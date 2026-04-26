Huawei nie chce rosnąć w Europie sam. Ten plan da firmie ogromną przewagę

To właśnie ten wątek najmocniej wybrzmiał w Como. Firma ponownie podkreśliła, że jej europejski biznes enterprise opiera się na ekosystemie, który nie jest dodatkiem do strategii, ale jej rdzeniem. Willi Song, prezes Huawei Europe Enterprise Business, mówił wprost, że ekosystem partnerów jest fundamentem długoterminowego wzrostu firmy. I choć takie sformułowania na konferencjach technologicznych padają często, w tym przypadku za deklaracją stoją liczby, które trudno zignorować. Europejscy partnerzy odpowiadają już bowiem za ponad 90 procent przychodów Huawei w segmencie enterprise, a realizacja usług i wdrożeń jest dziś niemal w całości prowadzona właśnie przez partnerów.

To zmienia sposób, w jaki należy patrzeć na Huawei w Europie. Nie jako na firmę, która po prostu sprzedaje infrastrukturę, storage, sieci czy rozwiązania dla przedsiębiorstw, ale jako na organizację, która coraz mocniej uzależnia swoją pozycję od lokalnej tkanki biznesowej. Od integratorów, resellerów, firm wdrożeniowych, dystrybutorów, specjalistów, inżynierów i całej warstwy ludzi, którzy znają swoje rynki lepiej niż jakakolwiek centralnie zarządzana struktura mogłaby je znać z poziomu prezentacji strategicznej.

Partner jako pierwszy plan, nie tło dla Huawei

Najciekawsze w konferencji Huawei European Partner Conference 2026 było to, że partnerzy nie zostali pokazani jako miły dodatek do globalnej machiny. Zostali ustawieni w samym centrum. Huawei mówi dziś o Europie językiem współzależności — firma potrzebuje partnerów, aby docierać do klientów, skalować sprzedaż, realizować projekty i zapewniać lokalne wsparcie. Partnerzy z kolei dostają dostęp do technologii, zasobów, programów szkoleniowych, narzędzi marketingowych i portfolio, które można przekładać na konkretne wdrożenia w administracji, edukacji, ochronie zdrowia, przemyśle, hotelarstwie, handlu detalicznym czy u dostawców usług internetowych.

W teorii każdy duży dostawca technologii mówi, że jego kanał partnerski jest ważny. Różnica polega na tym, jak bardzo ten kanał jest realnie obciążony odpowiedzialnością za biznes. U Huawei w Europie proporcje są jednoznaczne. Skoro ponad 90 procent przychodów enterprise generowanych jest przez partnerów, trudno mówić o klasycznym modelu, w którym centrala rozdaje karty, a partnerzy tylko dopinają sprzedaż na końcu; tutaj ciężar został przeniesiony znacznie głębiej.

W Como padła też zapowiedź dalszego rozwijania programów Gold i Silver Reseller. Huawei chce pozyskiwać kolejnych partnerów, ale jednocześnie wzmacniać tych, którzy już funkcjonują w ekosystemie. W praktyce ma to oznaczać między innymi przeszkolenie ponad 10 tysięcy certyfikowanych inżynierów, przeznaczenie ponad 20 milionów dolarów na działania marketingowe oraz udostępnienie partnerom ponad 90 procent usług produktowych. To ważne, bo pokazuje, że firma nie ogranicza się do deklaracji o współpracy — a buduje mechanizmy, które mają partnerom ułatwić sprzedaż, wdrożenia i rozwój kompetencji.

Europejski rynek nie wybacza ogólników

Europa jest dla firm technologicznych rynkiem wymagającym nie tylko przez regulacje, ale też przez swoją fragmentację. Inaczej sprzedaje się rozwiązania dla administracji publicznej w jednym kraju, inaczej dla uczelni w drugim, a jeszcze inaczej dla przemysłu, retailu czy hotelarstwa w trzecim. Różnią się procedury, języki, cykle decyzyjne, poziom cyfryzacji, priorytety inwestycyjne i wrażliwość na kwestie bezpieczeństwa. W takim otoczeniu sam produkt nie wystarcza.

Dlatego strategia Huawei oparta na partnerach wydaje się mniej wyborem wizerunkowym, a bardziej rynkową koniecznością. Partner lokalny nie jest tylko pośrednikiem handlowym — jest tłumaczem technologii na język konkretnej branży i konkretnego klienta. Wie, czy dana instytucja szuka przede wszystkim stabilności, kosztowej przewidywalności, szybkiej dostępności sprzętu, bezpieczeństwa danych, łatwego serwisu czy po prostu kogoś, kto przeprowadzi ją przez cały proces bez nadmiernego komplikowania codziennej pracy.

Właśnie dlatego podczas konferencji tak mocno podkreślano nie tylko sprzedaż, ale też zasady współpracy, systemy wsparcia, szkolenia, motywacje, alokację zasobów i wspólne innowacje. Huawei chce budować model, w którym partnerzy nie są zostawieni sami sobie po podpisaniu umowy. Mają mieć dostęp do wiedzy, produktów, usług i mechanizmów feedbacku, które pozwalają korygować ofertę pod realne potrzeby rynku.

To z perspektywy klienta może być najważniejsza część całej układanki. Bo w projektach enterprise nie wygrywa ten, kto ma najładniejszą prezentację produktową. Wygrywa ten, kto potrafi dowieźć rozwiązanie, utrzymać je, przeszkolić ludzi, zareagować na problem i nie zniknąć po fakturze. Huawei w Como bardzo wyraźnie pokazało, że w Europie chce przenieść ciężar tej odpowiedzialności na dobrze rozwiniętą sieć partnerów, ale jednocześnie dać jej narzędzia do działania.

Ponad 5000 partnerów i ponad 100 gotowych scenariuszy. Skala strategii Huawei jest konkretna

Skala tej strategii jest już bardzo konkretna — Huawei mówi o ponad 5000 partnerów w Europie. To nie jest symboliczny klub wybranych firm, ale rozbudowany ekosystem, który obejmuje różne typy współpracy i różne poziomy zaangażowania. Firma podkreśla, że rośnie liczba transakcji realizowanych przez partnerów, ich możliwości oraz ogólny wkład w biznes enterprise.

Ważne jest również to, że z partnerami opracowano już ponad 100 rozwiązań opartych na konkretnych scenariuszach. To brzmi technicznie, ale w praktyce oznacza odejście od sprzedaży samego pudełka, licencji czy systemu w stronę gotowych odpowiedzi na potrzeby danej branży. Jak już po części wspominałem wyżej, inaczej projektuje się rozwiązanie dla szpitala, inaczej dla kampusu akademickiego, inaczej dla hotelu, inaczej dla zakładu przemysłowego, a jeszcze inaczej dla operatora usług internetowych. Scenariuszowe podejście może skrócić dystans między technologią a realnym problemem klienta.

I tutaj pojawia się jeden z kluczowych wniosków z Como — Huawei chce, by partnerzy nie tylko sprzedawali, ale też współtworzyli. Nie chodzi wyłącznie o kanał dystrybucji. Chodzi o wspólne budowanie rozwiązań, które będą miały sens w lokalnych warunkach. To szczególnie istotne w Europie, gdzie klientów enterprise trudno przekonać samą skalą globalnego dostawcy. Liczy się praktyka, referencje, dostępność, lokalna obsługa i zdolność do adaptacji.

Dostępność jako argument strategiczny Huawei

Jednym z bardziej konkretnych elementów konferencji była również kwestia dostaw. Huawei podkreślił, że 90 procent portfolio firmy może być dostarczone na terenie Europy w ciągu 2–4 tygodni. W przypadku storage czas realizacji zamówień ma wynosić do 2 miesięcy, podczas gdy czas oczekiwania na dostępne na rynku rozwiązania z obszaru pamięci masowych może sięgać nawet 8 miesięcy. W świecie enterprise czas dostawy bywa równie ważny jak specyfikacja; projekt może być zatwierdzony, budżet przyznany, zespół gotowy, ale bez sprzętu i usług wszystko pozostaje na papierze. Dla integratorów i resellerów przewidywalność dostaw oznacza mniejsze ryzyko wobec klienta. Z kolei dla klienta — większą szansę, że projekt nie ugrzęźnie na etapie oczekiwania.

Szczególnie w obszarze pamięci masowych czas ma znaczenie. Rosnąca ilość danych, potrzeby związane z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, analityką, bezpieczeństwem i ciągłością działania sprawiają, że storage przestaje być nudnym zapleczem infrastruktury. Jest jednym z fundamentów organizacji, które chcą działać sprawnie i bezpiecznie. Jeżeli Huawei może realnie skrócić czas oczekiwania względem części rynkowych alternatyw, to dla partnerów staje się to argumentem bardzo namacalnym.

Strategia 2+2+1, czyli próba uporządkowania wzrostu przez Huawei

Huawei zapowiedział również dalszą koncentrację na strategii 2+2+1. W centrum mają znaleźć się kluczowe sektory gospodarki w Europie, między innymi administracja publiczna, ochrona zdrowia, edukacja, dostawcy usług internetowych, przemysł, hotelarstwo i handel detaliczny. To szeroki zakres, ale nieprzypadkowy — łączy obszary, które z jednej strony mają duże potrzeby infrastrukturalne, a z drugiej często wymagają indywidualnego podejścia i lokalnego doświadczenia.

Administracja publiczna potrzebuje niezawodności, skalowalności i przewidywalności. Ochrona zdrowia — bezpieczeństwa, dostępności systemów i wsparcia dla coraz bardziej cyfrowych procesów. Edukacja — infrastruktury, która obsłuży kampusy, zasoby cyfrowe i pracę hybrydową. ISP patrzą na wydajność, koszty i stabilność. Przemysł coraz mocniej łączy automatykę, dane, sieci i analitykę. Hotele oraz retail szukają technologii, która nie komplikuje obsługi klienta, tylko ją usprawnia.

W tym sensie strategia Huawei nie jest próbą opowiedzenia jednej historii dla wszystkich. Jest raczej próbą zbudowania katalogu ścieżek, które partnerzy mogą dopasować do swoich rynków. Firma zakłada, że w 2026 roku segment enterprise w Europie nadal będzie rósł, a większość przychodów będzie generowana za pośrednictwem partnerów. To spójne z całym przekazem konferencji: Huawei chce być dostawcą technologii, ale lokalne przełożenie tej technologii na biznes ma odbywać się przez ekosystem.

eKit i dystrybucja bliżej klienta

Drugim istotnym wątkiem była działalność dystrybucyjna rozwijana w oparciu o strategię eKit 4+10+N. Huawei wiąże ją ze ścisłą współpracą z partnerami typu CFT, czyli tymi będącymi bliżej klienta końcowego. To kolejny element przesuwania ciężaru z centralnego modelu sprzedaży na bardziej rozproszony, lokalny i praktyczny system działania. W świecie małych i średnich wdrożeń szybkość, prostota i dostęp do partnera często decydują o tym, czy technologia w ogóle zostanie kupiona. Duże przedsiębiorstwa mogą prowadzić wielomiesięczne procesy zakupowe, a mniejsze organizacje zwykle potrzebują konkretnej odpowiedzi, sensownej konfiguracji i jasnej ścieżki wdrożenia. Jeśli Huawei chce rosnąć nie tylko w największych projektach, ale też szerzej w europejskiej gospodarce, dystrybucja i partnerzy bliżej klienta będą kluczowi.

To także sposób na skalowanie obecności bez budowania ciężkiej struktury w każdym kraju i każdym segmencie. Partnerzy mogą szybciej docierać do nisz, rozumieć lokalne oczekiwania i reagować na zmiany. Huawei zyskuje zasięg, partnerzy zyskują portfolio, a klienci — przynajmniej w założeniu — łatwiejszy dostęp do gotowych rozwiązań.

Win-win, ale pod presją dowiezienia

Willi Song mówił w Como o budowie stabilnego systemu opartego na zasadzie win-win. To brzmi znajomo, ale w tym przypadku najważniejsze będzie nie samo hasło, lecz wykonanie. Partnerzy potrzebują nie tylko obietnicy wzrostu, lecz także przejrzystych zasad, wsparcia technicznego, sprawnej komunikacji, programów szkoleniowych, ochrony marż, przewidywalności dostaw i realnego wpływu na rozwój rozwiązań.

Huawei zdaje się to rozumieć, bo w konferencyjnym przekazie mocno obecne były mechanizmy wsparcia — szkolenia, certyfikacje, alokacja zasobów, struktury motywacyjne, marketing, dostęp do usług produktowych i kanały zbierania opinii. To również obszar, w którym Huawei będzie musiało być szczególnie konsekwentne. Im większy ekosystem, tym większe ryzyko nierównej jakości doświadczenia klienta. Jeżeli partner ma być twarzą marki w danym kraju lub sektorze, musi mieć kompetencje, zasoby i odpowiedzialność. Skala 5000 partnerów robi wrażenie, ale prawdziwym testem będzie to, czy ta sieć potrafi działać spójnie, sprawnie i przewidywalnie.

Najważniejszy komunikat Huawei z Como

Po Huawei European Partner Conference 2026 zostałem więc z jasnymi wnioskami — firma nie próbuje w Europie opowiadać historii samotnego marszu. Wręcz przeciwnie. Jej strategia zakłada, że wzrost będzie zależał od partnerów bardziej niż kiedykolwiek. Od ich kompetencji, bliskości klientów, zdolności do wdrożeń, lokalnego doświadczenia i gotowości do wspólnego rozwijania rozwiązań. To podejście ma sens, bo europejski rynek jest zbyt złożony, by obsługiwać go jedną, uniwersalną narracją. Ma też swoje ryzyka, bo tak duże uzależnienie od ekosystemu wymaga konsekwentnego zarządzania jakością i relacjami. Ale w Como Huawei pokazało, że traktuje tę drogę jako strategiczny wybór, nie tymczasową taktykę.

Najbardziej wymowna jest skala. Ponad 90 procent przychodów enterprise w Europie generowanych przez partnerów, ponad 5000 partnerów w regionie, ponad 10 tysięcy certyfikowanych inżynierów do przeszkolenia, ponad 20 milionów dolarów na działania marketingowe, ponad 100 scenariuszowych rozwiązań i 90 procent portfolio dostępnego w Europie w ciągu 2–4 tygodni. To liczby, które pokazują architekturę działania.

Huawei przyjechało do Como z komunikatem, że europejski enterprise będzie dalej rósł przez partnerów. I jeśli ta strategia zadziała, największą siłą firmy w Europie nie będzie pojedyncza technologia, lecz sieć relacji, która potrafi tę technologię przełożyć na konkretne wdrożenia. W czasach, gdy sama innowacja coraz rzadziej wystarcza, może to być argument równie ważny jak produkt.