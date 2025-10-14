Test Xiaomi Redmi Pad 2 Pro – udany tablet w bardzo dobrej cenie

Podsumowanie artykułu . . .

Pod względem wykonania Xiaomi Redmi Pad 2 Pro to produkt premium

O tym, że Xiaomi Redmi Pad 2 Pro jest tabletem ze średniej półki świadczą tylko dosyć grube ramki wokół ekranu. Choć z drugiej strony iPady nie grzeszą cienkimi ramkami i choć to niekoniecznie wygląda efektownie i nowocześnie, to moim zdanie zbyt cienkie ramki w tabletach nie do końca są wygodne w codziennym użytkowaniu. W końcu to duży sprzęt, a grubsze ramki ułatwiają trzymanie go bez przypadkowego dotykania ekranu.

Obudowa ma wymiary 279,8 x 181,65 x 7,5 mm, waży 610 gramów i jest świetnie wykonana. Tylny panel i krawędzie to jedna, wspólna tafla aluminium, na którą jest wręcz nałożony wyświetlacz. Materiał jest twardy, sztywny, do tego mamy ładne, płaskie krawędzie.

Tak wykonany mogłyby być tablety kosztujące co najmniej dwa razy więcej niż Redmi Pad 2 Pro. Do pełni szczęścia brakuje tylko wodoodporności i tej tutaj nie znajdziemy, nawet w najprostszej formie.

Duży i jasny ekran to zaleta Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi wyposażył Redmi Pada 2 Pro w ekran o przekątnej 12,1 cala. To panel IPS o rozdzielczości 1600 x 2560 pikseli ze 120 Hz odświeżaniem obrazu, Dolby Vision i deklarowaną jasnością 600 nitów.

Zacznijmy od jasności, bo 600 nitów nie jest rekordową wartością. Szczególnie w czasach, w których producenci elektroniki mobilnej prześcigają się w coraz wyższych wartościach tego parametru. Wyniki pomiarów wypadają jeszcze gorzej, bo mamy tu nieco ponad 400 nitów, ale w żadnym momencie użytkowania tabletu nie powiedziałbym, że ten ekran może być zbyt ciemny. Świeci mocno i nie ma najmniejszych problemów z użytkowaniem go w jasnym otoczeniu.

Zaskakująco dobrze wypada pokrycie kolorów, bo mamy tu 92,5% pokrycia palety sRGB i przekłamania barw praktycznie niewidoczne gołym okiem. Kolory są bardzo ładne, nasycone i miłe dla oka. Patrzenie na wyświetlacz Redmi Pada 2 Pro to czysta przyjemność. Do tego mamy tu trzy różne certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzające ochronę wzroku użytkowników.

Osoby, które planują często korzystać z tabletu w podróży lub ogólnie poza domem powinny się zainteresować wariantem z matowym ekranem, bo tak, Redmi Pad 2 Pro jest dostępny w takiej wersji.

Jak wydajny jest Xiaomi Redmi Pad 2? Do większości zastosowań wystarcza

Skoro wystarcza, to pewnie nie jest tutaj zbyt dobrze? Nie do końca i mam tu na myśli konkretne zastosowanie. Mianowicie, w najbardziej wymagających grach, jak Diablo: Immortal nie możemy skorzystać z najwyższych dostępnych ustawień graficznych, musimy pozostać przy średnich. To jedyne ograniczenie wydajnościowe, na jakie trafiłem.

W zdecydowanej większości zastosowań procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 oraz 8 GB pamięci RAM, w jakie wyposażony był testowy egzemplarz (są też warianty 6 GB), działają bez zarzutu. Tablet się nie przegrzewa, interfejs działa bardzo szybko, przeglądanie Internetu, oglądanie filmów czy korzystanie z aplikacji biurowych nie stanowią najmniejszego wyzwania. Jakieś drobne szarpnięcia animacji pojawiają się tylko przy próbie szybkiego przełączenia pomiędzy bardziej wymagającymi aplikacjami.

Aparat jest i robi zdjęcia

Podczas grania i oglądania filmów bardzo przydaje się zestaw czterech głośników z Dolby Atmos. Dźwięk jest bardzo przyzwoitej jakości, da się w nim znaleźć śladowe ilości bas i jak na tak małe urządzenia – głośniki spisują się bardzo dobrze.

Warto dodać, że pamięć wbudowaną – 128 lub 256 GB, możemy rozszerzyć kartą pamięci do maksymalnie 2 TB.

Xiaomi HyperOS stawia na wielozadaniowość i ekosystem

Większość współczesnych tabletów oferuje funkcje pracy na wielu oknach aplikacji i zazwyczaj mam ogromny problem z tym, aby z niej skorzystać. To nie zawsze jest tak intuicyjne, jak być powinno. Wystarczy włączyć listę uruchomionych aplikacji i przytrzymać wybrany program. To uruchamia kołowe Menu, z którego możemy wybrać umieszczenie aplikacji na połowie ekranu lub w osobnym oknie. Tutaj możemy też wysłać aplikację na inne urządzenie, o czym za moment.

Uruchomione aplikacje obok siebie możemy dowolnie skalować, przenosić z pełnego ekranu do okna lub odwrotnie. Działa to sprawnie i jak wspomniałem, co najważniejsze, bardzo intuicyjnie.

HyperOS bardzo mocno stawia na ekosystem. Wspomniana funkcja wysyłania aplikacji służy do tego, aby przenosić treść programu między urządzeniami. Przykładowo kiedy mamy otwartą przeglądarkę internetową z konkretnym artykułem, możemy w ten sposób uruchomić ją z tabletu na smartfonie Xiaomi lub odwrotnie. W ramach Xiaomi Smart Hub możemy też w taki sam sposób współdzielić informacje o połączeniach, sieciach Wi-Fi czy danych ze schowka. Czyli mówiąc inaczej – możemy wklejać treści pomiędzy np. smartfonem i tabletem.

Sam interfejs HyperOS w zasadzie nie odbiega od typowego Androida. Jest prosty w obsłudze, działa szybko i ma dużo opcji personalizacji. Jest również zintegrowany z usługami Google, takimi jak dostęp do Gemini, funkcja Circle to Search czy Home Screen+.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ma dobry czas pracy i może być powerbankiem

Akumulator o pojemności 12 000 mAh to spora zmiana względem 10 000 mAh w pierwszy Redmi Padzie Pro. Czas pracy jest wzorowy, bo mamy tu 14 godzin ciągłego odtwarzania wideo lub 16 godzin przeglądania Internetu czy pracy z dokumentami. Więc jeśli często korzystanie z tabletu, to zapewne czeka Was ładowanie go co 2-3 dni.

Maksymalna moc ładowania to 33 W i tablet ładuje się do pełna w ok 2 godziny i do 50% w 45 minut. Do dyspozycji mamy też ładowanie zwrotne o sporej mocy 27 W, więc Redmi Pad 2 Pro z powodzeniem może pełnić rolę powerbanku.

Dodatkowe akcesoria do Redmi Pada 2 Pro

Do Redmi Pada 2 Pro możemy dokupić dodatkowe akcesoria. Najprostszym jest etui z podstawką. Wykonane ze skóropodobnego materiału, z solidnym mocowaniem na tablet w środku. Dobrze wykonane, z opcjonalnym miejscem na rysik, którego mocowanie możemy wkleić do wewnętrznej części etui.

Redmi Pad 2 Pro po włożeniu do etui automatycznie podświetla ekran po otwarciu klapki i gasi go po zamknięciu. Mała rzecz, a cieszy! Regularna cena etui to 139 zł, ale aktualnie jest ono dostępne za 69 zł.

Jeśli chcemy wykorzystać tablet do pracy to niemal identyczne etui jest dostępne w wersji z klawiaturą. Klawisze są spore (16 x 16 mm) i mają niski skok na poziomie 1,3 mm. Piszę się na nich bardzo wygodnie. Klawiatura łączy się z tabletem przez Bluetooth i wymaga ładowania przez port USB-C. Na pojedynczym ładowaniu możemy pracować do 140 godzin i można z niej korzystać również z dala od tabletu (do 10 metrów). Etui z klawiaturą jest wycenione na 399 zł, póki co mamy promocyjną cenę 199 zł.

Ładowanie przez USB-C i łączność Bluetooth znajdziemy też w rysiku Redmi Smart Pen. Obsługuje on 4096 poziomów nacisku, pracuje przez maksymalnie 12 godzin, ma niskie opóźnienie i… rysik jak rysik. Wygodny w pisaniu, rysowaniu czy szkicowaniu. Nie jest to poziom najlepszych rysików na rynku, ale do pracy czy czysto hobbystycznej zabawy w pełni wystarcza. Co rekompensuje niską ceną 149 zł, ale trzeba pamiętać, że to obecna cena promocyjna. Regularna wynosi 299 zł.

Redmi Pad 2 Pro to udany tablet w bardzo dobrej cenie

Redmi Pad 2 Pro to świetnie wykonany tablet, z ładnym ekranem, mocarną baterią, dobrymi głośnikami i bardzo przyzwoitą wydajnością. Na wszystkim czuwa sprawnie działający i przyjemny w obsłudze system HyperOS. Minusy? Niektórym mogą przeszkadzać spore ramki wokół ekranu i nie jest to tablet dla osób szukających urządzenia do bardziej wymagającej pracy, jak edycja dużych ilości zdjęć czy zaawansowany montaż filmów.

Redmi Pad 2 Pro w wersji 6/128 GB został wyceniony na 1 299 zł, a 8/1256 GB 1 499 zł. W momencie pisania testu, co zapewne ma związek z niedawną premierą, ceny są obniżone do 1 099 zł oraz 1 299 zł.