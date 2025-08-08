Gaming Copilot (Beta) dostępna dla uczestników programu Xbox Insider, ale nie w Unii Europejskiej 

Gaming Copilot (Beta), czyli nowy pomocnik w grach, jest dostępny w Game Bar na PC z systemem Windows dla użytkowników Xbox Insider

Gaming Copilot ma za zadanie stać się idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy natknęli się na przeszkody w ulubionych tytułach. Został on zaprojektowany, aby pomóc w pokonywaniu trudności, pozwalając spędzić więcej czasu na samej rozgrywce. Dzięki temu asystentowi, granie na konsoli Xbox staje się płynniejsze i bardziej spersonalizowane. Pomaga on szybciej rozpocząć grę, doskonalić umiejętności, dodatkowo ma za zadanie pojawić się na wezwanie i znikać, gdy nie jest już potrzebny.

W dalszej części artykułu możemy się dowiedzieć, że ta nowa wersja Copilota, która została w pełni zintegrowana z Game Bar, rozszerza się o kilka kluczowych funkcji, które znacząco wzbogacają doświadczenie graczy. Po pierwsze, asystent pozwala na obsługę głosową bez przerywania gry, dzięki czemu możesz zadawać pytania i prosić o porady bez konieczności zatrzymywania akcji. Po drugie, Copilot zyskał możliwość analizowania zrzutów ekranu z rozgrywki, co pozwala mu na udzielanie bardziej trafnych i spersonalizowanych wskazówek.

Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że większość czerpie przyjemność z trudnych sytuacji w grze, dzięki którym powiększa się ich poczucie własne wartości, nie mniej jest to funkcja związana ze sztuczną inteligencją, którą warto przetestować. Ale przejdźmy do klucza całej sprawy, dlaczego nie Europa? Po wielu ostatnich regulacjach z Microsoftem najprawdopodobniej brak dostępności w Europie wiąże się z dopinaniem procesów dotyczących danych osobowych i prywatności, które są znacznie bardziej restrykcyjne niż w innych częściach świata. Microsoft musi dostosować swoją technologię AI, aby spełniała wszystkie unijne wymogi. Oznacza to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się tej funkcji również u nas.