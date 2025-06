Premiera OnePlus Nord 5 i Nord CE 5 coraz bliżej. Co o nich wiemy?

OnePlus Nord 5 i Nord CE 5 – kiedy zobaczymy nowe średniaki i co zaoferują?

OnePlus Nord 5 to naturalny następca ubiegłorocznego Norda 4, który zadebiutował w połowie lipca. Z kolei Nord CE 5 przejmie pałeczkę po Nord CE 4, który swoją premierę miał w kwietniu 2024 roku. Wygląda więc na to, że lipiec będzie bardzo ciekawym miesiącem pod względem premier smartfonów, bo oba modele zadebiutują dokładnie 8 lipca, a przynajmniej na to wskazuje najnowszy przeciek.

Raport, oprócz daty premiery, ujawnia nam więcej specyfikacji nadchodzących modeli i jeśli doniesienia są prawdziwe, OnePlus Nord 5 zapowiada się naprawdę intrygująco. Mówi się o płaskim ekranie OLED o rozdzielczości “1.5K”, odświeżaniu 120 Hz i zintegrowanym czytniku linii papilarnych. Sercem urządzenia ma być procesor MediaTek Dimensity 9400e, co zwiastuje solidną wydajność.

OnePlus Nord 4

Po stronie aparatów Nord 5 zaoferuje nam główny sensor 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), a obok niego znajdzie się 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu natomiast dostaniemy 16-megapikselową kamerkę do selfie. Co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to bateria – plotki mówią o potężnym ogniwie 7000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 100 W. Takie połączenie z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Całość ma być zamknięta w obudowie ze szklanym tyłem i plastikową ramką, a do tego otrzymamy podwójne głośniki i port podczerwieni (IR blaster).

OnePlus Nord CE 5 również ma zaoferować ciekawe rozwiązania. Urządzenie ma być wyposażone w 6,7-calowy płaski ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz, napędzany procesorem MediaTek Dimensity 8350. Do tego 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Zestaw aparatów ma być taki sam, co w Nord 5. Również pod względem baterii OnePlus Nord CE 5 nie będzie gorszy. Właściwie, pojemność ogniwa będzie nieco większa – 7100 mAh, ale za to ładowanie zostanie nieco spowolnione i ma wynosić „tylko” 80W, choć trudno oczekiwać, by ktokolwiek na to narzekał.

Wszystko wskazuje na to, że lipiec przyniesie nam dwa bardzo interesujące średniaki od OnePlus, które na pewno zadowolą wszystkich, którzy oczekują od swoich smartfonów długiej żywotności. Jeśli producent zaoferuje nam również atrakcyjną cenę, pasującą do specyfikacji, możemy mieć kolejny średniopółkowy hit.