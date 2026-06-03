Rower po kursie cyberbezpieczeństwa. Ten e-bike ma więcej zabezpieczeń niż mój komputer

Aplikacja. Moduł GPS. Łączność 4G. Aktualizacje przez Internet. Geofencing. Cyfrowy zamek. Powiadomienia o podejrzanym ruchu. Wszystko to sprawia, że dziś zaawansowane rowery są niczym twierdze. Ma to sens wtedy, gdy rower przestaje być tylko zabawką do rekreacji, a zaczyna zastępować samochód w części codziennych zastosowań. Z drugiej jednak strony im więcej elektroniki, tym więcej pytań o trwałość, prywatność, abonamenty, serwis i sytuację, w której zwykły rower nagle zachowuje się jak urządzenie zależne od aplikacji.

Komfortowo, praktycznie, ale bez cudów z masą

Aventon Trava to rower do miasta, dojazdów, wycieczek i dłuższych tras, czyli konstrukcja z pogranicza trekkinga, SUV-a i codziennego e-bike. Na jego wyposażeniu pojawił się amortyzowany widelec o skoku 100 mm, amortyzowana sztyca podsiodłowa, regulowany mostek oraz bagażnik o nośności do 27 kg. Są też błotniki, oświetlenie i podpórka. Rama występuje w dwóch wariantach: z niskim przekrokiem oraz klasyczna diamentowa. Trava ADV waży od około 27,2 kg do 28,5 kg, a Trava EXP od około 28 kg do 30 kg zależnie od ramy i rozmiaru, więc są to bardzo ciężkie rowery.

Czytaj też: Rower niczym herezja. Nie przecieraj oczu ze zdumienia – to czysta prawda

Tańsza Trava ADV jest ciekawa, bo choć dostaje widelec ze sprężyną stalową, skromniejszy wyświetlacz i napęd Shimano Cues 1×10, to Aventon dorzuca do tego własną elektryfikację zmiany przełożeń. Biegi można zmieniać elektronicznie z manetki po prawej stronie kierownicy, a po przytrzymaniu środkowego przycisku układ przechodzi w tryb automatyczny. Wtedy rower dobiera przełożenie pod wcześniej ustawioną kadencję. Nieźle, bo automatyczna zmiana przełożeń w e-bike przez lata kojarzyła się raczej z droższymi konstrukcjami. Aventon przenosi ją niżej, bo do wersji za mniej niż 3000 euro, ale kaseta 11-39 z zakresem około 354 procent może okazać się ograniczeniem na dłuższych, stromych podjazdach.

Droższa Trava EXP idzie w stronę wygody i mniejszej obsługowości. Zamiast klasycznego napędu z kasetą dostaje bezstopniową przekładnię Enviolo Automatiq Trekking z zakresem 380 procent oraz paskiem, więc odpada część typowej zabawy z łańcuchem. Opony mają wyraźniejszy bieżnik, a przedni hamulec Tektro korzysta z czterech tłoczków i tarczy 200 mm. Z tyłu zostaje zaś układ dwutłoczkowy i tarcza 180 mm, a tu mam pewne zastrzeżenie. Skoro ADV waży tylko trochę mniej, mocniejszy przedni hamulec aż prosiłby się także w tańszej wersji. Rozumiem kalkulację kosztów, ale przy rowerze ważącym ponad 27 kg, często jeżdżącym z sakwami i wspieranym mocnym silnikiem, hamulce nie powinny być miejscem, w którym jest miejsce na oszczędności.

Aventon Trava nie chce być tylko kolejnym trekkingowym e-bike

Aventon Trava pojawił się w Europie jako pierwszy trekkingowy e-bike tej marki i zarazem drugi model Aventona po tej stronie Atlantyku w ogóle. Sam fakt europejskiego debiutu jest ciekawy, bo mówimy o firmie znacznie lepiej znanej w USA, gdzie przez lata budowała pozycję między przystępniejszymi cenowo rowerami a coraz bardziej dopracowanymi konstrukcjami elektrycznymi.

Trava została zaprezentowana w marcu 2026 roku, a dopiero teraz trafiła do sprzedaży na stronie producenta. Występuje w dwóch wersjach, bo wydaniu ADV za 2899 euro oraz EXP za 3899 euro, czyli po przeliczeniu około 12300 zł i 16500 zł. Nie są to więc pieniądze z kategorii “kupuję bez zastanowienia”, ale też trudno udawać, że Aventon próbuje tu wejść wyłącznie niską ceną. Ta jednak jest w pewnym sensie atrakcyjna, bo ten e-bike pielęgnuje podejście znane z rynku elektroniki użytkowej. Dostał własne komponenty tam, gdzie da się obniżyć koszt, solidne cechy tam, gdzie klient natychmiast widzi wartość i kilka oszczędności w miejscach, które nie rozwalają całej konstrukcji.

Dla mnie najciekawsze jest jednak to, że Trava nie wygląda jak e-bike projektowany wyłącznie przez rowerzystów. Wygląda jak rower projektowany przez ludzi, którzy zrozumieli, że klient boi się dziś nie tylko podjazdu pod górę, ale też kradzieży sprzętu za kilkanaście tysięcy złotych. Nie jest to unikalne podejście, bo podobny kierunek zauważyłem już przy rowerze ze sztuczną inteligencją i lokalizatorem, gdzie sam napęd przestał być jedynym tematem, a równie ważne stały się automatyzacja, oprogramowanie i integracja z aplikacją. Tamten sprzęt ważył od około 18 do 20 kg i kosztował od 2790 do 3590 euro, czyli grał w podobnej cenowej lidze, ale inaczej rozkładał akcenty.

O elektryczny napęd roweru Trava nie trzeba się bać

Sercem Travy jest centralny silnik Aventon Ultro S. Na papierze wygląda to bardzo solidnie, bo przecież w grę wchodzi 90 Nm momentu obrotowego, 750 watów mocy szczytowej i wspomaganie do 400 procent. Nie ma tu krótkotrwałego trybu boost znanego z np. mocniejszego Ultro X w modelu Current, ale trudno nazwać ten napęd skromnym. Dla porównania Bosch Performance Line PX, a więc jeden z najważniejszych punktów odniesienia w trekkingowych e-bike klasy premium, również dochodzi do 90 Nm, 700 watów mocy i 400 procent wspomagania w maksymalnej konfiguracji.

Ważniejsze od samej liczby niutonometrów jest jednak sterowanie tą mocą. Trava korzysta z czujników momentu obrotowego i kadencji, więc wspomaganie nie powinno działać jak tępy przełącznik “jedziemy albo nie jedziemy”. Do wyboru są zaś trzy tryby, bo Eco, Sport, Turbo i Auto, a aplikacja pozwala dodatkowo regulować zachowanie każdego z nich w kwestii wspomagania, momentu i reakcji silnika. W rowerze za ponad 12000 zł takie dopasowanie nie jest oczywiście fanaberią, a jednym z warunków, żeby sprzęt nie irytował po pierwszym zachwycie.

Aventon podaje maksymalny zasięg powyżej 190 km z akumulatora o pojemności 800 Wh po 5-godzinnym ładowaniu. Mam jednak do takich liczb stosunek ostrożny, bo zasięg e-bike jest jednym z najbardziej wdzięcznych pól do opierania się na optymistycznych scenariuszach. Liczy się masa rowerzysty, teren, temperatura, ciśnienie w oponach, tryb wspomagania, wiatr, liczba postojów i to, czy ktoś naprawdę jeździ w Eco, czy tylko obiecuje sobie, że będzie jeździł w Eco. Mimo tego 800 Wh daje solidny zapas energii. Podoba mi się też prosty, praktyczny fakt, czyli to, że akumulator jest wyjmowany. W ramie z niskim przekrokiem wychodzi od góry, a w klasycznej ramie diamentowej od dołu.

Najciekawsza część nie znajduje się przy korbie, tylko pod osłoną elektroniki

Aventon Control Unit, czyli ACU, jest dla mnie najważniejszym elementem całej Travy. W tym module siedzi GPS i łączność komórkowa 4G, a więc fundament pod lokalizowanie roweru, rejestrowanie przejazdów i system zabezpieczeń. W efekcie taki rower da się zablokować elektronicznie z poziomu aplikacji albo wyświetlacza, a wykrycie ruchu może wysłać powiadomienie na telefon i uruchomić alarm dźwiękowy. Takie rozwiązania pojawiają się już u innych marek, ale Aventon dokłada do tego coś, co uważam za szczególnie rozsądne – mechaniczną blokadę piasty tylnego koła. Po aktywacji roweru nie da się normalnie popchnąć ani odjechać nim jak zwykłym łupem z przypiętą blokadą.

Czytaj też: Najbardziej niepozorny element roweru pobił rekord. Cena? Lepiej usiądź

Tutaj wracamy do tytułowego “kursu cyberbezpieczeństwa”. W typowym komputerze mamy hasło, szyfrowanie, lokalizację urządzenia, blokadę konta i czasem sprzętowy moduł zabezpieczeń. W Travie dostajemy odpowiednik tej logiki przeniesiony na rower, bo identyfikację, blokadę, śledzenie, reakcję na naruszenie, geofencing i fizyczne utrudnienie kradzieży. Oczywiście złodziej z narzędziami, czasem i dostawczakiem nadal pozostaje zagrożeniem, bo nie ma roweru niemożliwego do ukradzenia. Różnica polega na tym, że Aventon zaczyna traktować kradzież nie jako problem “kup lepszą kłódkę”, ale jako część projektu całego pojazdu.

Podobny motyw przewijał się już przy Aventonie Abound LR z modułem 4G, GPS i geofencingiem, a także przy Cyctron Infini X1 z lokalizacją i alarmem. Droższy e-bike ma nie tylko jechać, ale też bronić się przed kradzieżą. Widać to nawet po stronie akumulatora, bo Aventon zastosował elektroniczną blokadę, którą obsługuje się przez menu wyświetlacza po wpisaniu wcześniej ustawionej kombinacji. Po odblokowaniu akumulator lekko wysuwa się z ramy, żeby można go było złapać i wyjąć. W praktyce oznacza to mniej mechanicznych kluczyków, mniej wystających zamków i bardziej “urządzeniowe” podejście do roweru.

Czytaj też: To jeszcze rower czy już elektryczny taran do lasu? YT wsadziło w Decoya absurdalny silnik

Najważniejsze zastrzeżenie? “Za darmo” nie znaczy “na zawsze”. W przypadku Travy pakiet cyfrowych funkcji ma być bez dopłat przez pierwsze osiem lat od zakupu. Jest to wprawdzie uczciwsze niż abonament wrzucony od pierwszego dnia, ale zostawia pytanie o przyszłość, bo co stanie się po ośmiu latach, ile będą kosztować usługi, czy łączność 4G nadal będzie wspierana i jak rower zachowa się bez pełnego zaplecza online?

Źródła: eBike24