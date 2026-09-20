800 km na 54,9-kWh akumulatorze. Volkswagen pokazuje, że źle projektujemy samochody elektryczne

Nie chodzi przecież wyłącznie o to, ile energii potrafimy ze sobą zabrać, ale również o to, jak mało możemy jej zmarnować. Podobny problem widać zresztą przy nowym miejskim Smarcie, który przypomina, że nie każdy samochód musi być wielkim, ciężkim SUV-em. Volkswagen poszedł teraz znacznie dalej i stworzył coś, co wygląda wręcz jak manifest przeciwko współczesnej motoryzacyjnej otyłości.

Volkswagen Mission Efficiency przypomina, że opór powietrza kosztuje

Mission Efficiency jest elektrycznym prototypem bazującym na rozwiązaniach platformy MEB+ oraz układzie napędowym nowego ID. Polo. Nie mamy więc do czynienia z futurystycznym napędem wykorzystującym cudowny akumulator z laboratorium. Z przodu pracuje seryjnie powiązany silnik APP290 o mocy 99 kW, czyli 135 KM, a pod podłogą znalazł się akumulator NMC o pojemności zaledwie 54,9 kWh netto.

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Cała magia zaczyna się wokół niego. Współczynnik oporu aerodynamicznego Cd wynosi absurdalne 0,158, przy powierzchni czołowej 2,08 m². Volkswagen twierdzi, że jest to rekord wśród samochodów dopuszczonych do ruchu drogowego. Nadwozie zwęża się ku tyłowi, tylna oś jest o 170 mm węższa niż w ID. Polo, podwozie zostało niemal całkowicie zabudowane, koła dostały specjalne deflektory, a tylne koła ukryto za nadwoziem.

Efekt? Przy prędkościach powyżej 80 km/h Mission Efficiency ma zużywać ponad 30 procent mniej energii niż ID. Polo. Volkswagen podaje nawet, że jazda tym prototypem przy około 140 km/h wymaga mniej więcej tyle energii, ile seryjne Polo potrzebuje przy 100 km/h, co pokazuje, jak brutalnie aerodynamika zaczyna karać samochód wraz ze wzrostem prędkości.

54,9 kWh i zużycie, które wygląda niemal nierealnie

Podczas specjalnego przejazdu w idealnych warunkach, przy stałych 68 km/h, bez podjazdów i z wyłączoną klimatyzacją, Mission Efficiency zużył 6,48 kWh/100 km. Jest to laboratoryjnie wręcz korzystny scenariusz i Volkswagen tego nie ukrywa. Dlatego znacznie ciekawsza była trasa o długości 1278,36 km z Wolfsburga przez Poznań i Ołomuniec do Wiednia. Średnia prędkość wyniosła na niej 67,72 km/h, maksymalna 138 km/h, a średnie zużycie 6,89 kWh/100 km bez uwzględnienia strat podczas ładowania lub 7,51 kWh/100 km po ich doliczeniu. Samochód wymagał po drodze tylko jednego ładowania, a do Wiednia dotarł z deklarowanymi 164 km pozostałego zasięgu.

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Jeśli przeliczyć samo 54,9 kWh przez rekordowe 6,89 kWh/100 km, to otrzymujemy około 797 km. Dla porównania oficjalne zużycie Mission Efficiency w cyklu WLTP wynosi 8,4 kWh/100 km, co odpowiadałoby mniej więcej 654 km. Innymi słowy, te “800 km” nie jest uniwersalnym zasięgiem tego auta, ale pokazuje potencjał konstrukcji w odpowiednich warunkach. Pozostaje więc pytanie – jak to się udało?

Przyszłość samochodu == mniej samochodu?

Volkswagen poszedł w oszczędzanie energii niemal obsesyjnie. Konstrukcja łączy aluminium z kompozytami z włókna węglowego i aramidu. Z tyłu producent zastosował elektromechaniczne hamulce redukujące straty tarcia praktycznie do zera, a 370-watowa instalacja fotowoltaiczna w dachu i tylnej części nadwozia może według producenta dołożyć w dobrych warunkach do 30 km zasięgu dziennie. Pisałem już o podobnym podejściu przy samochodzie Aptera wykorzystującym energię słoneczną, choć tam fotowoltaika jest znacznie ważniejszą częścią całej koncepcji.

Odchudzanie dotarło nawet do kabiny. Zamiast wielkiego systemu infotainment kierowca ma korzystać z własnego smartfona lub tabletu, a klasyczny zestaw głośników zastąpił przenośny głośnik Bluetooth. Mimo tego samochód ma cztery miejsca w układzie 2+2 i bagażnik o pojemności 481 litrów, choć tylne siedzenia przewidziano głównie dla osób do około 160 cm wzrostu.

Nie jest to zresztą pierwszy taki eksperyment. Volkswagen już w 2013 roku sprzedawał XL1, którego karbonowe nadwozie, masa 795 kg i Cd 0,189 pozwalały osiągać homologacyjne 0,9 l/100 km. Mercedes pokazał z kolei w 2022 roku Vision EQXX, który przejechał 1202 km ze średnim zużyciem 8,3 kWh/100 km. Mission Efficiency wygląda więc mniej jak nagłe olśnienie, a bardziej jak kolejny etap pomysłu, który motoryzacja zna od dawna, lecz rzadko wdraża na masową skalę.

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Być może przyszłość elektryków nie polega wyłącznie na wynalezieniu cudownych ogniw magazynujących dwa razy więcej energii. Może część rozwiązania znamy już od kilkudziesięciu lat i sprowadza się ono do budowania samochodów lżejszych, niższych, bardziej aerodynamicznych i mniej rozrzutnych energetycznie. Brzmi wprawdzie wręcz banalnie, ale patrząc na rosnące SUV-y z akumulatorami przekraczającymi 100 kWh, najwyraźniej branża potrzebowała takiego przypomnienia.

Źródła: Volkswagen – Mission Efficiency, Mercedes-Benz – Vision EQXX, Volkswagen – XL1