Robot sprzątający wchodzący po schodach i drukarki 3D dla każdego. Anker zaskakuje

Anker Innovations zaprezentowało nową strategię rozwoju i portfolio produktów. Firma, działająca pod trzema markami — Anker (ładowanie), eufy (smart home) i soundcore (audio-wideo) — koncentruje się na dostarczaniu technologii, które mają odpowiadać na praktyczne potrzeby. Dyrektor generalny, Steven Yang, przedstawił podejście oparte na analizie problemów, dążeniu do wysokich standardów i współpracy z użytkownikami oraz partnerami, które ma kierować dalszym rozwojem firmy. Brzmi fascynująco, ale czas pokaże, czy te słowa znajdą pokrycie — chociaż zapowiedziane produkty mogą w istocie rozpalać wyobraźnię.

eufyMake E1. Druk 3D dostępny dla każdego

Jednym z najgłośniejszych punktów programu była premiera eufyMake UV E1 — pierwszej konsumenckiej drukarki UV umożliwiającej drukowanie tekstur 3D. Urządzenie, które zdobyło 46 milionów dolarów w rekordowej kampanii na Kickstarterze, jest w stanie tworzyć wypukłe wzory na drewnie, skórze czy metalu. Dzięki narzędziom Make It Real AI, obsługującym multimodalne wejście (szkice, zdjęcia, tekst) i automatyczną konwersję 2D na 3D, proces projektowania ma być intuicyjny i poradzić sobie z nim będą mogli nawet amatorzy.

E1 imponuje kompaktowym rozmiarem. Jest o 90% mniejsza od standardowych drukarek UV, a przy tym wspiera szeroką gamę materiałów, takich jak między innymi metal, drewno czy akryl. Cena wynosząca 2499 USD/EUR zdecydowanie niska nie jest, ale dla twórców i małych firm to inwestycja w profesjonalne narzędzie, które upraszcza proces od pomysłu do gotowego produktu. Premiera detaliczna zaplanowana jest na grudzień tego roku, a nowe narzędzia AI pojawią się w listopadzie.

Robot sprzątający, który sam pokona schody i ogarnie wszystkie piętra

Anker pokazał także ciekawe rozwiązania eufy w dziedzinie sprzątania, które mogą zmienić sposób, w jaki utrzymujemy czystość w domach wielopoziomowych. Gwiazdą pokazu był Robot Vacuum Omni S2, wyposażony w technologie AeroTurbo o mocy 30 kPa oraz HydroJet, które zapewniają skuteczne czyszczenie zarówno dywanów, jak i twardych powierzchni. Robot wyróżnia się adaptacyjnym podwoziem, które unosi się do 5 cm, umożliwiając pokonywanie grubych dywanów, mat warstwowych czy nawet wykładzin typu shaggy. System HydroJet 2.0 szoruje podłogi z równomiernym naciskiem, a automatyczne czyszczenie padów w trakcie pracy zapobiega rozmazywaniu plam, co jest problemem wielu innych robotów sprzątających. Omni S2 pojawi się w sprzedaży w Europie pod koniec października tego roku w cenie około 1599,99 EUR/GBP, a globalna premiera zaplanowana jest na styczeń 2026 roku.

Największą innowacją jest jednak Marswalker — pierwszy na świecie robot transportowy, który umożliwia odkurzaczowi Omni S2 pokonywanie schodów, rozwiązując odwieczny problem sprzątania wielopiętrowych domów. Dotychczas użytkownicy musieli ręcznie przenosić roboty między piętrami lub kupować oddzielne urządzenia dla każdego poziomu. Marswalker (fajna nazwa, swoją drogą) wyposażony w cztery dynamicznie sterowane ramiona i system napędowy oparty na gąsienicach, potrafi samodzielnie poruszać się po schodach typu prostego, L-kształtnych i U-kształtnych. Proces jest w pełni automatyczny — Omni S2 wjeżdża do specjalnej komory w Marswalkerze, który następnie transportuje go na kolejne piętro, gdzie robot kontynuuje sprzątanie lub wraca do bazy, by opróżnić pojemnik na kurz czy umyć mopy.

Producent obiecuje, że robot poradzi sobie również modelem schodów o błyszczącej, twardej powierzchni, nie pozostawiając śladów. Robot rozpoznaje strukturę schodów i dostosowuje się do różnych wysokości stopni, choć szczegóły dotyczące minimalnych i maksymalnych wymiarów czy obsługi schodów spiralnych nie zostały jeszcze ujawnione. To rozwiązanie budzi entuzjazm, ale rodzi też pytania — na przykład o cenę, która nie została podana, oraz o kompatybilność. Mimo wszystko — jest się czym ekscytować.

Co z bezpieczeństwem w dobie AI?

W dziedzinie bezpieczeństwa domowego eufy Security wprowadziło AI Core — lokalnie działającego agenta opartego o system AI, który rozpoznaje ponad 100 scenariuszy (na przykład dostawy czy podejrzane osoby) i reaguje w mniej niż trzy sekundy. To odpowiedź na problem fałszywych alarmów i nadmiaru powiadomień, oferując bardziej precyzyjne i praktyczne komunikaty.

Pokazano także eufyCam S4, hybrydową kamerę DIY z obiektywem 4K i dwoma obiektywami 2K PTZ, umożliwiającą panoramiczne widoki i rozpoznawanie twarzy z odległości do 15 metrów. Kamera jest już dostępna w przedsprzedaży za 299 USD/EUR, a AI Core pojawi się wkrótce, choć cena pozostaje nieznana. Oba produkty stawiają na prywatność dzięki lokalnemu przetwarzaniu danych, co zasługuje na pochwałę w dobie chmurowych pułapek.

Nowości od soundcore. Od snu po kino domowe

soundcore także doczekał się nowych produktów. Na IFA 2025 zaprezentowano między innymi Sleep A30, czyli inteligentne słuchawki z ANC i dźwiękami opartymi na falach mózgowych. To unikalne rozwiązanie dla osób zmagających się z zakłóceniami snu, często nawet codziennymi i pozornie prostymi, jak… chrapaniem partnera. Po debiucie w USA słuchawki trafią na rynek globalny w październiku. Do tego pokazano również AI Voice Recorder, czyli kompaktowe urządzenie do transkrypcji rozmów w ponad 100 językach z 97% dokładnością. Premiera zaplanowana jest jednak na późniejszy termin.

Największe wrażenie robi jednak soundcore Nebula X1 Pro — mobilna stacja kinowa z potrójnym laserem 4K, Dolby Vision i Dolby Atmos. Wyposażona w odłączane głośniki i subwoofer, ma oferować prawdziwie kinowe doświadczenie w domu. Premiera na Kickstarterze zaplanowana jest na 23 września, co jasno pokazuje, że Anker znów liczy na wsparcie społeczności; ale nie jest to nic złego.

Anker Prime i SOLIX. Nowości w ładowaniu

Seria Anker Prime to nowa odsłona flagowych ładowarek marki. Model Prime 160W to kompaktowa ładowarka wieloportowa, a Prime 300W Power Bank obiecuje naładować dwa laptopy i telefon, osiągając 50% w zaledwie 15 minut. Prime Wireless Charging Station (25W, Qi2) z aktywnym chłodzeniem i Prime Docking Station (obsługa trzech wyświetlaczy w 8K) to z kolei kuszące propozycje dla bardziej wymagających użytkowników. Wyświetlacze AnkerSense View, pokazujące dane ładowania w czasie rzeczywistym, to praktyczny dodatek, który zwiększa kontrolę nad całym procesem.

Pokazano także Solarbank Multisystem, czyli modułowy system fotowoltaiczny, który skaluje się do 14 kW wejścia i 4,8 kW wyjścia. Producent oznajmił, że dzięki półsamodzielnemu montażowi koszty instalacji są niższe o 85%, a oszczędności na rachunkach mogą sięgnąć 80%. System wspiera dwa porty ładowania EV, a V1 Smart EV Charger z technologią IntelliGesture optymalizuje zużycie energii słonecznej i taryf. Dostępny w Niemczech od 1898 EUR (zestaw startowy) i 499 EUR (ładowarka), z planowaną ekspansją na Francję i Holandię od 11 września. Niewykluczone, że wkrótce trafi również do naszego kraju.

Zbierając więc to wszystko w jedną całość, Anker Innovations na IFA 2025 pokazał nowe produkty marek Anker, eufy i soundcore, stawiając na sztuczną inteligencję i robotykę. Drukarka 3D eufyMake E1, robot odkurzający Omni S2 z Marswalkerem pokonującym schody, kamera eufyCamS4 czy stacja kinowa Nebula X1 Pro to rozwiązania, które mają ułatwić codzienne życie. Nie wszystko jest jednak dostępne od razu — taki Marswalker pojawi się dopiero w 2026 roku, a Solarbank Multisystem na razie nie planuje pojawiać się w Polsce. Tak czy siak — w Berlinie było na czym zawiesić oko.