Koniec z zaległościami w WhatsAppie. W przygotowaniu kolejne funkcje AI

WhatsApp testuje podsumowania czatów i pomoc w pisaniu

Gemini na Android Auto jest w stanie podsumowywać nam długie wiadomości, by przekazać najważniejsze informacje i nie odrywać naszej uwagi od drogi. Podsumowania dostępne są również w Gmailu. Apple z kolei wprowadził podsumowania powiadomień, a wszystkie te narzędzia łączy fakt, że są one napędzane przez sztuczną inteligencję. Tego typu funkcje są bardzo przydatne, zwłaszcza dla osób, które nie mają czasu nadrabiać wszystkich tych wiadomości i powiadomień, które spiętrzyły się w ciągu dnia. Najwyraźniej WhatsApp doszedł do podobnego wniosku co inni i postanowił wprowadzić podobne rozwiązanie również w swoim komunikatorze.

Jak donosi WABetaInfo, nowa funkcja podsumowań AI w WhatsAppie jest obecnie testowana w wersji na Androida i działa w ramach opcji “Private Processing” (Prywatne Przetwarzanie), do której trzeba się świadomie zapisać.

Jeśli w danym czacie uzbiera się odpowiednio duża liczba nieprzeczytanych wiadomości, zamiast standardowego komunikatu “X nieprzeczytanych wiadomości”, pojawi się nowy przycisk: “Podsumuj z Meta AI”. Wystarczy go stuknąć, by w ułamku sekundy otrzymać zwięzłe streszczenie całej konwersacji. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą szybko nadrobić zaległości, nie przebijając się przez gąszcz wiadomości, zwłaszcza na czatach grupowych, gdzie tylko godzina wystarczy, by ilość wiadomości nas przytłoczyła.

Oczywiście ciężko w tym wypadku nie martwić się o kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza że mówimy tu o firmie Meta i ich sztucznej inteligencji. WhatsApp zapewnia jednak, że prywatność użytkowników jest priorytetem. Żadna treść wiadomości nie jest przechowywana ani łączona z profilem użytkownika. Wszystkie operacje są wykonywane w izolowanym środowisku w chmurze, a wygenerowane podsumowania są natychmiast usuwane po przetworzeniu. Co więcej, WABetaInfo zauważa, że funkcja ta jest automatycznie wyłączana w konwersacjach korzystających z Zaawansowanej Prywatności, co gwarantuje brak interakcji AI w takich przypadkach, nawet jeśli szyfrowanie jest aktywne.

Na razie funkcja podsumowywania wiadomości dostępna jest jedynie dla wybranych użytkowników w wersji beta WhatsApp na Androida i jest udostępniana stopniowo. Nie wiemy więc, kiedy powinniśmy spodziewać się jej w stabilnej wersji. Tymczasem w fazie testów jest również jeszcze jedna nowość, również oparta na sztucznej inteligencji – Pomoc w pisaniu (Writing Help). Ma ona pozwolić użytkownikom na udoskonalanie tonu lub klarowności ich wiadomości jeszcze przed wysłaniem. Podobnie jak w przypadku podsumowań, “Pomoc w Pisaniu” będzie również korzystać z infrastruktury Private Processing, zapewniając pełną ochronę prywatności. Jest to podobne rozwiązanie do tych, które znajdziemy w Gmailu lub niektórych pakietach AI na smartfonach.

Meta intensywnie pracuje, by nie wypaść z wyścigu AI, przy okazji chcąc uczynić komunikację w WhatsAppie jeszcze lepszą. Miejmy tylko nadzieję, że obietnice prywatności i bezpieczeństwa zostaną spełnione.