Elektromobilność w praktyce. Volkswagen Financial Services ułatwia drogę do zeroemisyjnej jazdy

Elektromobilność na fali. Dynamiczny wzrost w Europie, w tym w Polsce

Samochody elektryczne zdobywają coraz większą popularność w całej Europie. Zdecydowanie przoduje tutaj Skandynawia — w Norwegii niemal 95% nowych rejestracji to pojazdy elektryczne, w Danii — około 70%. Kraje takie jak Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy państwa Beneluksu osiągają wyniki od 20 do 30%. Polska, choć wciąż poniżej średniej europejskiej (16%), nadrabia zaległości. W 2024 roku udział elektryków w rejestracjach wynosił 3%, ale w lipcu i sierpniu 2025 roku wzrósł do niemal 8%.

Ten wzrost napędzają nowoczesne technologie, coraz większy wybór modeli i rosnąca świadomość ekologiczna. Polacy zaczynają dostrzegać zalety elektromobilności, a Volkswagen Financial Services odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu tego przejścia, oferując rozwiązania finansowe i wsparcie dostosowane do różnych potrzeb — od klientów indywidualnych po duże przedsiębiorstwa.

Ładowanie. Nie zmora, a wygoda w codziennym życiu

Ładowanie samochodów elektrycznych często budzi ciekawość, ale w praktyce jest prostsze, niż wielu sądzi. Infrastruktura w Polsce szybko się rozwija — szybkie stacje publiczne przypominają tradycyjne stacje paliw, jednak coraz więcej kierowców ładuje auta w domu, pracy czy podczas codziennych aktywności, na przykład w galeriach handlowych, kinach czy hotelach. Według danych GUS, 58% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub szeregowych, co daje ogromny potencjał do instalacji domowych wallboxów, które sprawiają, że ładowanie staje się niemal niezauważalną częścią dnia.

W budynkach wielorodzinnych montaż stacji ładowania również jest możliwy, choć wymaga pokonania pewnych formalności administracyjnych. Volkswagen Financial Services wspiera w tym procesie, współpracując z partnerami, którzy pomagają w instalacji i załatwianiu procedur. Nowoczesne samochody elektryczne dodatkowo ułatwiają ładowanie — wbudowane systemy nawigacji planują postoje na stacjach, uwzględniając moc ładowarek i stan baterii. „To trochę jak ładowanie telefonu — z czasem staje się naturalne” – mówi Krzysztof Leszczyński. Dzięki temu nawet dłuższe trasy nie są wyzwaniem, a elektromobilność staje się coraz bardziej praktyczna.

Używane elektryki. Przystępny sposób na start

Cena zakupu to dla wielu osób kluczowy czynnik przy wyborze samochodu elektrycznego. Rozwiązaniem jest rozwijający się w Polsce rynek aut używanych. Po zakończeniu pierwszych kontraktów leasingowych i najmu długoterminowego na rynek trafiają pojazdy w dobrym stanie, często z pełną historią serwisową. Volkswagen Financial Services przygotował raport „Używany elektryk”, który szczegółowo omawia, jak wybrać odpowiedni model, zwracając uwagę na kondycję baterii, przebieg i dopasowanie do indywidualnych potrzeb, takich jak codzienne trasy czy dostęp do ładowarek.

Elektryki są tańsze w eksploatacji niż auta spalinowe, głównie dzięki prostszej konstrukcji — mają o 1/3 mniej części, które ulegają zużyciu, co obniża koszty serwisu. Dodatkowo, ładowanie w domu czy pracy jest znacznie tańsze niż tankowanie benzyny czy diesla. Dla osób, które chcą spróbować elektromobilności bez dużego wydatku, używany elektryk to świetny punkt startowy, łączący ekonomię z nowoczesnością.

Baterie i ekologia. Trwałość i zrównoważony rozwój

Baterie w samochodach elektrycznych to ich serce, a ich trwałość i wpływ na środowisko to tematy, które interesują wielu kierowców. Nowoczesne systemy zarządzania sprawiają, że baterie są wyjątkowo wytrzymałe — średnio mogą działać nawet 30 lat, często przeżywając sam samochód. Po zakończeniu eksploatacji w aucie znajdują nowe zastosowanie, na przykład jako magazyny energii dla instalacji fotowoltaicznych czy wiatrowych, wspierając stabilność systemu energetycznego.

Gdy bateria w końcu się zużyje, recykling pozwala odzyskać nawet 95% surowców, takich jak lit czy kobalt. W Polsce powstają zakłady specjalizujące się w tym procesie, co otwiera nowe możliwości dla przemysłu i pokazuje, że elektromobilność jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. „To szansa na efektywne wykorzystanie zasobów i ograniczenie zależności od surowców naturalnych” – podkreśla Leszczyński.

Volkswagen Financial Services dostarcza kompleksowy ekosystem dla elektromobilności

Volkswagen Financial Services to więcej niż instytucja finansowa — to partner, który ułatwia przejście na elektromobilność. Dla klientów indywidualnych VWFS oferuje najem długoterminowy i leasing z dofinansowaniem w ramach programu NaszEauto. Dzięki temu można jeździć nowym elektrykiem przez 2-3 lata, a potem wymienić go na kolejny model, bez zmartwień o wartość rezydualną czy sprzedaż. To rozwiązanie łączy wygodę, przewidywalne koszty i dostęp do nowoczesnych technologii.

Dla firm oferta VWFS jest jeszcze bardziej rozbudowana. Obejmuje audyt floty, planowanie infrastruktury ładowania, szkolenia dla kierowców, serwis, auta zastępcze i opony — wszystko w jednej stałej racie miesięcznej. Volkswagen Financial Services pomaga także spełniać wymogi regulacji ESG, wyliczając emisyjność floty i wspierając instalację stacji ładowania, również w domach pracowników. Współpraca z partnerami umożliwia rozliczanie kosztów ładowania służbowych aut w prywatnych domach. To nie jest tylko samochód, a cała logistyka i pigułka wiedzy.

Benefity, które przyciągają kierowców

Kierowcy elektryków w Polsce mogą korzystać z praktycznych udogodnień, takich jak darmowe parkowanie w miastach czy możliwość jazdy buspasami, co w dużych miastach pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Program NaszEauto zachęca do zakupu nowych aut, choć wciąż brakuje wsparcia dla używanych elektryków i domowych stacji ładowania. W porównaniu z innymi krajami Europy, gdzie dopłaty do nowych aut są wycofywane z powodu rozpędzonego rynku, Polska nadrabia zaległości. VWFS aktywnie wspiera klientów, pomagając w dostępie do infrastruktury i upraszczaniu procedur administracyjnych.

Elektromobilność to nie tylko ekologia, ale i frajda

Jazda samochodem elektrycznym to nie tylko krok w stronę ekologii — to także czysta przyjemność. Dynamiczne przyspieszenie i cicha praca silnika sprawiają, że wielu kierowców odkrywa w elektrykach nową jakość jazdy. Najlepszym sposobem, by się o tym przekonać, jest wypróbowanie auta na własnej skórze — choćby przez krótki wynajem. Volkswagen Financial Services sprawia, że ten krok jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, oferując rozwiązania, które łączą wygodę, ekonomię i nowoczesność. Chcecie dowiedzieć się więcej? Obejrzyjcie nasz wywiad z Krzysztofem Leszczyńskim, ekspertem Volkswagen Financial Services.