytuacji, w której liczy się natychmiastowy kontakt. Czaty głosowe w WhatsApp umożliwiają rozmowę na żywo bez opuszczania czatu grupowego i bez konieczności formalnego połączenia. Wystarczy, że ktoś z grupy dołączy, kiedy ma na to ochotę – to prostota i elastyczność w jednym.

Do tej pory funkcja ta była ograniczona do dużych grup. Teraz jednak każdy może utworzyć czat głosowy. Aby to zrobić, wystarczy przesunąć palcem w górę i przytrzymać przez kilka sekund dolną krawędź czatu grupowego. Co ważne, po rozpoczęciu czatu głosowego nikt nie otrzyma powiadomienia ani sygnału połączenia, co pozwala na swobodne dołączanie i opuszczanie konwersacji w dowolnym momencie. Aktywny czat głosowy pozostaje przypięty na dole ekranu, zapewniając łatwy dostęp do kontroli połączeń i podglądu uczestników.

WhatsApp zapewnia też, że także w tym przypadku dba o prywatność użytkowników. Wszystkie czaty głosowe, podobnie jak prywatne rozmowy i wiadomości, są domyślnie chronione pełnym szyfrowaniem end-to-end, więc nie ma co się martwić o bezpieczeństwo naszych konwersacji.

Czaty głosowe to nie jedyna nowość, którą WhatsApp wprowadził w ostatnim czasie, by ulepszyć doświadczenie użytkownika. Firma intensywnie pracuje nad rozwojem platformy, wprowadzając szereg funkcji, które zwiększają komfort i możliwości komunikacji. Wśród istotnych zmian, na które warto zwrócić uwagę, znalazło się narzędzie do ochrony prywatności o nazwie Advanced Chat Privacy. Dodaje ono więcej ochrony dla poufnych rozmów zarówno na czatach indywidualnych, jak i grupowych, mając na celu uniemożliwienie innym osobom wynoszenia treści poza aplikację. Ponadto niedawna aktualizacja przyniosła nowe funkcje, poprawki błędów i ogólne udoskonalenia, co również jest istotne.

Dla posiadaczy tabletów Apple’a też mamy dobrą wiadomość, bo po latach oczekiwań, wygląda na to, że WhatsApp w końcu zadebiutuje na iPadzie! Oficjalne konto komunikatora na platformie X (dawniej Twitter) zareagowało dziś na post z prośbą o aplikację na iPada, używając wymownego emoji z oczami. To może być najsilniejsza dotychczasowa wskazówka, że Meta wreszcie przygotowuje się do udostępnienia aplikacji, która od niemal dwóch lat jest dostępna w testach beta poprzez TestFlight. Możemy to śmiało nazwać wiadomością z kategorii “wreszcie!”.

Ta zapowiedź idealnie wpisuje się w szerszą strategię Meta. Jak donoszą plotki, w przygotowaniu jest również aplikacja Instagram na iPada, co wskazuje na to, że firma zaczyna w pełni wykorzystywać potencjał tabletów Apple’a dla swoich najpopularniejszych usług.