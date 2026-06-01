Orange Warsaw Festival 2026 pokazał, że najlepszy widok na koncert może być… ze sceny

Najlepiej było to widać w strefie Orange podczas tegorocznego OWF. Z jednej strony działała ona jak klasyczna festiwalowa przestrzeń między koncertami — miejsce, w którym można było odpocząć, złapać oddech, pobawić się technologią, zrobić gwiazdorskie zdjęcie albo sprawdzić gamingowe stanowiska i spróbować pobić rekord innych uczestników wydarzenia. Jednak z drugiej strony, to właśnie tam pojawiło się doświadczenie, które najmocniej zapamiętałem z technologicznej części Orange Warsaw Festival 2026. Bo przez chwilę najlepsze miejsce na koncercie nie było pod sceną. Było… na scenie.

VR zmienił perspektywę festiwalu. Nagle to nie ja byłem w publiczności, a publiczność przede mną

Największą atrakcją strefy Orange były gogle VR, dzięki którym można było znaleźć się tuż obok artysty. Nie symbolicznie, nie w formie zwykłego nagrania i nie jako odtworzony później materiał promocyjny. Chodziło o transmisję na żywo z kamer 360 stopni zamontowanych przy scenach — zarówno Orange Stage, jak i Warsaw Stage. Obraz i dźwięk trafiały do gogli w czasie rzeczywistym, w jakości 8K, a każdy uczestnik festiwalu mógł nagle zobaczyć koncert z zupełnie innej strony.

I to naprawdę działało na wyobraźnię. W klasycznym festiwalowym układzie patrzymy na scenę z dystansu — czasem z kilku metrów, czasem z dużo dalszej części terenu. Tutaj perspektywa odwracała się całkowicie. Przed oczami pojawiała się publiczność, tysiące ludzi, światła, ruch, telefony w górze i skala wydarzenia, którą zwykle widzą artyści oraz ekipa techniczna. Przez chwilę można było poczuć się nie jak widz, ale jak główny bohater.

Najciekawsze było jednak to, że VR nie próbował zastępować festiwalu. To nie była atrakcja odcinająca od tego, co działo się wokół. Bardziej dodatkowe wejście za kulisy doświadczenia — szybkie spojrzenie na koncert z miejsca, które normalnie jest niedostępne, bo jest zarezerwowane wyłącznie dla artystów i ekipy technicznej. Właśnie dlatego ten pomysł sprawdzał się lepiej niż wiele typowych pokazów VR — nie chodziło o abstrakcyjny świat, tylko o realne wydarzenie dziejące się tu i teraz.

Za tym doświadczeniem stał światłowód, a nie magia

Od strony uczestnika wyglądało to prosto — zakładamy gogle i przenosimy się na scenę. Od strony technologicznej było to jednak znacznie bardziej wymagające. Orange połączył sceny ze swoją strefą za pomocą światłowodu, żeby możliwe było przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości 8K z kamer 360 stopni prosto do gogli VR. W takim scenariuszu liczy się nie tylko sama przepustowość, ale też stabilność i niskie opóźnienia, bo nawet najlepszy pomysł szybko straciłby sens, gdyby obraz wyraźnie spóźniał się względem wydarzeń na scenie.

To jeden z tych momentów, w których infrastruktura telekomunikacyjna przestaje być niewidzialnym zapleczem. Na dużym festiwalu sieć zazwyczaj kojarzy się bardzo praktycznie — z płatnościami, wysyłaniem relacji na Instagram, umawianiem się ze znajomymi i próbą złapania zasięgu w tłumie. Tutaj technologia sieciowa była częścią samej atrakcji; bo bez szybkiego i stabilnego połączenia nie byłoby immersyjnego podglądu koncertów, nie byłoby transmisji w tej formie i nie byłoby wrażenia, że festiwal można oglądać z kilku perspektyw naraz.

Warto też docenić, że całość nie sprowadzała się do efektownej demonstracji na chwilę. Gogle działały w realnym, bardzo trudnym środowisku — podczas dużej imprezy, z tłumem ludzi, zmiennym rytmem wydarzeń i koncertami rozgrywającymi się na żywo. To zupełnie inny poziom niż pokaz technologii w kontrolowanych warunkach. Festiwal szybko weryfikuje, czy rozwiązanie jest wygodne, szybkie i wystarczająco odporne na intensywne użytkowanie.

Gogle musiały działać prosto, bo festiwal nie wybacza komplikacji. Ale my tylko na tym zyskaliśmy

Najlepsze technologie na takich wydarzeniach to te, które nie wymagają instrukcji obsługi. W strefie Orange dobrze było widać, że przy VR-ze postawiono na możliwie prostą interakcję. Nie trzeba było machać kontrolerami ani uczyć się gestów, które po kilku minutach i tak wylatują z głowy. Obsługa odbywała się naturalnie, a gogle pozwalały też przełączyć się w tryb przezierności, żeby zobaczyć otoczenie bez zdejmowania urządzenia z głowy.

To pozornie drobny element, ale w festiwalowym kontekście bardzo ważny. Zakładając gogle, nie chcemy tracić kontaktu z miejscem, w którym jesteśmy. Wokół są ludzie, obsługa, kolejka, znajomi i cały hałas wydarzenia. Możliwość szybkiego podejrzenia rzeczywistości sprawia, że technologia nie tworzy bariery, tylko staje się bardziej naturalnym dodatkiem do przestrzeni.

Istotna była też higiena. Przy sprzęcie, z którego korzystają kolejne osoby, czyszczenie gogli nie jest tylko dodatkiem, a absolutną podstawą. W strefie Orange urządzenia były dezynfekowane światłem UV, co w praktyce pozwalało korzystać z atrakcji bez poczucia, że ktoś zapomniał o najbardziej podstawowej stronie wspólnego użytkowania technologii. I właśnie takie detale decydują o tym, czy nowoczesna atrakcja pozostaje ciekawostką, czy faktycznie nadaje się do masowego wydarzenia.

Strefa Orange była czymś więcej niż miejscem od VR-u

Choć to VR najmocniej przyciągał uwagę, strefa Orange była zaprojektowana szerzej. Działał tam Gaming Room, czyli przestrzeń dla osób, które między koncertami chciały wejść w bardziej rywalizacyjny tryb. Były stanowiska do grania i tabela wyników, a Orange pokazywał przy okazji technologie, które na co dzień stoją za stabilną rozgrywką online — światłowód oraz 5G. Do tego podczas festiwalu można było spotkać się między innymi z Filipem „NEO” Kubskim, jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego esportu.

Obok gamingowej części pojawiły się też bardziej kreatywne atrakcje. Można było tworzyć cyfrową sztukę na wielkim dotykowym ekranie przy współpracy z Melt Museum, przygotować własną przypinkę z festiwalowym hasłem czy zrobić zdjęcie w fotobudce AI. To dobrze pasowało do charakteru całej strefy, bo nie była ona wyłącznie pokazem technologii. Bardziej przypominała przestrzeń, w której różne formy cyfrowej rozrywki mieszały się z festiwalową energią.

Ważne jest też to, że część tych atrakcji miała bardzo niski próg wejścia. Nie trzeba było być fanem VR-u, graczem ani osobą śledzącą każdą technologiczną nowinkę, żeby znaleźć tam coś dla siebie. Jedni wybierali gogle, inni fotobudkę, jeszcze inni gaming albo tworzenie własnych pamiątek. W takim miejscu technologia działa najlepiej właśnie wtedy, gdy nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie tworzy dystansu. Ma być dodatkiem do emocji, a nie osobnym światem dla wtajemniczonych.

Dostępność też jest technologią. I dobrze, że wybrzmiała

Jednym z ważniejszych, choć mniej efektownych wizualnie elementów, była dostępność. Orange Warsaw Festival od lat rozwija rozwiązania, które mają ułatwiać uczestnictwo w wydarzeniu różnym grupom odbiorców, a podczas tegorocznej edycji testowano między innymi system Auracast oraz plecaki haptyczne, czyli wibrujące. Na terenie festiwalu obecni byli też wolontariusze Fundacji Orange.

To bardzo istotny kierunek, bo technologia na festiwalu nie powinna oznaczać wyłącznie atrakcji do zdjęcia albo relacji w social mediach. Najciekawsza staje się wtedy, gdy realnie poszerza dostęp do wydarzenia. Auracast może pomagać w lepszym odbiorze dźwięku, a haptyczne rozwiązania pozwalają doświadczać muzyki także przez wibracje. W przypadku koncertów, gdzie ciało i dźwięk są ze sobą mocno połączone, takie rozwiązania mają szczególne znaczenie.

I tu widać jeszcze jedną rzecz. Festiwalowa technologia nie musi zawsze walczyć o uwagę — czasami jej wartość polega na tym, że pomaga komuś przeżyć wydarzenie pełniej, wygodniej albo bezpieczniej. To mniej widowiskowe niż transmisja 8K do gogli VR, ale równie ważne, jeśli mówimy o nowoczesnym podejściu do dużych imprez muzycznych.

Orange Warsaw Festival 2026 to pokaz, dokąd mogą iść koncerty

Po Orange Warsaw Festival 2026 zostaje mi w głowie przede wszystkim myśl, że koncert przyszłości nie musi oznaczać zastąpienia prawdziwego doświadczenia cyfrowym. Wręcz przeciwnie — najciekawszy scenariusz polega na dokładaniu kolejnych warstw do tego, co już działa. Tłum pod sceną nadal ma swoją energię. Dźwięk, światła, przypadkowe spotkania i festiwalowy harmider są nie do podrobienia. Ale technologia może sprawić, że to samo wydarzenie zobaczymy inaczej.

VR w strefie Orange był właśnie takim dodatkiem. Nie odbierał sensu klasycznemu uczestnictwu w koncercie, tylko pozwalał na chwilę zmienić pozycję. Z widza stojącego przed sceną można było stać się kimś, kto patrzy na publiczność ze strony artysty. To krótka zmiana, ale bardzo sugestywna. I być może za kilka lat tego typu doświadczenia staną się normalnym elementem największych festiwali.

Bo pytanie o najlepsze miejsce na koncercie przestaje być tak oczywiste. Jasne, barierki pod sceną nadal będą miały swój urok. Ale Orange Warsaw Festival 2026 pokazał, że czasami najbardziej niezwykły widok można znaleźć nie przed sceną, tylko na niej. Nawet jeśli wchodzi się tam przez gogle VR.