Możesz już jeździć samochodem Xiaomi w Europie! Ale jest jeden haczyk…

Podczas pierwszej rundy Gran Turismo World Series 2025 ogłoszono, że elektryczny Xiaomi SU7 Ultra pojawi się w kultowym już Gran Turismo 7. To nie ulice Paryża, Berlina czy Warszawy, a wirtualne tory wyścigowe PlayStation pozwolą nam sprawdzić możliwości tego chińskiego elektryka. Może nie na to wszyscy liczyli, ale hej — lepsze to, niż nic. Co więcej wiemy o tej współpracy?

Xiaomi SU7 Ultra — elektryczna bestia zmierza do Gran Turismo 7

Xiaomi, które w 2024 roku szturmem weszło na rynek motoryzacyjny, nie traci czasu. Ich flagowy model, SU7 Ultra, to elektryczny sedan, który już zdążył narobić szumu, między innymi bijąc rekordy na legendarnym torze Nürburgring. Teraz, dzięki współpracy z Polyphony Digital każdy posiadacz PlayStation 4 i 5 będzie mógł usiąść za kierownicą tego cuda.

Xiaomi SU7 Ultra jest wyposażony w autorski silnik HyperEngine V8s (27 200 obr./min, 578 KM, 635 Nm) i konfigurację trójsilnikową, SU7 Ultra osiąga moc 1548 KM, rozpędza się do ponad 350 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa zaledwie 1,98 sekundy. To liczby, które zawstydzają wiele kultowych supersamochodów. Dodajmy do tego karoserię z 21 elementów z włókna węglowego, co przekłada się na wagę zaledwie 1900 kg (w elektryku!) i zaawansowane technologie, jak wektorowanie momentu obrotowego, adaptacyjne tłumienie, a w środku nadal znalazło się miejsce na lodówkę dla pasażerów — w efekcie więc mamy pojazd, który łączy luksus z osiągami godnymi toru. I to w dość nierealnej cenie, bo samochód w Chinach kosztuje około 450 tysięcy złotych.

Współpraca Xiaomi z Gran Turismo

Twórcy Gran Turismo 7, pod wodzą Kazunoriego Yamauchiego, współpracują z Xiaomi, by wiernie przenieść SU7 Ultra do wirtualnego świata. Yamauchi, który osobiście testował auto w Pekinie, komentuje:

Jesteśmy podekscytowani nawiązaniem współpracy z Xiaomi i dodaniem ich najnowszego samochodu do „Gran Turismo 7”. Chiński przemysł motoryzacyjny rozwija się w zawrotnym tempie, a Xiaomi — jako nowy gracz w sektorze motoryzacyjnym — w 2024 w spektakularny sposób wkroczył do świata motoryzacji. Xiaomi SU7, pierwszy samochód elektryczny marki, to wyjątkowy pojazd, który stanowi jednocześnie kluczowy element rozwoju ekosystemu wzajemnie zintegrowanych produktów Xiaomi, takich jak smartfony, sprzęty AIoT czy urządzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, prototyp Xiaomi SU7 Ultra zaprezentował już ogromne możliwości inżynieryjne pojazdów elektrycznych Xiaomi, pobijając konwencjonalne standardy wydajności na torze Nürburgring. Jako świadek tych osiągnięć, jestem głęboko poruszony odwagą, pasją i nieustannym zaangażowaniem Xiaomi w osiąganiu kolejnych kamieni milowych, co głęboko współgra z filozofią Gran Turismo i Polyphony Digital.

Lei Jun, Założyciel, Prezes i Dyrektor Generalny Xiaomi, dodaje:

Podobnie jak panu Yamauchiemu, nam w Xiaomi również przyświeca cel budowania lepszego społeczeństwa dzięki sukcesywnemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, dostępnych dla każdego na całym. Nasze wspólne wartości w naturalny sposób utorowały drogę do tej współpracy. Jesteśmy szczególne zaszczyceni, że nasz pojazd, Xiaomi SU7 Ultra, znajdzie się właśnie w Gran Turismo — jednej z najbardziej renomowanych serii symulatorów wyścigowych na rynku. Nie możemy się doczekać, aż gracze Gran Turismo 7 poznają możliwości naszego flagowego samochodu elektrycznego.

Co dalej? Xiaomi VISION GRAN TURISMO

To nie koniec niespodzianek. Xiaomi i Polyphony Digital już zapowiadają kolejny krok, czyli wspólny projekt koncepcyjnego pojazdu Xiaomi VISION GRAN TURISMO. Szczegóły na razie owiane są tajemnicą, ale bez dwóch zdań warto czekać na więcej informacji.