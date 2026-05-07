Zapomnij o płynu hamulcowym. Elektroniczne hamulce samochodowe wchodzą do produkcji

Nowy ekran w kokpicie widać od razu. Asystenta jazdy można pokazać na filmie. Przyspieszenie elektryka da się sprzedać jedną liczbą. Jednak hamulce? Większość kierowców zaczyna o nich myśleć dopiero wtedy, kiedy coś piszczy, bije na pedale albo zostawia czarny nalot na feldze. Trudno się temu dziwić, bo akurat układ hamulcowy jest jednym z ostatnich wielkich bastionów mechanicznego zaufania w samochodzie. Naciskasz pedał, płyn przenosi ciśnienie, zacisk dociska klocek do tarczy, a auto zwalnia. Elektronika od dawna miesza w tym procesie przez ABS, ESP, rekuperację czy automatyczne hamowanie awaryjne, ale sam fundament pozostawał znajomy. Właśnie dlatego Brembo Sensify jest tak ciekawe, bo nie chodzi o kolejny mocniejszy zacisk z czerwonym logo, tylko o próbę przepisania hamowania na język sygnałów, siłowników oraz algorytmów.

Brembo Sensify wchodzi do produkcji. Era hydrauliki zaczyna się kończyć?

Brembo ogłosiło na początku maja 2026 roku, że hamulce Sensify trafiły do produkcji seryjnej dla “wiodącego globalnego producenta samochodów”. Nazwa marki oraz modelu pozostają ukryte, ale istotne jest co innego. To, że system ma być montowany standardowo we wszystkich autach objętych danym programem. Firma poinformowała nawet o kolejnych podpisanych kontraktach i że teraz oczekuje dostaw na poziomie setek tysięcy pojazdów rocznie. Oczywiście nie oznacza to natychmiastowego końca hydrauliki w całej motoryzacji, ale widzę w tym ostateczny krok ku temu, że technologia brake-by-wire przestanie być jedynie odległą obietnicą.

Co ciekawe, Brembo rozwija Sensify od lat, a pierwsze publiczne zapowiedzi tego układu pojawiały się już w 2021 roku. Podobny wątek samej produkcji przewijał się zresztą wcześniej przy Brembo Sensify jako systemie Brake-by-Wire, ale dopiero teraz mówimy o wdrożeniu, które ma wyjechać na drogi w autach osobowych. Nie będzie to mała zamiana, bo w klasycznym układzie hamulcowym pedał jest początkiem hydraulicznego łańcucha zdarzeń. W Sensify pedał staje się interfejsem. Kierowca nadal wciska go nogą i nadal dostaje symulowane czucie, ale jego ruch jest odczytywany elektronicznie, a następnie przetwarzany przez sterowniki. Dopiero dalej układ decyduje, ile siły hamowania trafi na każde koło. Dlatego też Brembo opisuje Sensify jako system bez płynu hamulcowego do przenoszenia siły z pedału na zaciski, ale za to korzystający z sygnałów elektrycznych i siłowników.

Zapewnia to całkowicie niezależne sterowanie siłą hamowania na każdym kole. W tradycyjnym samochodzie układy ABS i stabilizacji toru jazdy potrafią modulować ciśnienie, ale działają na bazie hydraulicznego układu, który ma swoją bezwładność, ograniczenia i charakterystyczne pulsowanie podczas ostrego hamowania. Sensify odwraca ten porządek, bo skoro każde koło dostaje własny element wykonawczy i własną dawkę sterowania, to jednocześnie samochód może dużo precyzyjniej dopasować hamowanie do tego, co dzieje się pod oponami. Brembo podkreśla, że na pozornie jednolitej nawierzchni przyczepność nie rozkłada się identycznie na wszystkich czterech kołach, a niezależne sterowanie może ograniczać niepożądane ruchy auta, podsterowność podczas hamowania w zakręcie czy utratę stabilności na mokrej, zaśnieżonej albo śliskiej drodze.

Dla mnie to znacznie ciekawsze niż sama wygoda serwisowa. Samochód przyszłości nie potrzebuje bowiem hamulca, który tylko reaguje na stopę kierowcy. Potrzebuje układu, który rozumie prędkość, przyczepność, obciążenie, tor jazdy, działanie rekuperacji i decyzje systemów ADAS. W tym samym szerszym trendzie mieści się system hamowania In-Drive Mercedesa, bo cała ta postępująca elektryfikacja powoli zmusza producentów do zadania prostego pytania: czy hamulce muszą wyglądać tak samo, skoro cały samochód zaczyna działać zupełnie inaczej?

Dlaczego brake-by-wire pasuje do elektryków i aut autonomicznych?

W samochodach spalinowych hamulec mechaniczny jest stale używany, więc konserwatywne podejście do hydrauliki miało przez lata sens i zapewne długo jeszcze go utrzyma. W elektrykach jednak ten obraz jest bardziej złożony. Duża część codziennego zwalniania odbywa się w nich bowiem przez rekuperację, czyli odzyskiwanie energii silnikiem elektrycznym. Mechaniczne hamulce wchodzą mocniej do gry przy nagłym hamowaniu, niskiej prędkości, pełnym akumulatorze, ograniczonej przyczepności albo wtedy, gdy elektronika uzna, że sama rekuperacja nie wystarczy. W efekcie układ hamulcowy musi płynnie mieszać dwa światy, bo silnik elektryczny jako hamulec i klasyczne tarcie klocka o tarczę.

Technologia brake-by-wire pasuje do tego dużo lepiej niż klasyczny pedał spięty z hydrauliką, bo pozwala oddzielić intencję kierowcy od konkretnego sposobu wytracania prędkości. W tym układzie kierowca mówi samochodowi: chcę zwolnić tak mocno, a dopiero samochód decyduje, ile tej całej pracy zrobi silnikiem, ile zaciskiem i jak rozłoży to między koła, co z kolei może poprawić płynność, stabilność i przewidywalność auta. Jeszcze większy sens tego widać przy pojazdach z zaawansowanymi systemami wspomagania i przyszłych autach autonomicznych, bo skoro samochód ma sam awaryjnie hamować, utrzymywać tor jazdy, reagować na przeszkody i współpracować z elektroniką napędu, to układ hamulcowy musi stać się częścią architektury programowej pojazdu. Brembo dokładnie tak pozycjonuje Sensify – określa ją jako platformę gotową dla systemów ADAS i zastosowań autonomicznych.

Jest też wątek ekologiczny, ale zachwyty odłożyłbym na bok

Sam brak płynu hamulcowego oznacza mniej obsługi, niższe koszty utrzymania i mniejszy wpływ środowiskowy. Do tego dochodzi ograniczenie resztkowego tarcia między klockami i tarczami, co ma poprawiać efektywność oraz trwałość układu. Nie robiłbym jednak z tego od razu wielkiej opowieści o ekologiczny bój, bo przecież hamulce bez płynu nadal mają tarcze, klocki, elektronikę, czujniki i sterowniki.

Zniknięcie jednej kategorii serwisowej nie oznacza, że cały układ staje się prosty w naprawie i tym bardziej neutralny dla środowiska. Jest to o tyle ważne, że motoryzacja coraz mocniej wchodzi w obszar emisji niezwiązanych z rurą wydechową. Podobny problem widać przy emisjach z hamulców i opon. Euro 7 po raz pierwszy obejmuje również cząstki z hamulców, a uzgodnione limity dla aut osobowych i lekkich dostawczych przewidują 3 mg/km PM10 dla pojazdów w pełni elektrycznych oraz 7 mg/km dla większości pozostałych napędów.

Tutaj Sensify może mieć znaczenie pośrednie. Jeśli układ precyzyjniej dozuje siłę hamowania, lepiej współpracuje z rekuperacją i ogranicza niepotrzebny kontakt klocka z tarczą, to tym samym może zmniejszać zużycie elementów ciernych. Zweryfikują to jednak dopiero niezależne testy.

Takie nowoczesne hamulce nie są pozbawione wad

Hydraulika nie jest idealna. Przewody korodują, płyn chłonie wilgoć, układ może się zapowietrzyć, a uszczelnienia się starzeją. Nie mitologizowałbym więc klasycznych hamulców jako świętej mechaniki bez wad, ale ich zaletą jest to, że wielu kierowców i mechaników rozumie ich podstawowe tryby uszkodzeń. W układzie całkowicie elektronicznym problem przesuwa się gdzie indziej, a to oznacza, że ich certyfikacja będzie zupełnie inna. Zwłaszcza że jeśli pedał nie jest hydraulicznie połączony z zaciskami, to architektura awaryjna musi być bezdyskusyjna.

Tutaj zresztą mam największy niedosyt. Brembo nie wyjaśnia bowiem szczegółowo tego, jak wygląda redundancja w samochodzie, który jako pierwszy dostanie Sensify. Nie spodziewam się, że firma pokaże pełną dokumentację bezpieczeństwa w informacji prasowej, ale z punktu widzenia kierowcy właśnie te odpowiedzi będą kluczowe. Bo jak zachowa się auto przy awarii siłownika jednego koła? Co przy awarii części zasilania? Jak długo układ zachowa pełną albo ograniczoną zdolność hamowania? Jakie ostrzeżenia dostanie kierowca? Ba, czy taki hamulec nie będzie przez pierwsze godziny jazdy wprowadzał w błąd kierowców przyzwyczajonych do hydrauliki, bo jego działanie jest symulowane, a nie “mechaniczne”?

Obawiam się też, że wszelkie naprawy takiego elektronicznego układu będą tak drogie, że częstotliwość zjawiska zbierania szczęki z podłogi w garażu mechanika wzrośnie… o ile znajdziemy w ogóle mechanika, który podejmie się takiej naprawy. Nie twierdzę jednak, że to kompletnie zły kierunek. Po prostu nie wierzę w technologię, która w samochodach jednocześnie jest bardziej zaawansowana, bezpieczniejsza, tańsza, prostsza i łatwiejsza w naprawie. Zwykle część z tych obietnic wygrywa, a część okazuje się kosztownym kompromisem. Sensify może ograniczyć typowe problemy hydrauliki, ale prawdopodobnie wprowadzi nowe problemy związane z elektroniką i zależnością od producenta.

Źródła: Brembo