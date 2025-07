Lenovo inwestuje w wiedzę młodzieży. Za nami warsztaty „Generacja AI: Odkrywcy Jutra”

Showroom Lenovo w Warszawie zamienił się w laboratorium potencjału

Showroom Lenovo i Motorola to świeżo otwarte miejsce, którego celem od początku było wykraczanie poza tradycyjną prezentację produktów. Firma chciała stworzyć przestrzeń, gdzie technologia staje się pomostem do rozwoju — a ostatnie warsztaty pokazały, że misja ta jak najbardziej się powiodła. 21 czerwca Showroom zamienił się w laboratorium przyszłości, w którym młodzież zgłębiała tajniki sztucznej inteligencji. Dwie sesje warsztatów, rozpoczęte o 11:00 i 13:00, poprowadzili eksperci Karol Stryja i Marcin Sawicki ze szkolapromptowania.com. Ich zadaniem było „odczarowanie” AI — pokazanie, że to nie rozwiązanie, którego należy się obawiać w dłuższej perspektywie np. w kontekście utraty miejsc pracy, a praktyczne narzędzie, które jest po to, żeby nam pomóc zarówno w nauce, pracy jak i życiu codziennym.

Uczestnicy warsztatów pracowali na tabletach Lenovo Yoga Tab Plus, wyposażonych w procesory Snapdragon 8 Gen 3 z Qualcomm Hexagon NPU o wydajności 20 TOPS AI. Taki sprzęt w połączeniu z Lenovo AI Now umożliwił błyskawiczne wyszukiwanie dokumentów, analizę treści w czasie rzeczywistym i generowanie podsumowań, co pozwoliło uczestnikom wydarzenia skupić się na kreatywnych zadaniach, takich jak tworzenie obrazów, testowanie promptów czy analiza danych. No ale właśnie, jaką wiedzę można było zdobyć podczas warsztatów „Generacja AI: Odkrywcy Jutra”?

Demontaż czatbota, czyli AI jako lustro

Warsztaty rozpoczęły się od 15-minutowej rozgrzewki, której celem było przełamanie stereotypów o sztucznej inteligencji. Uczestnicy wzięli udział w błyskawicznej debacie, analizując, czy AI może być „przyjacielem”, czy raczej jednak pozostaje narzędziem. Ostatecznie można było dojść do wniosku, że sztuczna inteligencja działa jak najpotężniejsze lustro, odbijające intencje i umiejętności użytkownika. Młodzież dowiedziała się, że AI nie jest powiernikiem ani autonomicznym bytem, lecz narzędziem, które wymaga świadomego kierowania. Ten etap pozwolił uczestnikom zrozumieć, że kluczem do efektywnego korzystania z AI jest precyzyjne formułowanie poleceń i jasne określenie celów — czyli dobre promptowanie. Rozgrzewka przygotowała grunt pod kolejne, bardziej praktyczne moduły, zmieniając perspektywę uczestników z pasywnego odbiorcy technologii na aktywnych twórców.

Kreatywność na orbicie. Jak tworzyć z AI?

Kolejne 15 minut warsztatów poświęcono kreatywności. Uczestnicy otrzymali zadanie stworzenia za pomocą AI portretu ucznia z 2035 roku, wracającego ze szkoły na orbicie. Uczestnicy warsztatów na tabletach Lenovo Yoga Tab Plus eksperymentowali z promptami, zmieniając styl, emocje i detale obrazu. Proces ten pokazał, jak kluczowe jest precyzyjne formułowanie poleceń — niejasne instrukcje prowadziły do chaotycznych rezultatów, podczas gdy dobrze skonstruowane prompty pozwalały maszynie oddać wizję twórcy.

Ważnym elementem warsztatów było zwrócenie uwagi na etykę i odpowiedzialny wymiar korzystania z AI — młodzież dowiedziała się między innymi, że generowanie wizerunków osób wymaga ich zgody. To ćwiczenie nie tylko pobudziło wyobraźnię, ale także nauczyło uczestników mówić językiem maszyny, przekształcając ich pomysły w konkretne, wizualne rezultaty. A umiejętność dogadania się z maszyną, szczególnie tak potężną, jest dziś niezwykle ważna oraz ceniona.

Tarcza przeciwko manipulacji. Rozpoznawanie deepfake’ów

W świecie pełnym algorytmów i treści tworzonych przez maszyny, umiejętność odróżniania prawdy od fałszu jest kluczowa. Dlatego właśnie 20-minutowy moduł warsztatów skupił się na analizie deepfake’ów — coraz bardziej realistycznych fałszywych treści wideo, których algorytmy od lat samodoskonalą się w tym, żeby tworzyć treści, których nawet maszyna nie umie rozróżnić od rzeczywistości. Uczestnicy oglądali materiały, ucząc się rozpoznawać subtelne sygnały fałszerstwa, takie jak nienaturalne ruchy czy niespójności wizualne. Stworzyli mentalną checklistę, która pozwala weryfikować autentyczność treści w sieci.

Oczywiście istnieje masa programów, których zadaniem jest detekcja deepfake’ów, jednak ta część warsztatów pokazała, że ludzki mózg, wsparty odpowiednią wiedzą, jest najskuteczniejszym narzędziem przeciwko cyfrowym manipulacjom. Ten etap był szczególnie ważny w kontekście współczesnych wyzwań, takich jak dezinformacja i wyposażył młodzież w praktyczne umiejętności, które mogą stosować w codziennym kontakcie z mediami i technologią.

Kod Rumba 2.0 — zasady mistrzów AI

Kolejny moduł, trwający 15 minut, wprowadził uczestników w „Kod Rumba 2.0”. To pięć zasad, które odróżniają amatorów od profesjonalistów w korzystaniu z AI — i warto je poznać, bo żyjemy obecnie w czasach, gdzie praktycznie każdy jest samozwańczym ekspertem od AI. W Showroomie Lenovo młodzież pracowała jednak nad praktycznym wykorzystaniem AI do codziennych zadań, takich jak wymyślanie pomysłu na prezent czy przygotowanie do sprawdzianu, testując, jak formułować pytania, by uzyskać użyteczne odpowiedzi.

Dowiedzieli się, że AI nie zastępuje myślenia, ale po prostu je wspiera, jeśli jest używane z rozmysłem. Zasady Kodu Rumba 2.0 nauczyły ich, jak unikać bezmyślnego kopiowania odpowiedzi i jak kierować technologią, by wspierała kreatywne myślenie. Ten etap był przełomowy, ponieważ przekształcił abstrakcyjne pojęcie AI w uniwersalny framework, który uczestnicy mogą stosować w różnych aspektach życia — od szkolnych projektów, przez na pozór trywialne kwestie, takie jak „co ugotować dziś na obiad ze składników, które zostały mi w lodówce”, po osobiste pasje.

Hakowanie personalizacji i nowa perspektywa

Ostatnie segmenty warsztatów skupiły się na personalizacji i refleksji. W 15-minutowym module pracy w parach uczestnicy eksperymentowali z wprowadzaniem różnych danych do AI — od prostego imienia po szczegółowe informacje o pasjach i doświadczeniach. Wyniki pokazały, że jakość danych wejściowych ma ogromny wpływ na odpowiedzi AI — im więcej kontekstu, tym bardziej użyteczne rezultaty. To ćwiczenie uświadomiło uczestnikom, że dane są niczym waluta w świecie technologii, a ich świadome udostępnianie pozwala lepiej wykorzystać potencjał AI.

Finał warsztatów, trwający 10 minut, poświęcono… refleksji. Bo ta jest niezwykle istotna, szczególnie w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie, co jest dla nich najważniejszą lekcją z warsztatów, dochodząc do wniosku, że AI nie jest drogą na skróty, lecz narzędziem wymagającym świadomości i odpowiedzialności. Każdy otrzymał „Kreatywne Karty AI” – zestaw do ćwiczenia „sztuki promptowania” w domu, który pozwala kontynuować naukę poza Showroomem.

Nie tylko procesory, tablety i laptopy. Lenovo kształtuje przyszłość

Warsztaty „Generacja AI: Odkrywcy Jutra” to dowód na to, że Lenovo inwestuje w coś więcej niż technologię — inwestuje w przyszłość młodego pokolenia. Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie stał się miejscem, gdzie nastolatkowie nauczyli się odpowiedzialnie i kreatywnie korzystać z AI, dzięki możliwościom tabletów Lenovo Yoga Tab Plus i wsparciu ekspertów. Ta inicjatywa to dopiero początek — Lenovo zapowiada kolejne projekty edukacyjne, które pozwolą młodym Polakom rozwijać kompetencje przyszłości.

Entuzjazm uczestników, którzy opuścili Showroom z nową wiedzą i narzędziami do dalszej nauki, pokazuje, że takie działania mają realny wpływ. Lenovo buduje most między technologią a człowiekiem, inspirując kolejne pokolenie do świadomego korzystania z AI i tworzenia świata, w którym kierunek wyznaczają ludzie, a nie maszyny. Wbrew wielu obawom, to maszyny są od tego, żeby pomóc ludziom — i właśnie tego Lenovo uczy młode pokolenie.