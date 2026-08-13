Czy używany samochód można kupować jak nowy? Sprawdziłem to w Volkswagen Financial Services STORE

Volkswagen Financial Services postanowił przenieść podobny model obsługi na rynek samochodów używanych. Pojechaliśmy więc do Volkswagen Financial Services STORE przy ulicy Łopuszańskiej 36 w Warszawie, żeby sprawdzić, jak wygląda to w praktyce i czy kilkuletni samochód rzeczywiście można kupować w sposób przypominający wizytę w salonie nowych aut. Co ciekawe, warszawski VW FS STORE jest jedynym na świecie salonem samochodów używanych działającym pod własną marką Volkswagen Financial Services. W naszym materiale wideo przechodzimy przez cały proces — od pierwszej rozmowy z doradcą i wyboru auta, przez sprawdzanie jego historii, po finansowanie, formalności i ostateczny odbiór samochodu.

Używane auto, ale doświadczenie jak w salonie

Pierwsze skojarzenie z rynkiem samochodów używanych wciąż często prowadzi do dużego placu pełnego aut i niewielkiego biura, w którym załatwia się formalności. Przy Łopuszańskiej wygląda to zupełnie inaczej. VW FS STORE przypomina klasyczny, nowoczesny salon samochodowy, z przestrzenią do spokojnej rozmowy z doradcą i strefą, w której można poczekać na zakończenie formalności. Sama estetyka oczywiście nie mówi jeszcze niczego o jakości sprzedawanego samochodu — jest jednak pierwszym sygnałem, że doświadczenie klienta nie zostało tutaj potraktowane jako dodatek zarezerwowany wyłącznie dla osób kupujących fabrycznie nowe auta. Znacznie ciekawsze od samego wystroju jest zresztą to, jak zorganizowano cały proces wyboru samochodu.

Doradca nie ogranicza się do pytania o oczekiwaną markę, rocznik czy maksymalną cenę. Znaczenie ma również sposób użytkowania auta, liczba pasażerów, rodzaj najczęściej pokonywanych tras, oczekiwany budżet oraz preferowana forma finansowania. Zamiast konfigurowania samochodu od zera chodzi więc o znalezienie spośród dostępnych egzemplarzy tego, który możliwie najlepiej pasuje do konkretnych potrzeb. W ofercie znajdują się kilkuletnie samochody poleasingowe marek należących do Grupy Volkswagen, między innymi Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT i CUPRA. Kluczowe jest jednak nie tylko to, jaki samochód stoi w salonie, ale przede wszystkim to, ile wiadomo o jego wcześniejszym życiu.

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Certyfikat zamiast zapewnienia, że „wszystko jest w porządku”

Właśnie historia samochodu pozostaje jednym z największych problemów rynku wtórnego. Nawet bardzo dobrze prezentujący się egzemplarz może mieć za sobą naprawy albo wydarzenia, których podczas kilkunastominutowych oględzin zwyczajnie nie da się zauważyć. Można zmierzyć grubość lakieru, zajrzeć pod maskę i odbyć jazdę próbną, ale bez dostępu do dokumentacji nadal pozostaje sporo niewiadomych.

Jednym z najważniejszych elementów systemu stosowanego w VW FS STORE jest więc Certyfikat STORE przygotowywany indywidualnie dla oferowanych samochodów. Obejmuje on pięć obszarów: nadwozie, koła, wnętrze, wyposażenie oraz kontrolę mechaniczną. Można w nim znaleźć między innymi informacje dotyczące stanu opon i felg, daty pierwszej rejestracji czy ważności badania technicznego. Szczególnie interesująca jest mapa uszkodzeń. Pokazuje ona elementy, które były wcześniej naprawiane, uszkodzone albo noszą widoczne ślady użytkowania. Certyfikat uzupełniają zdjęcia oraz uwagi rzeczoznawcy, dzięki czemu rysa, odprysk czy naprawiony fragment nadwozia nie staną się niespodzianką dopiero po zakupie.

To ważne również dlatego, że transparentna sprzedaż używanego samochodu nie polega na udawaniu, że kilkuletnie auto jest idealne — ślady użytkowania są czymś absolutnie naturalnym. Znacznie ważniejsze jest to, aby klient przed podjęciem decyzji wiedział, które elementy były naprawiane, jaki jest faktyczny stan samochodu i czy określone niedoskonałości mają wyłącznie charakter kosmetyczny, czy wymagają większej uwagi.

W filmie pytamy Macieja Pacholczaka, Doradcę Handlowego w Volkswagen Financial Services, między innymi o to, jak dokładnie wygląda ta weryfikacja, jaką drogę przechodzi samochód przed wystawieniem go do sprzedaży i czy istnieją usterki albo elementy historii pojazdu, które mogą całkowicie wykluczyć dany egzemplarz z oferty.

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Dokumentacja to jedno. Za kierownicę i tak warto wsiąść

Samochody są również sprawdzane mechanicznie, a kontrola nie ogranicza się wyłącznie do oględzin na stanowisku. Obejmuje także jazdę próbną i sprawdzenie między innymi pracy silnika, hamulców, zawieszenia, układu kierowniczego, układu wydechowego oraz systemów bezpieczeństwa.

Nawet najbardziej szczegółowa dokumentacja nie zastępuje jednak jazdy próbnej wykonanej przez samego kupującego. Dopiero za kierownicą można ocenić pozycję w fotelu, widoczność, komfort zawieszenia, działanie multimediów czy sposób, w jaki samochód reaguje na gaz i hamulec. W końcu dwa auta o bardzo podobnych parametrach technicznych mogą dawać zupełnie inne odczucia podczas codziennej jazdy.

Dlatego klient VW FS STORE również może przetestować wybrany egzemplarz przed podjęciem decyzji. Każdy sprzedawany tutaj samochód objęty jest także roczną gwarancją. Jej dokładny zakres nadal trzeba oczywiście sprawdzić przed zakupem, ale jest to kolejny element mający ograniczyć liczbę niewiadomych związanych z wyborem kilkuletniego auta.

Od wyszukiwarki internetowej po finansowanie

Poszukiwania samochodu nie muszą zaczynać się dopiero po wejściu do salonu. Dostępne auta można wcześniej przeglądać online, sprawdzając ich wyposażenie, przebieg oraz najważniejsze informacje dotyczące konkretnego egzemplarza. Z doradcą można następnie skontaktować się jeszcze przed wizytą i zarezerwować interesujący samochód. Część formalności związanych z finansowaniem może być również prowadzona zdalnie. Internet pełni więc przede wszystkim funkcję narzędzia, które pozwala przygotować się do wizyty i ograniczyć liczbę rzeczy wymagających załatwienia na miejscu. Nadal trudno jednak znaleźć dobry argument za rezygnacją z bezpośredniego obejrzenia samochodu i jazdy próbnej, szczególnie kiedy mówimy o zakupie na kilka kolejnych lat.

Na miejscu dostępne są różne formy finansowania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm, w tym kredyt, leasing oraz NAJEM. Można dobrać również ubezpieczenie czy pakiety serwisowe, które mają zwiększać przewidywalność przyszłych kosztów korzystania z samochodu. Duża liczba możliwości nie zawsze jednak ułatwia wybór — dlatego w naszym materiale pytamy również o to, czym należy kierować się podczas porównywania poszczególnych wariantów. Sama wysokość miesięcznej raty mówi niewiele, jeśli nie znamy wysokości opłaty początkowej, długości umowy, wartości końcowej czy warunków jej zakończenia. Przy finansowaniu samochodu warto więc patrzeć na pełny obraz, a nie wyłącznie na najbardziej efektowną liczbę w ofercie.

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Odbiór używanego auta też może być wydarzeniem

Jedna z większych różnic pomiędzy typowym zakupem samochodu nowego i używanego pojawia się na samym końcu. W salonie odbiór nowego auta często stanowi małą uroczystość. Samochód czeka przygotowany, doradca przekazuje kluczyki, pokazuje najważniejsze funkcje i daje właścicielowi chwilę na nacieszenie się zakupem. Na rynku wtórnym ten moment potrafi ograniczać się do podpisania dokumentów i wskazania, gdzie jest zaparkowany samochód.

W VW FS STORE wydanie auta ma bardziej przypominać pierwszą z wymienionych sytuacji. Samochód jest przygotowany do odbioru, a klient otrzymuje czas i uwagę doradcy. Jeżeli finalizacja wszystkich formalności trwa dłużej, może również skorzystać ze strefy oczekiwania. W określonych sytuacjach salon może zorganizować przejazd taksówką w wybrane miejsce na terenie Warszawy albo przekazać voucher na obiad, aby klient nie musiał przez kilka godzin stać w salonie.

To z pozoru niewielkie elementy, ale dobrze pokazują szersze założenie całego projektu. Niezależnie od tego, czy samochód ma na liczniku kilka kilometrów, czy kilkadziesiąt tysięcy, dla kupującego nadal jest jednym z najdroższych przedmiotów, jakie nabywa. Trudno więc znaleźć powód, dla którego samo doświadczenie zakupu auta używanego z definicji powinno być znacznie mniej komfortowe.

Klientów takiego modelu sprzedaży przybywa

Volkswagen Financial Services podaje, że w pierwszym półroczu 2026 roku VW FS STORE przekazał klientom 584 samochody. Rok wcześniej w analogicznym okresie było ich 525, co oznacza wzrost o 11 procent. Rekordowy był marzec 2026 roku, kiedy sfinalizowano zakup 132 aut.

Oczywiście wyniki jednego salonu nie oznaczają, że cały rynek samochodów używanych nagle zmienia swój model działania. Pokazują jednak, że klienci są zainteresowani rozwiązaniem, w którym większą rolę odgrywają udokumentowana historia konkretnego egzemplarza, przewidywalny proces zakupu i możliwość załatwienia w jednym miejscu nie tylko samego samochodu, ale również jego finansowania oraz usług dodatkowych.

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Czy używany samochód rzeczywiście można kupować jak nowy?

VW FS STORE nie zmienia jednej podstawowej rzeczy — używany samochód nadal pozostaje samochodem używanym. Trzeba dokładnie czytać dokumenty, sprawdzać warunki finansowania, obejrzeć konkretny egzemplarz i najlepiej samemu odbyć jazdę próbną. Kilkuletnie auto może mieć drobne uszkodzenia, naprawy i naturalne ślady eksploatacji. Różnica polega na tym, ile informacji o nich otrzymujemy i w jaki sposób prowadzony jest cały proces zakupu. Zamiast obietnicy, że samochód jest „w świetnym stanie”, można zobaczyć jego dokumentację, poznać historię i porozmawiać z doradcą o tym, co faktycznie wydarzyło się wcześniej.

I właśnie na tym najlepiej opiera się pomysł Volkswagen Financial Services STORE. Nie na próbie przekonania klienta, że używany samochód jest „jak nowy”, ale na pokazaniu go takim, jaki rzeczywiście jest, i stworzeniu wokół jego zakupu równie uporządkowanego procesu. A jak wygląda to krok po kroku w praktyce, pokazujemy właśnie w naszym materiale wideo.