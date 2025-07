PlayStation Plus Extra i Premium na lipiec. Wakacje w Night City? Czemu nie!

Prawdziwa perełka dla młodszych graczy, mocno chwalone Banishers: Ghosts of New Eden, a także prawdziwa duma Polski! Katalog klasyki za to skromnie, bo tylko dwie gry trafią do PlayStation Plus Premium — ale raczej takie z górnej półki. Finalnie trzeba przyznać, że nowy zestaw gier w PS+ Extra i Premium prezentuje się naprawdę nieźle i dość kusząco. Gry zaczynają do katalogu wpadać dziś, a ostatnia dotrze tam 22 lipca.

Czytaj też: Klony zamiast towarzyszy broni. The Alters pokazuje nowe oblicze samotności w kosmosie

PlayStation Plus Extra — wszystkie nowe gry w lipcu 2025:

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 — dostępne już dziś;

Abiotic Factor | PS5 — dostępne od 22 lipca;

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5 — dostępne od 15 lipca;

Bluey: The Videogame | PS5, PS4 — dostępne od 15 lipca;

Planet Zoo | PS5 — dostępne od 15 lipca;

Risk of Rain 2 | PS5, PS4 — dostępne od 15 lipca;

Tropico 6 | PS5, PS4 — dostępne od 15 lipca;

New World: Aeternum | PS5 — dostępne od 15 lipca.

PlayStation Plus Premium — wszystkie nowe gry w lipcu 2025:

Twisted Metal 3 | PS5, PS4 — dostępne od 15 lipca;

Twisted Metal 4 | PS5, PS4 — dostępne od 15 lipca.

Czytaj też: Recenzja Mario Kart World. Forza Horizon w uniwersum Nintendo

Jakie gry znikną z PS Plus w lipcu?

Niestety, lipiec nie przyniesie samych dobrych informacji w kwestii gier w PlayStation Plus. Chociaż zestawienie tytułów, które się w usłudze pojawiają, może się podobać, to znikające gry z PS+ Extra i Premium dla niektórych graczy także mogą okazać się ciosem — którego nowe produkcje w abonamencie mogą nawet dla niektórych nie zrekompensować. Mowa tu bowiem o takich grach jak:

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion;

Dying Light 2: Stay Human;

Remnant 2;

Job Simulator;

Vampire: The Masquerade Swansong;

Mount & Blade II: Bannerlord.

Czytaj też: PlayStation Plus Essential na lipiec. Co przygotowano na 15-lecie usługi?

Spin-off Final Fantasy VII i Dying Light 2 to największe straty i jeśli nie zdążyliście do tej pory ograć tych tytułów, to możecie być rozczarowani. Z nowości bez dwóch zdań show skrada Cyberpunk 2077, chociaż Banishers: Ghosts of New Eden, Bluey: The Videogame czy Tropico 6 robią największe wrażenie, a dwie części Twisted Metal w Premium przypadną do gustu fanom klasyki.

Źródło: PlayStation Blog