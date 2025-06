Allegro rzuca nam Smart! wyzwania. I to świetna wiadomość!

Czym jest Allegro Smart!?

Allegro Smart! to usługa, która — co można przyznać z absolutną pewnością — zrewolucjonizowała zakupy online w Polsce. Za jednorazową opłatą (59,99 zł rocznie bez promocji, a aktualnie, do 9 czerwca, za 39,90 zł, lub 14,99 zł miesięcznie) zyskujemy dostęp do nielimitowanych darmowych dostaw i zwrotów, o ile nasze zamówienie spełnia minimalne progi: 45 zł dla dostawy do automatu paczkowego lub punktu odbioru, albo 65 zł dla przesyłki kurierskiej pod drzwi naszego domu. Program obejmuje blisko 200 milionów ofert, co daje ogromny wybór produktów — od elektroniki, przez kosmetyki, po artykuły spożywcze.

Zerknijmy na chwilę na statystyki Allegro. Użytkownicy Smart! oszczędzają średnio 800 zł rocznie na kosztach dostaw, a od startu programu w 2018 roku zaoszczędzili łącznie ponad 15 miliardów złotych. Takie liczby robią wrażenie. Poza tym warto pamiętać, że to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i czasu — zamiast szukać najtańszych opcji wysyłki, możemy skupić się na wyborze produktów. Dodatkowo, Smart! oferuje dostęp do ekskluzywnych promocji, takich jak podczas festiwalu promocji Smart! Weeks, gdzie zniżki sięgają nawet 50%, oraz priorytetową obsługę w ramach programu Allegro Protect.

Wyzwania Smart! — nowy sposób na oszczędzanie

Najnowszym dodatkiem do Allegro Smart! są personalizowane wyzwania, które pozwalają zdobywać Smart! Monety — wirtualne punkty wymienialne na kupony rabatowe. To odpowiedź na oczekiwania 77% kupujących online, którzy chcą być nagradzani za swoje zakupy. Jak to działa? Po zalogowaniu do zakładki „Moje Allegro” (https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/monety) znajdziemy zadania dopasowane do naszych preferencji zakupowych, zgodnie z tym, jak działamy na platformie. Mogą to być na przykład:

Zakupy w konkretnej kategorii (na przykład „Kup coś za minimum 90 zł w kategorii Zdrowie” – 6 Monet);

(na przykład „Kup coś za minimum 90 zł w kategorii Zdrowie” – 6 Monet); Wybór określonej metody dostawy (na przykład „Zamów 3 razy z dostawą do Allegro One Box”);

(na przykład „Zamów 3 razy z dostawą do Allegro One Box”); Skorzystanie z usług finansowych, jak Allegro Pay (na przykład „Aktywuj i dokonaj pierwszego zakupu z Allegro Pay” – aż 100 Monet!).

Wyzwania są różne: niektóre wymagają jednej akcji, inne kilku kroków, ale wszystkie są zaprojektowane tak, by zachęcać do odkrywania nowych kategorii i funkcji na Allegro. Co ważne, zadania są spersonalizowane — Allegro analizuje nasze dotychczasowe zakupy, by zaproponować wyzwania, które naprawdę nas zainteresują. Co za tym idzie, są one łatwe do zrealizowania. Każde wyzwanie ma określony termin i wymaga potwierdzenia udziału — wystarczy kliknąć „Sprawdź” i zaakceptować zadanie. Co ciekawe, jeden zakup może zaliczyć kilka wyzwań jednocześnie, jeśli produkty spełniają warunki różnych kategorii.

Maksymalizuj oszczędności ze Smart! Monetami

Zbieranie Monet jest proste i zwyczajnie się opłaca. Każda Smart! Moneta to 1 zł rabatu, a jednorazowo możemy obniżyć wartość zakupów nawet o 100 zł, zaś miesięcznie — aż o 3 tysiące złotych. W odróżnieniu od wcześniejszego systemu, gdzie Monety zdobywano za zakupy z wybranych ofert, nowy program daje większą elastyczność i więcej okazji do oszczędzania. Wystarczy regularnie sprawdzać dostępne zadania, by w pełni wykorzystać potencjał Allegro Smart!.

Dlaczego warto spróbować wyzwań?

Wyzwania Smart! to coś więcej niż tylko sposób na zniżki — to także okazja, by lepiej poznać możliwości platformy. Może odkryjemy nową kategorię produktów, wypróbujemy Allegro Pay lub zdecydujemy się na dostawę do automatu paczkowego Allegro One Box? Wyzwania Smart! koncentrują dodatkowe korzyści wokół flagowej usługi Allegro, budując relacje z najbardziej zaangażowanymi użytkownikami — a tych nie brakuje, gdyż Smart! ma już ponad 7 milionów użytkowników, którzy kupują na Allegro aż 5 razy częściej niż osoby bez subskrypcji.

Ponadto badania pokazują, że 80% użytkowników wysoko ocenia Smart!, a 76% chętniej wraca do sklepu oferującego nagrody za zakupy. Wyzwania idealnie wpisują się w te oczekiwania, łącząc przyjemność zakupów z realnymi oszczędnościami.

Jak zacząć i co zyskujemy?

Jeśli mamy już Allegro Smart!, wystarczy zajrzeć do zakładki z wyzwaniami i wybrać te, które chcemy zrealizować. A jeśli nie mamy Smarta!, to możemy przetestować usługę za darmo, zyskując 5 darmowych dostaw przez 3 miesiące. Ponadto, do 9 czerwca 2025 roku trwa promocja na roczny pakiet za 39,90 zł — to 20 zł taniej niż standardowa cena. Oprócz wyzwań, Smart! to także dostęp do festiwali zakupowych, i specjalnych ofert tylko dla Smartowiczów!