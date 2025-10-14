Dreame wkracza w świat smart home. Chiński gigant zapowiada ponad 15 nowych linii produktów

Podsumowanie artykułu . . .

Ponad 15 nowych linii produktowych Dreame. Rewolucja w smart home?

Chiński gigant zapowiedział, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się wprowadzenia ponad piętnastu nowych linii produktowych, co stanowi wyraźny sygnał, że firma nie zamierza ograniczać się wyłącznie do urządzeń czyszczących. Taka ekspansja wymagać będzie jednak gruntownej przebudowy dotychczasowego modelu biznesowego i może zmusić konkurentów do rewizji własnych planów.

Co przygotowuje Dreame?

Wśród zapowiadanych nowości znajdują się klimatyzatory wyposażone w robotyczne ramię, które automatycznie dostosowują kierunek nawiewu do obecności domowników. Technologia ta bazuje na rozwiązaniach sprawdzonych już w robotach sprzątających tej marki. Równie ciekawie prezentuje się pomysł lodówek wspieranych przez sztuczną inteligencję, które skupiać się mają na praktycznych aspektach użytkowania, takich jak redukcja strat wody i składników odżywczych.

Kolejną kategorią są roboty do pielęgnacji ogrodów, wykorzystujące doświadczenie firmy w zakresie nawigacji i mapowania przestrzeni. Wszystkie nowe urządzenia mają być sterowane za pomocą jednej aplikacji mobilnej, tworząc spójny ekosystem.

Co szczególnie interesujące, Dreame wprowadza nietypowe podejście do rozwoju produktów. Aż 90% funkcji nowych urządzeń powstaje w bezpośrednim dialogu z użytkownikami. Firma systematycznie zbiera opinie klientów i na ich podstawie modyfikuje projekty jeszcze przed wprowadzeniem na rynek. Ten proces ma zapobiegać tworzeniu niepotrzebnych funkcji, które często pojawiają się w urządzeniach smart home głównie po to, by uzasadnić wyższą cenę.

Co stoi za szybką i odważną ekspansją Dreame?

Szybka ekspansja firmy jest możliwa dzięki wykorzystaniu uniwersalnych technologii opracowanych pierwotnie dla robotów sprzątających. Cyfrowy silnik o prędkości 200 000 obrotów na minutę oraz zaawansowane robotyczne ramię można adaptować do różnych kategorii produktów bez konieczności budowania wszystkiego od podstaw. Taka strategia pozwala znacznie skrócić czas wprowadzania nowości na rynek.

Jak zauważa sam producent, warto zwrócić uwagę na dynamiczny rozwój zatrudnienia w firmie — z 8 000 do 12 000 pracowników globalnie. Szczególnie intrygująco wygląda projekt Dreame Auto, nad którym pracuje blisko 1000 osób. Może to sugerować, że firma ma ambicje wejścia również na rynek motoryzacyjny, prawdopodobnie z rozwiązaniami dla autonomicznych pojazdów.

Dreame radzi sobie coraz lepiej

Inwestycje w rozwój przynoszą wymierne efekty finansowe. Przychody Dreame w pierwszej połowie 2025 roku już przekroczyły całoroczne wyniki z poprzedniego roku. To jeden z lepszych rezultatów w branży inteligentnych urządzeń domowych.

Zaufanie do przyszłości firmy wyraził również jej założyciel i CEO Yu Hao, który zainwestował około 5 miliardów yuanów (około 2,6 miliarda złotych) w odkup akcji. Dzięki temu zwiększył swój udział w firmie z 45% do 70%, co świadczy o przekonaniu do obranej strategii.

Choć Dreame pochodzi z Chin, to producent deklaruje, że to właśnie Europa pozostaje dla firmy najważniejszym rynkiem. To właśnie tutaj zyskała pierwsze międzynarodowe uznanie i nadal kieruje największe inwestycje. Firma działa obecnie w ponad 100 krajach i posiada ponad 6000 punktów sprzedaży stacjonarnej. Ta rozbudowana sieć dystrybucji będzie kluczowa przy wprowadzaniu nowych kategorii produktów, które często wymagają demonstracji przed zakupem.

Co dalej z ekspansją Dreame?

Ekspansja Dreame na rynek smart home może znacząco wpłynąć na całą branżę. Jeśli firmie uda się utrzymać dotychczasową jakość przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty, tradycyjni producenci AGD będą musieli przyspieszyć własną transformację cyfrową. Najbliższe miesiące pokażą, czy ambitne plany przełożą się na rzeczywisty sukces rynkowy.