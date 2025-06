Google szykuje inteligentne ulepszenia dla Pixel Watch

Pixel Watch zadba o bezpieczeństwo — telefon zablokuje się sam, gdy go zostawisz

Ciężko jest całkowicie zapobiec kradzieży telefonu, ale jeśli już się tak stanie, dobrze jest mieć pewność, że urządzenie będzie przynajmniej zablokowane, by uniemożliwić (lub chociaż utrudnić) złodziejowi dostanie się do naszych danych. Android oferuje już wiele funkcji zwiększających bezpieczeństwo, takich jak Wykrywanie kradzieży, która wykorzystuje czujniki urządzenia do rozpoznawania, kiedy telefon został wyrwany z rąk, i automatycznie go blokuje. Teraz serwis Android Authority odkrył dowody na kolejną nowość w zakresie bezpieczeństwa.

Użytkownicy Pixel Watch mogą już korzystać z funkcji Watch Unlock, utrzymującą telefon odblokowany, gdy smartwatch jest w pobliżu i połączony przez Bluetooth (pod warunkiem, że sam zegarek jest odblokowany). To świetna funkcja, ale jednostronna – obecność zegarka odblokowuje smartfon. Co jednak, gdy chcemy, by działało to w drugą stronę? Tu właśnie z pomocą przyjdzie nowość, którą serwis odnalazł w wersji 3.5.0.758720535 aplikacji Google Pixel Watch.

Tak znalazł się ciąg znaków, który opisuje automatyczną blokadę po odejściu od telefonu na tyle daleko, by zerwało się połączenie Bluetooth. Ta funkcja „blokady przy rozłączeniu” (lock on disconnect) monitorowałaby obecność połączonego Pixel Watcha i aktywowała blokadę ekranu telefonu w momencie utraty połączenia. Chociaż funkcja ta nie jest jeszcze dostępna w aplikacji, użytkownik Telegrama zdołał wymusić jej wczesne pojawienie się w menu ustawień. To obiecująca wiadomość dla właścicieli Pixel Watch, którzy z pewnością docenią dodatkowy spokój ducha wynikający z takiej ochrony.

Wear OS 6 wydłuży życie baterii Twojego Pixel Watch

Funkcje, które wydłużają żywotność urządzenia, są zawsze bardzo mile widziane, podobnie jak te chroniące baterie. W tej kwestii smartfony zawsze miały lepiej, bo producenci mocno skupiają się, by dodawać im takie usprawnienia. Jednym z nich jest wstrzymywanie ładowania po osiągnięciu np. 80%, co zmniejsza obciążenie baterii i wydłuża jej żywotność. Niestety tego typu zabezpieczeń nie znajdziemy w większości zegarków, a szkoda. Na szczęście nadchodząca aktualizacja Wear OS 6 może to zmienić.

Android Authority przeanalizował najnowszą wersję Developer Preview systemu, gdzie w aplikacji ClockworkSysUiGoogle odnalazł ciągi tekstowe, które wskazują na nową funkcję „adaptacyjnego ładowania”. Po jej włączeniu ładowanie zostanie wstrzymane na określonym poziomie, a następnie wznowione, aby bateria została w pełni naładowana na konkretną godzinę, prawdopodobnie na podstawie nawyków ładowania użytkownika. Będzie również możliwość ręcznego wyłączenia tej funkcji w dowolnym momencie, aby naładować zegarek do 100%.

Chociaż nie jest sprecyzowany czas i procent naładowania, zapewne będzie to działało podobnie jak w smartfonach Pixel – ładowanie zatrzymuje się na 80%, a następnie, godzinę przed typowym czasem odłączenia, ładowanie ponownie będzie wznawiane. Warto jednak pamiętać, że funkcje w wersjach deweloperskich nie zawsze są dostępne na konkretnych urządzeniach, ale z racji, że to nie pierwszy raz, kiedy o tej funkcji słyszymy, jest bardzo prawdopodobne, że trafi ona na pokład Wear OS 6.