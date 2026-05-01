Lamborghini wskrzesiło jeden z najpiękniejszych samochodów w historii. Zachwyt to za mało powiedziane

Są samochody, które starzeją się jak sprzęt użytkowy i po kilku dekadach wywołują tylko delikatny uśmiech, ale są też takie, które z czasem zaczynają przypominać wyjątkowe znaki dawnej epoki. W ich przypadku nie chodzi już tylko o lakier, śruby, tapicerkę i zgodność co do centymetra, a przez to każda decyzja renowacyjna staje się próbą odpowiedzi na pytanie, czy da się przywrócić maszynę do stanu sprzed kilkudziesięciu lat bez zamienienia jej w muzealną kopię samej siebie. Lamborghini Miura należy właśnie do tej drugiej kategorii i to wcale nie dlatego, że jest droga, rzadka i piękna, choć oczywiście jest każdą z tych rzeczy.

Znaczenie Lamborghini Miura wynika raczej z momentu, w którym się pojawiła i przesłania, które się w niej kryje. W połowie lat 60. Miura pokazała bowiem, że samochód drogowy może mieć proporcje, układ napędowy i emocjonalny ciężar kojarzony wcześniej głównie z modelami przeznaczonymi na tory wyścigowe. Dlatego właśnie każda poważna renowacja Miury jest czymś więcej niż pokazem rzemiosła. Jest to bardziej sprawdzian, jak daleko można cofnąć czas, kiedy historia, rynek kolekcjonerski i legenda marki zaczynają ciągnąć auto w różne strony.

Rzym, klasyki i Miura SV w kolorze “Luci del Bosco”

Podczas pierwszej edycji Anantara Concorso Roma, a więc wydarzenia rozgrywanego od 16 do 19 kwietnia 2026 roku w historycznej scenerii włoskiej stolicy, Lamborghini pokazało Miurę SV z 1972 roku po pełnej renowacji wykonanej przez swój oddział Polo Storico. Nie był to przypadkowy debiut. Rok 2026 jest dla Miury rokiem jubileuszowym, bo od prezentacji modelu na Geneva Motor Show 10 marca 1966 roku mija dokładnie 60 lat.

Samochód wystawiony w Rzymie przyciąga uwagę od razu, bo nie próbuje uwodzić klasyczną czerwienią ani jaskrawą pomarańczą kojarzoną z włoskimi supersamochodami. Nadwozie otrzymało za to lakier “Luci del Bosco”, czyli głęboki brąz, który w połączeniu z wnętrzem Senape daje efekt daleki od współczesnego katalogowego przepychu. Jest w tym coś bardziej włoskiego niż sama agresja nadwozia, a bardziej wyczucie proporcji, odwaga koloru i przekonanie, że samochód z silnikiem V12 nie musi krzyczeć na kilometr, żeby zdominować otoczenie. Nie jest to jednak tylko zabieg estetyczny.

Miura trafiła do Sant’Agata Bolognese pod koniec 2023 roku w konfiguracji niezgodnej z pierwotną specyfikacją. Wtedy Polo Storico rozpoczęło pracę od archiwów i karty produkcyjnej, a dopiero później wzięła się za renowację auta. W praktyce oznaczało to analizę detali nadwozia, wlotów, kratek, listew, piast centralnie mocowanych kół, końcówek wydechu, układu wnętrza, klimatyzacji, świateł awaryjnych, kierownicy i dźwigni hamulca ręcznego. Nawet odcień lakieru wymagał dodatkowej weryfikacji, bo takie kolory zmieniały się między rocznikami i modelami Lamborghini.

Polo Storico, czyli renowacja według archiwum, a nie według wyobraźni

W świecie klasyków słowo “oryginalny” bywa nadużywane równie mocno, jak “unikatowy”. Czasami oznacza zgodny silnik, czasami zgodny kolor, a czasami tylko ogólne podobieństwo do stanu fabrycznego. W przypadku Lamborghini Polo Storico sprawa jest znacznie bardziej formalna i poważna. Dział istnieje od 2015 roku przy siedzibie w Sant’Agata Bolognese i opiera swoją działalność na czterech filarach: archiwum, certyfikacji, renowacji oraz oryginalnych częściach zamiennych. Samo archiwum obejmuje szkice, karty produkcyjne i rysunki techniczne dawnych modeli, a certyfikacja polega na weryfikacji oryginalności konkretnych komponentów.

Jest to o tyle ważne, że Miura nie jest zwykłym klasykiem, którego można “ładnie odnowić”. Przy takim samochodzie nawet pozornie mała decyzja potrafi zmienić charakter egzemplarza. Brak “rzęs” przy reflektorach w SV, inne tylne błotniki, zmodyfikowane światła, szerszy tył, a nawet rozwiązania związane z chłodzeniem i smarowaniem, to nie są byle ozdoby, a ślady ewolucji modelu. Jeżeli więc renowacja ma mieć sens historyczny, musi odtwarzać konkretny samochód, z konkretnego roku, w konkretnej konfiguracji, a nie ogólną wizję “ładnej Miury”.

Właśnie dlatego ta brązowa Miura SV z 1972 roku jest ciekawsza niż kolejny perfekcyjnie wypolerowany klasyk na konkursie elegancji, bo nie chodziło tu wyłącznie o efekt końcowy, ale o metodę. Lamborghini nie tyle “odświeżyło” to auto, ile spróbowało cofnąć wszystkie późniejsze odstępstwa od specyfikacji, a to różnica zasadnicza, bo renowacja kolekcjonerska nie zawsze polega na poprawianiu samochodu. Czasami jej celem jest usunięcie poprawek, które przez lata zaczęły niszczyć prawdziwą historię.

Dlaczego Miura jest tak ważna dla historii Lamborghini?

Miura debiutowała w czasach, gdy pomysł na supersamochód w dzisiejszym sensie dopiero się rodził, więc wtedy 3,9-litrowy silnik V12 umieszczono poprzecznie za kierowcą, ale przed tylną osią, budził ogromne emocje. Taka architektura wywodziła się bowiem bardziej z myślenia wyścigowego niż z klasycznej szkoły luksusowego gran turismo. Zwłaszcza że Miura P400 miała 350 KM i rozpędzała się do około 280 km/h, a późniejsza Miura SV osiągała 385 KM przy 7850 obr./min, rozpędzała się do ponad 290 km/h, a sprint od zera do setki km/h zaliczała w około 5,5 sekundy.

Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, same liczby nie robią już takiego wrażenia. Moc na poziomie 385 KM znajdziemy obecnie w byle mocnych hot hatchach, a przyspieszenie do setki w okolicach 5,5 sekundy nie wyrywa z fotela na papierze. Tyle że Miura powstała sześć dekad temu, a osiągała to bez ani grama elektroniki stabilizującej każdy błąd kierowcy, bez wspomagania kierownicy w dzisiejszym rozumieniu i bez całej warstwy cyfrowych zabezpieczeń. Waga tego samochodu jest więc zupełnie inna nawet na tle takiego De Tomaso P900 i współczesnej obsesji na punkcie analogowych dwunastocylindrowców.

Finalnie powstały 763 egzemplarze Miury wszystkich wersji, a SV była finalną i najbardziej dopracowaną odmianą produkcyjną. Lamborghini podaje, że gdy 150. egzemplarz SV opuścił linię, model zakończył produkcję w 1973 roku. Każdy dobrze udokumentowany egzemplarz jest dziś kawałkiem historii motoryzacji. Zwłaszcza gdy mówimy o aucie przywróconym według danych fabrycznych, a nie według gustu kolejnych właścicieli.

W tym miejscu warto zestawić Miurę z dzisiejszym światem ekstremalnych V12, choćby z opisywanym na CHIP.pl tematem De Tomaso P900 i współczesnej obsesji na punkcie analogowych dwunastocylindrowców. Różnica jest prosta: dzisiejsze auta tego typu często budują swoją wyjątkowość jako świadomy opór wobec elektryfikacji, norm i masowego rynku, a Miura nie musiała niczego udawać. Ona była radykalna, bo taki pomysł techniczny wtedy dopiero torował sobie drogę do aut drogowych.

Źródła: Lamborghini