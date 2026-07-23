Chiny znów zaskoczyły. Najszybciej samorozładowujący się statek świata ma w ogóle sens?

Kiedy słyszymy o kolejnym rekordowym statku, to zwykle patrzymy na długość kadłuba, pojemność ładowni albo moc napędu. Największy, najszybszy, najbardziej zaawansowany i finalnie… no cóż, może i imponujący, ale niekoniecznie spełniający najważniejszą cechę transportu. Nie chodzi bowiem wyłącznie o to, ile można zabrać, lecz czy cały system potrafi ten ładunek sprawnie przyjąć, przewieźć i rozładować. Tutaj właśnie wchodzi najszybciej samorozładowujący się statek świata.

Najszybszy statek, który wcale nie musi szybko pływać

Wontanara to pierwsza z pięciu jednostek samowyładowczych zbudowanych przez należącą do CSSC stocznię Chengxi dla projektu wydobywczego Simandou w Gwinei. Statek został przekazany 21 lipca 2026 roku, a chiński koncern zdążył już ochrzcić go mianem “króla statków samowyładowczych”. Wontanara nie jest bowiem “najszybsza” pod względem prędkości rejsowej. Rekord dotyczy stricte wyładunku, który może przebiegać w tempie do 12000 ton rudy żelaza na godzinę. Jest to według CSSC o 71 procent więcej niż wcześniejszy punkt odniesienia wynoszący 7000 ton na godzinę.

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Przy nośności 41800 ton oznacza to możliwość opróżnienia jednostki w niespełna trzy i pół godziny. Innymi słowy, ładunek odpowiadający niemal 700 wagonom kolejowym może zniknąć z pokładu w niewiarygodnym wręcz czasie. Sam mechanizm nie sprowadza się do otwarcia wielkiej klapy w dnie. Wontanara korzysta z dwóch odwracalnych przenośników biegnących wzdłuż ładowni oraz dwóch systemów podnoszących w kształcie litery C. Ruda trafia nimi na wysięgniki, a następnie bezpośrednio do ładowni większego masowca. Statek zabiera więc własny terminal przeładunkowy ze sobą i nie potrzebuje stojących na brzegu dźwigów ani rozbudowanej instalacji wyładunkowej.

215 metrów długości, ale najważniejsze jest zanurzenie

Wontanara mierzy 215 metrów długości, 14,5 metra wysokości konstrukcyjnej kadłuba i 42 metry szerokości, a jej ładownia ma około 29000 metrów sześciennych pojemności. Zanurzenie projektowe wynosi około 7,5 metra i to właśnie ono jest jednym z najważniejszych parametrów całego przedsięwzięcia. Nie mamy więc do czynienia z klasycznym oceanicznym kolosem, który potrzebuje głębokiego toru wodnego i odpowiednio przygotowanego nabrzeża. Wontanara jest szeroka, stosunkowo płytko zanurzona i zaprojektowana do regularnego pływania między portem a większymi statkami czekającymi na otwartym morzu.

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Na tym jednak nie koniec. Jednostka ma pięć pędników azymutalnych, dzięki którym może wykonywać precyzyjne manewry bez pomocy holowników. Do tego otrzymała dwa mostki nawigacyjne i może pływać w obu kierunkach. Nie musi więc każdorazowo obracać 215-metrowego kadłuba w ograniczonej przestrzeni. Z jednego portu wypływa “przodem”, a w drogę powrotną rusza drugim końcem, trochę jak pociąg zmieniający kierunek po przejściu maszynisty do kabiny po przeciwnej stronie.

Brzmi jak niepotrzebna ekstrawagancja? W normalnym porcie zapewne częściowo by nią była. W przypadku Simandou każda minuta poświęcona na obracanie, oczekiwanie na holownik i ustawianie jednostki przy kolejnym statku może jednak pomnożyć się przez tysiące cykli transportowych.

Kopalnia jest w głębi Afryki, a problem czeka na wybrzeżu

Cały sens Wontanary zaczyna być widoczny dopiero wtedy, gdy spojrzymy na projekt Simandou jako na jeden system. W górach południowo-wschodniej Gwinei znajduje się jedno z największych niewykorzystanych złóż rudy żelaza wysokiej jakości. Same zasoby bloków kontrolowanych przez SimFer obejmują około 1,5 miliarda ton rezerw o średniej zawartości żelaza wynoszącej 65,3 procent.

Ruda nie leży jednak obok wygodnego portu. Trzeba przewieźć ją przez niemal cały kraj, dlatego przedsięwzięcie obejmuje ponad 600 kilometrów nowych linii kolejowych oraz dwa systemy portowe. Docelowo infrastruktura ma umożliwiać eksport nawet 120 milionów ton rudy rocznie. Pierwszy transport dotarł do Chin w styczniu 2026 roku po 46-dniowym rejsie, ale projekt nadal zwiększa skalę działalności.

Na końcu tej drogi pojawia się płytkie wybrzeże Gwinei. Wielkie oceaniczne masowce zabierające około 200000 ton nie mogą po prostu podpłynąć do terminala i zaczekać pod taśmociągiem. Ruda musi najpierw trafić na mniejsze jednostki, a następnie zostać przewieziona do statków stojących dalej od brzegu. Właśnie tutaj Wontanara przestaje być rekordową ciekawostką i zaczyna mieć sens, bo jest morskim wahadłowcem, który łączy płytkowodny port z globalną siecią transportową. SimFer twierdzi, że po wejściu do służby wszystkich pięciu jednostek będą one w stanie napełnić masowiec o nośności 200000 ton w ciągu jednej doby.

Wontanara jest częścią znacznie większej strategii

O chińskich rekordach transportowych pisałem już przy samochodowcu mieszczącym 10800 pojazdów. Tam również najważniejsza nie była sama wielkość statku, lecz budowana wokół niego kontrola nad całym łańcuchem dostaw. Podobny wzór można zauważyć przy konwoju pięciu ciężarówek obsługiwanym przez jednego kierowcę. Chiny nie tyle tworzą pojedyncze rekordowe maszyny, ile próbują usuwać ludzi, przestoje i zbędne manewry z kolejnych etapów logistyki.

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Simandou dodaje do tego aspekt surowcowy. Chiny są największym konsumentem rudy żelaza na świecie, a około 80 procent importowanego przez nie surowca pochodzi z Australii i Brazylii. Afrykańskie złoże nie wyeliminuje tych kierunków, ale stanie się dodatkowym źródłem wysokogatunkowej rudy i zmniejszy zależność państwa od dwóch dotychczas dominujących dostawców.

Skala całego przedsięwzięcia bywa wyceniana na 20-24 miliardy dolarów, czyli według obecnego kursu około 76-91 miliardów złotych. Przy takiej inwestycji pięć specjalistycznych statków przestaje wyglądać jak kosztowna fanaberia, bo stanowi raczej ostatnie brakujące koło zębate w maszynie obejmującej kopalnie, setki kilometrów torów, terminale, flotę przeładunkową i oceaniczne masowce.

Czy taki statek rzeczywiście ma sens?

Wontanara jest konstrukcją bardzo wyspecjalizowaną. Nie zastąpi klasycznych masowców i nie stanie się nowym standardem dla wszystkich portów świata. Powstała pod jedno złoże, konkretny terminal i określone warunki panujące u wybrzeży Gwinei i właśnie dlatego ma sens. Gdyby inwestorzy próbowali pogłębić cały tor wodny i przygotować port dla oceanicznych kolosów, koszty oraz skala ingerencji w wybrzeże mogłyby być znacznie większe. Zamiast więc dostosowywać cały port do największych statków, Chińczycy zaprojektowali mniejsze jednostki, które łączą oba systemy transportowe. Jest to o tyle ciekawe, że Wontanara nie wydobywa rudy i nie przewozi jej do Chin. Odpowiada tylko za kilkanaście ostatnich kilometrów przy afrykańskim wybrzeżu, a tyle wystarczyło, aby uzasadnić zbudowanie pięciu 215-metrowych statków.

Źródła: SimFer, Splash247, Global Times