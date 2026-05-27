AI ma jeden wielki problem. Huawei chce go rozwiązać

AI dojrzewa. Teraz musi dojrzeć infrastruktura

Przez ostatnie miesiące bardzo łatwo było zachwycać się samymi modelami — ich płynnością, multimodalnością, coraz lepszym rozumieniem kontekstu i sprawniejszym generowaniem treści. Tyle że na poziomie biznesowym coraz wyraźniej widać, że sam model nie jest jeszcze strategią. Jest tylko jednym z elementów większej układanki. Jeżeli agenci AI mają stać się cyfrowymi pracownikami organizacji, nie mogą działać na przypadkowo zestawionym zapleczu. Muszą mieć dostęp do właściwych danych, pamiętać kontekst, korzystać z wiedzy firmowej, pracować szybko i pozostawać bezpieczni. Właśnie dlatego Huawei mówi o przejściu od klasycznej infrastruktury IT do infrastruktury danych dla centrów danych AI.

To ważna zmiana. W takim modelu data lake, platforma danych, moc obliczeniowa, modele, frameworki agentowe i mechanizmy ochrony nie są osobnymi wyspami. Mają tworzyć jeden organizm, który pozwala firmom nie tylko uruchomić AI, ale też skalować ją w sposób przewidywalny, opłacalny i bezpieczny.

Centrum danych AI nie może być zlepkiem przypadkowych elementów

W Paryżu szczególnie mocno wybrzmiało to, że infrastruktury dla AI nie da się budować reaktywnie. Najpierw pojawia się potrzeba większej przestrzeni na dane, potem okazuje się, że wyszukiwanie trwa za długo, a następnie dochodzi problem pamięci kontekstowej, kosztów inferencji, zarządzania modelami, budowania agentów i bezpieczeństwa.

W małej skali taki sposób działania może jeszcze przejść — w dużych wdrożeniach szybko staje się jednak wąskim gardłem. Huawei proponuje więc podejście całościowe, obejmujące jezioro danych AI, platformę wiedzy i pamięci, inżynierię modeli, framework agentowy oraz platformę odporności danych. W praktyce chodzi o bardzo konkretny problem — jak sprawić, żeby AI w firmie miała dostęp do właściwych zasobów, korzystała z kontekstu, działała szybko, była łatwa do wdrożenia i nie tworzyła nowych ryzyk.

Dane stają się paliwem, nie archiwum

Pierwszym filarem tej koncepcji jest jezioro danych AI. Huawei wskazuje tu na OceanStor Pacific Scale-Out Storage, czyli system pamięci masowej o wysokiej gęstości przechowywania danych. W przedstawionej konfiguracji mowa o pojemności 11 PB w obudowie 2U. Sama liczba robi wrażenie, ale ważniejsze jest to, co za nią stoi. W świecie AI dane przestają być wyłącznie archiwum; stają się paliwem dla trenowania, dostrajania, wnioskowania, budowania baz wiedzy i obsługi agentów. Im większa skala zastosowań, tym bardziej liczy się nie tylko pojemność, ale też koszt jej utrzymania i sprawność dostępu.

Dlatego obok samej pamięci masowej Huawei pokazuje DME Omni-Dataverse — zunifikowane rozwiązanie do zarządzania zasobami. Ma ono obsługiwać multimodalny, rozproszony geograficznie i realizowany w czasie rzeczywistym import danych, zapewniać globalną widoczność oraz umożliwiać przeszukiwanie setek miliardów wektorów w ciągu kilku sekund. To dobrze pokazuje, jak zmienia się sens zarządzania danymi — bo nie wystarczy już ich przechowywać. Trzeba nadać im taką strukturę, aby mogły być natychmiast wykorzystane przez systemy inteligentne.

Pamięć kontekstowa będzie jednym z najważniejszych pól walki

Drugim filarem jest platforma wiedzy i pamięci. To obszar mniej efektowny niż nowe modele generatywne, ale dla firm — absolutnie kluczowy. Każdy, kto korzystał z narzędzi AI, zna problem ograniczonego kontekstu. W zastosowaniach biznesowych system musi jednak pamiętać znacznie więcej niż pojedynczą rozmowę. Huawei wprowadza tu Context Memory Storage, czyli CMS przeznaczony dla wielkoskalowych klastrów inferencyjnych AI. Rozwiązanie obsługuje heterogeniczne środowiska obliczeniowe i może korzystać z semantycznych par klucz-wartość albo dedykowanej jednostki DPU, która odciąża operacje semantyczne.

Najważniejszy jest jednak efekt. CMS może zostać rozbudowany do współdzielonej puli pamięci podręcznej KV o pojemności liczonej w petabajtach, skracając czas wygenerowania pierwszego tokena nawet o 90 procent. A czas do pierwszej odpowiedzi w firmowych wdrożeniach nie jest drobiazgiem technicznym. To jeden z parametrów, który decyduje o tym, czy AI sprawia wrażenie realnego narzędzia pracy, czy kolejnej warstwy opóźnień.

AI 3+1, czyli wiedza, pamięć i lepsze wnioskowanie

Huawei pokazał również platformę danych AI 3+1, która łączy mechanizmy akceleracji pamięci podręcznej KV, bazę wiedzy i stale rozwijany bank pamięci. To zejście z poziomu samej infrastruktury do codziennego użycia AI w firmie.

Rzecz w tym, że przedsiębiorstwa nie potrzebują dziś systemu, który po prostu ładnie odpowiada. Zamiast tego potrzebują systemu, który odpowiada na podstawie właściwych, aktualnych i firmowych danych. Dlatego istotna jest deklarowana skuteczność wyszukiwania w bazie wiedzy przekraczająca 95 procent. W środowisku biznesowym AI nie może tylko brzmieć przekonująco — musi być możliwie trafna i przewidywalna.

Uzupełnieniem tej warstwy jest Unified Cache Manager, czyli rozwiązanie do centralnego zarządzania i orkiestracji zasobów. Według Huawei może ono zwiększać dokładność wnioskowania nawet o 30 procent. To kolejny sygnał, że jakość działania AI zależy nie tylko od modelu, ale też od całej logistyki danych wokół niego.

ModelEngine ma uprościć pracę z modelami

Kolejna warstwa to inżynieria modeli i zarządzanie zasobami. Huawei mówi tu o ModelEngine, czyli platformie z mechanizmami zarządzania modelami AI i funkcjami integracyjnymi. Jej najważniejsze założenie jest proste — nowe modele mają być dostosowywane bez konieczności programowania i wdrażane jednym kliknięciem. To brzmi jak techniczne uproszczenie, ale dla firm może mieć duże znaczenie. Jednym z problemów wdrażania AI jest bowiem to, że wiele projektów zbyt długo pozostaje w fazie eksperymentu. Gdy każda integracja albo każdy nowy model wymaga osobnego projektu technicznego, tempo adopcji spada.

ModelEngine ma skrócić tę drogę. Huawei wskazuje również na precyzyjny podział zasobów obliczeniowych i inteligentne harmonogramowanie. Platforma ma pozwalać dzielić zasoby pojedynczego akceleratora xPU nawet w proporcji 1:10, co umożliwia równoległą obsługę wielu zadań. W świecie centrów danych AI nie chodzi już tylko o większą moc, a o to, by dostępna moc była wykorzystywana możliwie efektywnie.

Agenci AI potrzebują własnego środowiska pracy

Jednym z najmocniejszych tematów prezentacji byli agenci AI. Huawei traktuje ich jako kolejny etap rozwoju sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Chatbot może odpowiadać na pytania, a agent ma wykonywać zadania, korzystać z narzędzi, zapamiętywać kontekst i działać bliżej realnych procesów biznesowych.

Do tego potrzebne jest jednak środowisko, które pozwala takich agentów tworzyć i rozwijać. Huawei pokazał ModelEngine Nexent, czyli platformę agentową umożliwiającą budowanie agentów AI za pomocą interakcji w języku naturalnym. Według firmy może to skrócić czas wdrożenia nawet o 80 procent.

Ciekawy jest też nacisk na automatyczną optymalizację kompetencji, promptów i pamięci agentów. Agent nie ma być jednorazowo skonfigurowanym automatem — ma rozwijać się wraz z kolejnymi zastosowaniami i stopniowo poprawiać skuteczność działania.

Bezpieczeństwo danych staje się jeszcze trudniejsze

Im głębiej AI wchodzi do firm, tym większe znaczenie ma odporność danych. Sztuczna inteligencja nie tylko korzysta z zasobów przedsiębiorstwa; ona je interpretuje, zestawia, przetwarza i coraz częściej na ich podstawie podejmuje działania. To oznacza nowe ryzyka, bo oprócz klasycznych zagrożeń, takich jak ransomware czy nieautoryzowany dostęp, pojawiają się problemy związane z niewłaściwym wykorzystaniem narzędzi, zatruwaniem danych, manipulacją informacjami czy atakami na poziomie modeli i agentów.

Dlatego Huawei mówi o ochronie całego ekosystemu — od agentów AI, przez modele i platformy, aż po infrastrukturę. W tym świecie bezpieczeństwo nie może być dodatkiem, tylko dosłownie jednym z fundamentów.

Kolejny rozdział AI to dane

Najważniejszy wniosek z paryskiego wystąpienia jest prosty — kolejny etap rozwoju AI nie będzie zależał wyłącznie od coraz lepszych modeli, tylko od tego, czy firmy zbudują dla nich odpowiednie środowisko pracy. Huawei chce pozycjonować się właśnie w tym miejscu — jako dostawca kompletnej architektury dla centrów danych AI. Takiej, która obejmuje przechowywanie danych, ich wyszukiwanie, pamięć kontekstową, zarządzanie modelami, agentów i odporność całego systemu.

I to było najciekawsze w tej prezentacji. Huawei nie opowiada o AI jak o jakiejś magicznej warstwie, którą można po prostu nałożyć na istniejące procesy, tylko pokazuje ją jako siłę, która wymusza przebudowę infrastruktury od podstaw. Bo prawdziwa rewolucja AI nie wydarzy się tylko w oknie czatu, aplikacji biurowej czy kolejnym narzędziu generatywnym. Wydarzy się również w centrach danych, w architekturze pamięci, w warstwie cache, w bazach wiedzy, w mechanizmach bezpieczeństwa i w całej niewidocznej infrastrukturze, bez której nawet najbardziej zaawansowany model pozostaje tylko obietnicą.