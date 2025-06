Home Rozrywka Zapomnij o zwykłym liczniku FPS w Steam. Valve właśnie wprowadziło coś znacznie lepszego

Firma Valve, podobnie jak firma Microsoft, dokłada wszelkich starań, aby jej system i platforma były coraz sprawniejsze, wygodniejsze i intuicyjne. Świadczą o tym dobre aktualizacje poprawiające całe środowisko Steam i SteamOS na handheldach, ponieważ wraz z ostatnimi aktualizacjami SteamOS łatwiej możecie zainstalować na innych urządzeniach. Za to ostatnio Valve wprowadziło znaczącą aktualizację swoich narzędzi do pomiaru wydajności w grze wraz z aktualizacją klienta Beta z 17 czerwca. Może nie jest to coś, co każdy teraz doceni, ale w przypadku nowej gry czy zmiany sprzętu może przydać się każdemu.