LG xboom by will.i.am. Połączenie artystycznej wizji i topowej technologii

Partnerstwo z wizjonerem

will.i.am jako „Architekt Doświadczeń” wniósł własne, unikatowe spojrzenie na rolę dźwięku w życiu użytkowników. Co istotne, jego wkład nie ograniczał się jedynie do podpisu pod projektem — od procesu strojenia parametrów akustycznych, przez konsultacje przy opracowywaniu wzornictwa i funkcjonalności, aż po tworzenie cech, które mają inspirować do świadomego słuchania muzyki.

Urządzenia powstały dla tych, którzy chcą w dźwięku odkrywać coś więcej niż samą funkcjonalność — mają być źródłem emocji, inspiracji i nowych doświadczeń. Do serii xboom by will.i.am należą trzy autorskie modele głośników Bluetooth zaprojektowane tak, by sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom użytkowników: Bounce, Grab oraz Stage 301. Co je wyróżnia i dla kogo są one przeznaczone?

xboom Bounce. Głośnik, który ożywia przestrzeń

xboom Bounce to mobilne centrum muzycznej energii. Jego charakterystyczna bryła, łącząca nowoczesny minimalizm z odważnym akcentem wizualnym, od razu przyciąga wzrok dzięki zastosowaniu świecących pasywnych radiatorów — a przy tym bez kłopotu zmieści się do plecaka. Wspomniane radiatory nie tylko dynamizują odbiór muzyki poprzez efemeryczną grę świateł, ale także świadczą o technicznie przemyślanej konstrukcji samego układu akustycznego. Wizualnie jednak podświetlenie robi spore wrażenie — płynne animacje podczas włączania i wyłączania głośnika, różne kolory i dynamiczna gra światłem dostosowana do aktualnie odtwarzanej muzyki czy świetlny pasek informujący o głośności urządzenia. Te dodatkowe funkcje znacząco wpływają na komfort i jakość użytkowania głośnika.

Wracając do kwestii stricte audio, to LG xboom Bounce został wyposażony w podwójne kopułkowe głośniki wysokotonowe i woofer typu track, co pozwala głośnikowi na generowanie szerokiej sceny dźwiękowej. W praktyce oznacza to, że głośnik zapewnia klarowne, dobrze zarysowane wysokie tony oraz mocne, pulsujące basy. Dźwięki rozchodzą się w zaskakująco równomierny sposób, wypełniając nawet większe przestrzenie — efekt ten docenimy zarówno podczas spontanicznych domówek, jak i kameralnych spotkań w ogrodzie czy w plenerze.

Kolejną zaletą są przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Bounce wyposażono w wygodny pasek, który umożliwia swobodne przenoszenie, zawieszanie na haku lub montaż na elementach wyposażenia outdoorowego. Solidność wykonania podkreśla wojskowy standard odporności MIL-STD 810G oraz wodo- i pyłoszczelność IP67 — głośnik sprawdzi się doskonale zarówno nad jeziorem, podczas spływu kajakowego czy pontonowego, jak i podczas wycieczki w góry.

Znakomitym uzupełnieniem jest wydajna bateria, pozwalająca na korzystanie z głośnika nawet do 30 godzin bez konieczności ładowania. Oznacza to swobodę użytkowania przez całą dobę — także tam, gdzie gniazdko jest poza zasięgiem. xboom Bounce został zaprojektowany dla tych, którzy oczekują, że technologia będzie nie tylko funkcjonalna, ale naprawdę inspirująca.

xboom Grab to esencja mobilności w wytrzymałej formie

xboom Grab to z kolei definicja nowoczesnego, mobilnego dźwięku, zamknięta w zwartej, stylowej obudowie. Projektanci postawili tu na formę, która odpowiada potrzebom aktywnego trybu życia — głośnik jest niezwykle lekki i kompaktowy (zmieści się do małej kieszeni plecaka czy niewielkiej torebki, a nawet i możemy go nosić w rękach), a jednocześnie zachwyca mocą generowanego dźwięku.

Wnętrze urządzenia kryje napędzające go podwójne pasywne radiatory, dzięki czemu bas pozostaje dynamiczny i wyczuwalny nawet przy wysokim poziomie głośności. Grab sprawia, że nawet krótka playlista w drodze zamienia się w nasycone, angażujące doświadczenie dźwiękowe. Głośnik zachowuje wysoką jakość niezależnie od tego, czy stoi pionowo, płasko, czy został umieszczony w uchwycie na rowerze lub w samochodzie — wszechstronność użytkowania to jeden z jego największych atutów.

Dla wygody użytkowników wyposażono go w paski umożliwiające łatwe przymocowanie urządzenia do plecaka, torby, sakwy rowerowej lub uchwytu. Dzięki temu Grab idealnie towarzyszy podczas joggingu, trekkingu, jazdy na rowerze czy długich, miejskich spacerów. Żaden deszcz, kurz ani piach nie są mu straszne — klasa szczelności IP67 sprawia, że może działać także w trudnych plenerowych warunkach. Bateria pozwala na aż 20 godzin nieprzerwanego użycia, więc nawet najdłuższa wycieczka nie przerwie muzycznej atmosfery.

Warto podkreślić, że xboom Grab powstał z myślą o tych, którzy nie chcą rezygnować z jakości i mocy dźwięku niezależnie od miejsca i okoliczności. To głośnik gotowy dotrzymać kroku każdemu, kto prowadzi aktywny, zmienny tryb życia — a i kwestie estetyczne nie są tu żadnym kompromisem, bo wspomniane przy Bounce podświetlenie również jest tu obecne, a i całe urządzenie jest utrzymane w tej samej, czarno-czerwonej estetyce, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów.

xboom Stage 301. Głośnik gotowy stworzyć scenę wszędzie tam, gdzie chcesz

xboom Stage 301 to model o wysokiej mocy i profesjonalnym charakterze. Głośnik został stworzony specjalnie z myślą o entuzjastach, którzy nie chcą się ograniczać zamkniętą przestrzenią. Ten model to pełnoprawne narzędzie do nagłośnienia większych wydarzeń — od imprez w plenerze, przez rodzinne spotkania, po uliczne występy czy domowe karaoke. Ergonomiczna, klinowa konstrukcja pozwala urządzenie ustawić płasko, pod kątem lub na statywie, dzięki czemu łatwo dostosować układ dźwięku do warunków akustycznych konkretnego miejsca. To także świetna opcja dla kapel muzycznych, które chcą nagłośnić swoje występy.

Wewnątrz Stage 301 znajduje się 6,5-calowy woofer oraz dwa średniotonowe przetworniki o średnicy 2,5 cala. Efektem jest dźwięk przekonująco pełny, czysty i donośny — muzyka zyskuje nie tylko na głośności, ale przede wszystkim na głębi i wyrazistości, nawet w dużych przestrzeniach. To właśnie ta cecha czyni Stage 301 narzędziem z wyboru dla osób, które chcą, by muzyka była naprawdę obecna — nie tylko tłem, ale głównym punktem wydarzenia.

Stage 301, podobnie jak pozostałe głośniki serii, można zabrać praktycznie wszędzie. Wyjmowana bateria o żywotności do 11 godzin zapewnia swobodę organizowania dłuższych spotkań czy koncertów bez presji szybkiego ładowania, a wodoszczelność IPX4 daje odporność na kaprysy pogody. Praktyczny uchwyt ułatwia transport, a możliwość szybkiej konfiguracji — wygodę obsługi przez każdego użytkownika. Gdyby tego było mało, dynamiczne oświetlenie, które integruje się z odtwarzanymi utworami, nie tylko jest tu obecne, ale jest znacznie większe i robi jeszcze bardziej piorunujące wrażenie. Estetycznie, jak cała linia głośników powstałych przy współpracy z will.i.am, jest to klasa.

Inteligentne technologie, które zmieniają sposób słuchania

Wszystkie modele LG xboom by will.i.am są wyposażone w zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Autorski system AI Sound analizuje profil odtwarzanego utworu i automatycznie dobiera ustawienia, by każda kompozycja zabrzmiała najlepiej — niezależnie od tego, czy słuchamy energetycznej elektroniki, koncertowego rocka czy delikatnej ballady. AI Calibration optymalizuje emisję dźwięku do zastanych warunków akustycznych, a AI Lighting synchronizuje efekty świetlne, jeszcze bardziej angażując użytkownika i budując niepowtarzalny klimat.

Warto również wspomnieć o współpracy z platformą RAiDiO.FYI — interaktywną radiostacją sterowaną przez AI, która tworzy nowe możliwości interakcji z muzyką i informacjami. Dzięki dedykowanemu przyciskowi na obudowie, użytkownik w dowolnej chwili pobiera spersonalizowane treści, audycje czy wiadomości — wszystko prowadzone w unikatowej, naturalnej formie dialogu z cyfrowym asystentem AI Radio Host.

Połączone brzmienie, czyli siła wspólnoty dźwięku

Technologia LE Audio Auracast, obecna we wszystkich głośnikach LG xboom by will.i.am, umożliwia łatwe grupowanie wielu urządzeń w synchronizowany system audio. Jeden głośnik może pełnić rolę jednostki nadrzędnej, dystrybuując sygnał do pozostałych, niezależnie od kompatybilności smartfona — to rozwiązanie dla tych, którzy chcą rzeczywiście dzielić się muzyką na większą skalę, w tym dla osób prowadzących publiczne wydarzenia czy organizujących DJ sety.

LG xboom by will.i.am to narzędzie do budowania emocji, wspomnień i muzycznych historii. Każdy z modeli głośników wyznacza standard nie tylko pod względem technologii i brzmienia, ale też funkcjonalności oraz doświadczenia związanego ze słuchaniem muzyki. Ta seria to przykład, że dziś dźwięk to nie tło, lecz aktywny uczestnik codziennego życia — i czasem to właśnie muzyka powinna być głównym bohaterem.