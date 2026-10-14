Ten motocykl skradnie Ci serce? Honda wraca do małego scramblera

Firma Honda jest wyjątkowa, bo potrafi jednocześnie pokazać futurystycznego EV Outlier z silnikami umieszczonymi w obu kołach, a kilka miesięcy później przypomnieć, dlaczego przez dziesięciolecia ludzie zakochiwali się w znacznie prostszych maszynach.

Honda CB250SS to stary przepis podany w bardzo współczesny sposób

Tak dochodzimy do Honda CB250SS Concept, czyli niewielkiego motocykla pokazanego właśnie podczas targów CIMA Motor w chińskim Chongqing. Formalnie nadal patrzymy na koncept, ale jest to jeden z tych “konceptów”, które nie wyglądają jak wydmuszka przygotowana wyłącznie po to, żeby dobrze prezentować się pod reflektorami. Konstrukcja ma normalne oświetlenie, kompletny układ wydechowy z katalizatorem i do tego podzespoły, które spokojnie można przenieść do motocykla produkcyjnego. Według dostępnych informacji seryjna wersja ma pojawić się w Chinach wiosną 2027 roku.

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Sercem CB250SS jest chłodzony cieczą, jednocylindrowy silnik o pojemności 249 cm sześciennych. Honda nie podała jeszcze ani jego mocy, ani maksymalnego momentu obrotowego. Wszystko wskazuje jednak na jednostkę spokrewnioną z tą stosowaną w japońskich Rebel 250 i CB250R. Wiemy również o sprzęgle ze wspomaganiem i funkcją antyhoppingową oraz deklarowanym nacisku na liniowe rozwijanie mocy i wysoki moment przy niższych obrotach.

Wygląda jak scrambler, ale Honda nie próbuje oszukiwać fizyki

CB250SS korzysta ze złotego widelca upside-down, tylnego amortyzatora typu monoshock, 17-calowych aluminiowych felg i stosunkowo niewielkiego skoku zawieszenia. Do tego dochodzą okrągły reflektor z ochronną kratką, niewielka owiewka, długa brązowa kanapa oraz stylistyka ewidentnie inspirowana motocyklami sprzed kilku dekad. Okrągły ekran TFT ma z kolei współpracować z systemem Honda RoadSync drugiej generacji.

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Nie dajcie się jednak zwieść wyglądowi. Ten motocykl nie jest małym odpowiednikiem terenowej CRF. Koła mają średnicę 17 cali, skok zawieszenia jest ograniczony, a cała geometria została przygotowana przede wszystkim z myślą o asfalcie. Innymi słowy, “scrambler” określa tutaj przede wszystkim charakter oraz stylistykę. CB250SS powinien poradzić sobie z gorszą drogą czy lekkim szutrem, ale wyprawę w prawdziwy teren zostawiłbym maszynom zaprojektowanym właśnie do tego.

Mały motocykl nie musi już wyglądać jak etap przejściowy

Niedawno przy BMW F 450 R zwracałem uwagę na podobną zmianę. Małe i średnie motocykle coraz rzadziej są projektowane jako coś, co początkujący ma kupić, nauczyć się jeździć i czym prędzej wymienić na “prawdziwą maszynę”. BMW poszło w stronę technologii oraz wyposażenia. Honda CB250SS idzie w zupełnie inną stronę, ale rezultat może być podobny – próbuje stworzyć motocykl, którego nie trzeba usprawiedliwiać małą pojemnością.

Zresztą sama Honda ma już w Europie podobnie nostalgiczne konstrukcje. Polski cennik obejmuje dziś choćby GB350S za 19900 zł oraz bardziej scramblerowego CL500 za 27600 zł. Pomiędzy nimi widać miejsce na lżejszą i zapewne tańszą maszynę pokroju CB250SS, choć oczywiście na tym etapie ani europejskiej premiery, ani tym bardziej polskiej ceny nikt nie potwierdził.

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Premiera w Chinach w 2027 roku wygląda dziś bardzo prawdopodobnie, natomiast globalna kariera tego modelu pozostaje zagadką. Sam nie zdziwiłbym się, gdyby ewentualny europejski wariant dostał większą jednostkę i inną nazwę. Honda już teraz sprzedaje bowiem na naszym rynku motocykle z silnikami o pojemności poniżej pół litra.

Źródła: Honda CL500, Visordown, BikeWale