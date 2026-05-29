Chcesz, żeby nawet poza domem praca nabrała sensu? ASUS Zenbook Duo UX8407AA to gwarantuje

Tak się składa, że firma ASUS uderzyła w mój czuły punkt już w 2024 roku, kiedy to miałem okazję sprawdzić Zenbook Duo UX8406 i rok później przy okazji testu Zenbook Duo UX8406CA. Tym czułym punktem jest… mały ekran w laptopie, a raczej zapewniana przez niego wątpliwa ergonomia przy “poważniejszej pracy”. 18-calowe kolosy robią wprawdzie robotę, ale umówmy się – co dwa wyświetlacze, to nie jeden i wiecie co? Zenbook Duo 2026 UX8407AA właśnie je zapewnia, a to wszystko w formie zbliżonej do standardowego laptopa.

Mam problem. Stanowisko komputerowe mnie zniewoliło

Zwykle jestem uwiązany do swojego stacjonarnego stanowiska, bo po prostu praca na dwóch dużych ekranach przyśpiesza i ułatwia moją pracę. Nieważne, czy jest to pisanie co większych artykułów, projektowanie gier, oglądanie materiału, z którego robię notatki, czy nawet coś trywialnego pokroju przeglądania ofert wakacji, kiedy to siadam z moją lubą i na jednym ekranie sprawdzamy konkretny kierunek, a na drugim przeglądamy lokalne atrakcje. Jednak dzięki Zenbook Duo 2026 UX8407AA mogę tę pracę wziąć gdzieś zupełnie indziej, więc byle wyjazdy nie są mi straszne. Ba, nawet zwykła zmiana lokalizacji pracy w obrębie mieszkania ma swoje plusy.

Zresztą obecność dwóch 14-calowych ekranów OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli, bezprzewodowej klawiatury zawsze pod ręką i zawiasu gotowego na 180-stopniowe wychylenie zapewnia znacznie więcej możliwości niż mogłoby się to wydawać. Z tego sprzętu ASUS-a zrobicie bowiem typowego laptopa, stanowisko komputerowe z klawiaturą pod ręką, znacznie bardziej ergonomiczny układ z podniesionym głównym ekranem (wtedy drugi ekran można nawet wyłączyć, jeśli zależy wam na poziomie naładowania akumulatora), a w razie potrzeby będziecie też mogli odwrócić ekrany do pozycji wertykalnej, aby jeszcze łatwiej zapoznać się z dokumentacją, buszować po kodzie czy po prostu zgłębiać notatki.

Dodajcie do tego możliwość duplikacji ekranów oraz ich obracania z poziomu systemu i zyskacie jeszcze więcej, bo jeśli pracujecie w grupie, to możecie zorganizować swoim współpracownikom wygodną prezentację, a to wszystko bez zmuszania kilku osób do wiszenia nad waszym ramieniem i wpatrywania się w niewielkie literki. Jeśli zaś nadejdzie czas na chwilę rozrywki, to bez żadnych zgrzytów po stronie płynności (odświeżanie rzędu 144-Hz zrobi robotę) odpalicie na tym laptopie gry kooperacyjne pokroju Cupheada, It Takes Two albo Overcooked 2, choć przyznam, że w takim oto scenariuszu najlepiej spisałby się “tryb namiotu”, którego w tym modelu zabrakło.

Nie musicie jednocześnie bać się o wytrzymałość ASUS Zenbook Duo 2026 UX8407AA i jego dotykowych paneli. Producent produkuje ten model z wytrzymałego ceraluminium (mariażu ceramiki i aluminium), zastosował na wyświetlaczach ochronne panele Gorilla Glass oraz zadbał o to, aby nadmierny nacisk na ekrany nie doprowadzał do awarii i w efekcie ten górny panel ma wytrzymywać do 5-kg nacisk, a dolny trzykrotnie wyższy. Oczywiście ten drugi wynik jest szczególnie ważny, bo to właśnie na nim ląduje klawiatura. Gdyby ten element konstrukcji budził wątpliwości, cały pomysł z odpinaną klawiaturą byłby znacznie mniej przekonujący.

Jeśli zresztą już przy magnetycznej klawiaturze jesteśmy, to mam dziwne wrażenie, że razem z podpórką takie rozwiązania powinny częściej trafiać do nawet tradycyjnych laptopów, żeby nie zmuszać nas do garbienia się nad ekranem. Jest to bowiem model działający w trybie przewodowym (przez pogo piny albo USB-C) i bezprzewodowym (Bluetooth), w którym to wykorzystuje wbudowany akumulator ładowany po odłożeniu klawiatury na miejsce. U samych podstaw nie budzi z kolei wątpliwości, jako przykład ot cienkiej klawiatury mobilnej ze swoim 1,7-mm skokiem i lekko profilowanymi keycapami.

Dwa ekrany w laptopie możesz albo pokochać, albo nie zrozumieć

Moim zdaniem dwa ekrany w laptopie mają sens dopiero wtedy, gdy przestajemy myśleć o nim jak o laptopie właśnie. Dlatego też w moich oczach największy błąd w ocenianiu takich sprzętów polega na tym, że próbujemy mierzyć je klasyczną miarą ultrabooka. Czy jest lekki? Czy jest cienki? Czy ma dobrą klawiaturę? Czy długo działa na akumulatorze?To wszystko nadal jest ważne, ale w przypadku Zenbooka Duo nie wystarcza, bo ten sprzęt nie próbuje być po prostu kolejnym ładnym laptopem do pracy. On próbuje zastąpić coś większego – nawyk siedzenia zawsze przy tym samym biurku.

Właśnie dlatego jego forma zaczyna pokazywać swój pełen potencjał dopiero w konkretnych scenariuszach czy podejściu do laptopa. Na pierwszy rzut oka można uznać, że dwa ekrany w laptopie to przesada. Po co komplikować coś, co od lat działa? Po co automatycznie ładująca się odpinana klawiatura Bluetooth? Po co regulowana podpórka na podstawie? Tyle że wystarczy przypomnieć sobie pierwszą lepszą pracę z większym dokumentem, projektem wideo, arkuszem, dokumentacją techniczną albo nawet skomplikowanym panelem administracyjnym, żeby odpowiedź przyszła sama.

Klasyczny laptop działa bowiem dobrze tak długo, jak długo zadanie ogranicza się do jednego okna, a niestety dzisiejsza praca bardzo często już się w tym oknie nie mieści. Dlatego zresztą w Zenbooku Duo podoba mi się właśnie to, że taki sprzęt nie zmusza mnie do jednego sposobu korzystania, o czym wcześniej wspomniałem wcześniej. Jednak nie tylko elastyczność, ale też jakość paneli jest zachwycająca.

Nie jakieś tam ekrany, a solidne OLED-y

ASUS nie rozczarowuje w kwestii jakości obu ekranów, bo w grę wchodzą dwa 14-calowe OLED-y o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, odświeżaniu na poziomie 144 Hz, 100-procentowym pokryciu palety DCI-P3, HDR True Black 1000, obsłudze Dolby Vision, walidacji Pantone i jasności szczytowej do 1000 nitów. Tyczy się to obu wyświetlaczy, więc to nie tak, że ten główny ekran jest jakimś cudem, deklasującym ekran pod klawiaturą. Bardzo dobrze, bo jeśli np. na jednym ekranie obrabiacie zdjęcie, a na drugim trzymacie materiały, podgląd, źródła albo notatki, to różnice w jakości paneli szybko zaczęłyby drażnić.

Oczywiście OLED ma też swoje bolączki, bo choć nie ma sobie równych w zakresie czerni, efektywności energetycznej i kontrastu, to od lat nieustannie funkcjonuje wedle konkretnych zasad. Statyczne elementy interfejsu, paski narzędzi, okna edytorów i panele aplikacji kreatywnych mogą odcisnąć na nim piętno w postaci wypalonych pikseli, ale ASUS o to zadbał. Dorzucił bowiem rozwiązania ochronne w ramach OLED Care, które są poniekąd gwarancją, że po latach nawet intensywnego użytkowania oba panele nie stracą na jakości. W teorii nie musimy też się martwić o dręczące OLED-y refleksy świetlne, bo miała o nie zadbać powłoka antyrefleksyjna.

Co ciekawe, względem poprzedniej generacji ASUS poprawił też coś, co w laptopie z dwoma ekranami jest znacznie ważniejsze niż w zwykłym ultrabooku. Mowa o zawiasie, który przeszedł test ponad 40000 cykli zamykania i otwierania. W Zenbooku Duo 2026 przerwa między ekranami została zmniejszona z 25,31 mm do 7,66 mm, czyli o aż 70 procent, a to akurat nie jest tylko kosmetyka. Przy dwóch panelach ułożonych jeden nad drugim każda przerwa działa na mózg jak granica między dwoma osobnymi urządzeniami. Im jest mniejsza, tym łatwiej traktować oba ekrany jako jedną z jednej strony osobną, a z drugiej tę samą przestrzeń roboczą.

Solidne podzespoły mają obsłużyć nie tylko programy, ale też pomysł

ASUS Zenbook Duo 2026 UX8407AA nie jest jednak tylko ciekawym pokazem wyświetlaczy OLED. W swojej topowej konfiguracji korzysta z procesora Intel Core Ultra X9 388H z 16 rdzeniami (4 rdzenie Performance, 8 rdzeni Efficient i 4 rdzenie Low Power Efficient). Do tego dochodzi zintegrowana grafika Intel Arc B390 z 12 rdzeniami Xe, NPU nowej generacji osiągające do 50 TOPS oraz cała platforma z wydajnością AI do 180 TOPS. Maksymalnie można z kolei liczyć na 32 GB pamięci LPDDR5X-9600 i dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB.

W skrócie? O wydajność nie musicie się martwić, o ile nie oczekujecie, że taki sprzęt będzie śmigał przy graficznych obciążeniach tak, jak coś wyposażonego w dedykowaną kartę graficzną. Wbudowany w CPU procesor graficzny (Arc B390) robi jednak i tak solidną robotę, przewyższając znacznie graficzne możliwości w Zenbooku Duo poprzedniej generacji. Jest to o tyle ważne, że przecież dwa ekrany zachęcają do pracy na wielu aplikacjach naraz i nawet odpalania bardziej wymagającego oprogramowania. Oznacza to, że sprzęt nie może dusić się po otwarciu przeglądarki, edytora, komunikatora, dokumentacji, narzędzi kreatywnych i kilku procesów w tle, a połączenie 16-rdzeniowego CPU z 32 GB szybkiej pamięci jest tego gwarancją.

Oczywiście jednak nie możemy robić z nowego Zenbooka Duo stacji roboczej do wszystkiego. W co bardziej graficznie zaawansowanych obciążeniach nie zapewni aż tak wysokiej płynności działania, ale do pracy wielozadaniowej, pisania, obróbki materiałów, kodowania, pracy z dokumentacją, montażu lżejszych projektów, starszych gier i wielu narzędzi odpalonych jednocześnie nada się idealnie.

Jeśli z kolei idzie o akumulator, ASUS postawił na pakiet 99 Wh i twierdzi, że na takim oto magazynie prądu Zenbook Duo 2026 ma działać do 18 godzin podczas odtwarzania wideo z dwoma ekranami i do 32 godzin przy jednym ekranie. Do tych akurat deklaracji podchodziłbym z przymrużeniem oka, bo odtwarzanie wideo nigdy nie jest tym samym, co prawdziwy dzień pracy. Mimo to sam fakt zastosowania akumulatora o pojemności 99 Wh pokazuje, że ASUS rozumie charakter tego sprzętu i na dodatek zadbał o możliwość ładowania akumulatora portem USB-C z mocą do 100 watów oraz o szybkie ładowanie do aż 60 procent w 49 minut

Swoją drogą, choć Zenbook Duo ma pozwalać na ucieczkę od głównego stanowiska, to po powrocie do niego na szczęście nie wymaga natychmiastowego szukania przejściówek. Na jego krawędziach znajdziemy bowiem dwa porty Thunderbolt 4 USB-C z obsługą DisplayPort i Power Delivery, HDMI 2.1 FRL, USB-A 3.2 Gen 2 oraz złącze audio 3,5 mm. Do tego dochodzi Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, więc z łącznością nie będziecie mieć żadnego problemu, bo przy biurku możecie wpiąć do tego laptopa większy monitor, szybki dysk, stację dokującą, projektor albo klasyczne peryferia.

Największa wada Zenbooka Duo? Trzeba wiedzieć, po co się go kupuje

Zenbook Duo 2026 UX8407AA nie jest laptopem dla każdego i właśnie dlatego trudno oceniać go tak samo jak zwykłego ultrabooka. Jeśli ktoś chce tylko dobrego ekranu, wygodnej klawiatury, długiego czasu pracy i niskiej masy, to znajdzie tańsze i prostsze modele. Ze względu na swój unikalny projekt, ten dokładnie laptop firmy ASUS ma wyższą masę, bardziej złożoną budowę, odpinaną klawiaturę, drugi panel i wspomnianą cenę, która siłą rzeczy będzie wyższa niż w klasycznych modelach o podobnej podstawowej wydajności.

Tylko że to nie jest sprzęt kupowany tylko po to, aby wygrać z normalnym laptopem w każdej kategorii. Jego sens zaczyna się tam, gdzie normalny laptop przegrywa z czystą organizacją pracy. Jeśli drugi ekran ma świecić pustym pulpitem albo tapetą, to Zenbook Duo będzie jedynie drogą fanaberią. Jeśli jednak naprawdę używacie dwóch ekranów na co dzień, pracujecie z dokumentacją, źródłami, panelem narzędzi, kodem, materiałami wideo, notatkami albo prezentacjami, to wtedy cała konstrukcja zaczyna być strzałem w dziesiątkę.

Dla mnie zresztą najważniejsze jest to, że w tej całej wyjątkowości Zenbook Duo 2026 UX8407AA nie próbuje być wyłącznie jakimś efektownym sprzętem premium. Ten model próbuje rozwiązać konkretny problem tych ludzi, którzy po odejściu od swojego biurka nagle czują się, jakby ktoś zabrał im połowę przestrzeni roboczej. Zresztą to właśnie dlatego po testach takich komputerów trudno wrócić do zwykłego laptopa. Oczywiście jednak Zenbook Duo nie sprawia z automatu, że stacjonarne stanowisko nagle przestaje być potrzebne. Duże monitory, normalna myszka, pełnowymiarowa klawiatura i wygodne krzesło nadal wygrywają przy długiej pracy, ale Zenbook Duo zapewnia część tej cyfrowej swobody tam, gdzie nie mamy do niej dostępu.

Jeśli jesteście zainteresowani zakupem Zenbooka Duo 2026 UX8407AA, to aktualnie możecie na tym sporo zyskać, bo ten laptop jest częścią promocji ASUS Perfect Warranty, czyli “gwarancji w stylu ekstra” na okrągły rok. Wystarczy tylko zarejestrować się na stronie producenta, zarejestrować swój produkt w ciągu 90 dni od zakupu i cieszyć się wsparciem o wartości 350 zł, które obejmuje wsparcie bezpośrednio u ASUS-a. Obejmuje to przypadkowe upuszczenia i uderzenia, uszkodzenia spowodowane zalaniem cieczą, przepięcia elektryczne oraz przypadkowe uszkodzenia mechaniczne.