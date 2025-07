Lipcowe aktualizacje systemowe dla Androida — nowości dla telefonów, zegarków i innych urządzeń

Właśnie ukazały się szczegóły lipcowych aktualizacji systemowych od Google, obejmujących Google Play Services, Google Play Store oraz kluczowe komponenty Androida. To regularne, comiesięczne wydania są istotnym elementem ekosystemu, dostarczającym nowości i poprawki bezpieczeństwa dla ogromnej liczby urządzeń na całym globie. Lipcowa porcja zmian skupia się szczególnie na rozbudowie możliwości sztucznej inteligencji dla twórców aplikacji Wear OS, znaczących ulepszeniach w sferze prywatności oraz nowych opcjach personalizacji w sklepie z aplikacjami. Co istotne, aktualizacje docierają nie tylko do smartfonów i tabletów, ale też do urządzeń z Wear OS, Google TV, Android TV, Android Auto, a nawet komputerów PC. Część nowości jest skierowana bezpośrednio do nas – użytkowników końcowych, podczas gdy inne stanowią cenne narzędzia dla programistów, pozwalając im tworzyć bardziej zaawansowane i bezpieczne aplikacje.

Warto pamiętać, że pojawienie się funkcji w dzienniku zmian nie oznacza jej natychmiastowej dostępności dla wszystkich. Niektóre funkcje są wdrażane etapami i mogą zajmować miesiące, zanim dotrą do wszystkich użytkowników.

Najważniejsze nowości, które trafiły do Androida w lipcowej aktualizacji

Najświeższe wersje Google Play Services (v25.29, v25.28, v25.26) przynoszą istotne zmiany dla całego ekosystemu aplikacji mobilnych. Twórcy aplikacji na zegarki i opaski z Wear OS zyskali dostęp do nowych narzędzi wspierających uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. To daje im możliwość tworzenia bardziej inteligentnych rozwiązań dla urządzeń noszonych. Równolegle Google wzmocnił zabezpieczenia, wprowadzając interfejs do funkcji weryfikacji kluczy, co ma zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji szyfrowanej end-to-end – ważny krok w dzisiejszych czasach.

Usługa Find Hub zyskała nowe życie dzięki wsparciu dla ekspresyjnych motywów i stylów Google Material, co poprawia jej wygląd i spójność z resztą systemu. Google postarał się też o uproszczenie zarządzania usługami systemowymi, dając nam większą kontrolę nad funkcjami naszych urządzeń. W Google Wallet pojawiła się praktyczna funkcja Skanuj, aby dodać, która znacząco ułatwia dodawanie kart i dokumentów do cyfrowego portfela. Ulepszono również proces przenoszenia kart Felica Transit pomiędzy urządzeniami – to dobra wiadomość zwłaszcza dla użytkowników komunikacji miejskiej w Japonii i innych krajach Azji. Choć w Polsce ma to mniejsze znaczenie, to może się przydać tym, którzy planują dłuższą podróż po Kraju Kwitnącej Wiśni.

Również sklep Google Play (wersje v47.3 do v47.0) przeszedł zauważalne zmiany, które zauważymy w sposobie prezentacji treści i personalizacji. Nowy system powiadomień dla świeżo zainstalowanych aplikacji ma pomóc w lepszym zagospodarowaniu nowych funkcji, a opcja śledzenia tematów ma zapewniać spersonalizowane rekomendacje lepiej dopasowane do naszych zainteresowań – czas pokaże, jak skuteczne to będzie w praktyce. Oprócz tego znacznie uproszczono też proces wyszukiwania i kupowania sprzętu telefonicznego oraz akcesoriów bezpośrednio w sklepie, co może sugerować, że Google planuje poszerzenie swojej oferty w tym segmencie. Gracze korzystający z Play Games mogą teraz personalizować swoje awatary przy użyciu sztucznej inteligencji – to ciekawy przykład implementacji AI w codziennych zastosowaniach, choć nie każdy może uznać to za niezbędne. Dla posiadaczy smartwatchy dodano wygodną możliwość dodawania kafelków do karuzeli zegarka prosto ze Sklepu Play, co ułatwia dostosowywanie interfejsu i lepiej integruje cały ekosystem.

Google ulepszył też komponent Android System Intelligence (wersja V.31), poprawiając znalezione w nim błędy, więc teoretycznie powinno przełożyć się to na lepszą wydajność inteligentnych funkcji systemu. W Private Compute Services przeprowadzono wewnętrzne zmiany infrastrukturalne, mające na celu zwiększenie niezawodności przetwarzania danych w trybie prywatnym – to ważne z punktu widzenia ochrony naszej prywatności.

Niestety, jak to zwykle bywa, nie obyło się bez drobnych problemów, bo niektórzy użytkownicy napotykają trudności przy instalacji lipcowych aktualizacji. W skrajnych przypadkach konieczne okazuje się przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, co jest sporym utrudnieniem. Warto jednak pamiętać, że Google automatycznie aktualizuje kluczowe usługi systemowe w trosce o bezpieczeństwo i może to robić nawet po wyłączeniu automatycznych aktualizacji, jeśli dotyczy to krytycznych łatek bezpieczeństwa lub wymogów prawnych, co jak zwykle budzi mieszane uczucia co do pełnej kontroli nad własnym urządzeniem.