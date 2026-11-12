Sześć kół, wojskowe rakiety i ani jednego kierowcy. Tak wygląda przyszłość Armii USA

Tak dochodzimy do RCR 6WAP, a więc sześciokołowej platformy 6×6 stworzonej przez RCR Manufacturing Solutions, czyli firmę związaną z zespołem Richard Childress Racing. Tym razem Overland AI pokazała jej autonomiczną wersję, która według producenta pokonała nierówny teren z ciężkim ładunkiem. Chociaż sam przejazd nie wygląda spektakularnie, to jego znaczenie może wykraczać daleko poza jedną nietypową maszynę.

Co NASCAR robi przy wojskowej wyrzutni rakiet?

RCR Manufacturing Solutions nie zajęła się wojskowymi technologiami ledwie wczoraj. Według Lockheed Martin firma dostarcza rozwiązania dla tego sektora od 2014 roku i to wykorzystując doświadczenie ze sportów motorowych. Nie oznacza to oczywiście, że 6WAP jest przerobioną wyścigówką, bo kryje się pod nią platforma do przewozu wyposażenia, dronów i uzbrojenia, którą można dostosować do różnych zadań. W styczniu posłużyła ona za nośnik poczwórnej wyrzutni JAGM, z której Lockheed Martin wystrzelił pocisk pionowo, a w październiku Parker Hannifin pokazał ją z systemem Airwolf przeznaczonym do zwalczania dronów.

Bez asfaltu autonomiczna jazda robi się naprawdę trudna

Overland AI dodała do pojazdu pakiet SPARK i oprogramowanie OverDrive. W skład rozwiązania wchodzą m.in. LiDAR, kamery stereoskopowe, komputer oraz czujniki ruchu. Elektroniczne sterowanie pojazdem pozwala oprogramowaniu przejąć prowadzenie, a według firmy człowiek nadal może odzyskać kontrolę w dowolnym momencie. Cała sztuka nie polega jednak na tym, żeby maszyna po prostu zobaczyła przeszkodę i ją ominęła.

Czytaj też: Wyeliminowali największą słabość dronów wojskowych. Poleci, ostrzela cel i wróci po więcej

Na zwykłej drodze autonomiczny samochód korzysta z oznakowania i stosunkowo przewidywalnego otoczenia. W terenie musi oceniać, czy koła nie ugrzęzną w błocie, czy zbocze nie jest zbyt strome i czy kamień nie uszkodzi podwozia. Kamera wskaże wprawdzie powierzchnię kałuży, ale nie zdradzi od razu, jak głębokie jest błoto. Zachowanie sześciokołowej maszyny zmienia się również wraz z masą ładunku. Dlatego też deklaracje Overland AI o jeździe bez GPS i gotowych map jest tak intrygujące.

Czytaj też: NATO zmilitaryzowało sieć 5G. Czy to przełom współczesnego pola walki?

Producent nie zdradził jednak masy ładunku, długości trasy, miejsca próby ani tego, czy w pobliżu czekał operator bezpieczeństwa, aby w razie potrzeby przejąć kontrolę. Bez tych danych trudno ocenić, jak wymagający był pokaz i tym samym hasło o zamianie “każdego pojazdu” w autonomiczny traktowałbym więc jako cel, do którego dąży firma.

Najważniejsza może być możliwość przerabiania gotowych maszyn

Wcześniej Overland AI instalowała swoje rozwiązania także w platformach General Dynamics SMET, Textron Ripsaw i Polaris RZR. Pisałem o innym podejściu przy systemie AZAK, który zaczyna budowę robota od inteligentnego koła, ale w przypadku tej firmy punktem wyjścia pozostaje gotowy pojazd, a jego nowe możliwości zapewnia przede wszystkim oprogramowanie.

Jeśli więc Amerykanie rzeczywiście dopracują uniwersalny system, który pozwoli stosunkowo łatwo przekształcać istniejące pojazdy w roboty, to mogą osiągnąć coś kluczowego do wojny przyszłości. Zamiast bowiem projektować od podstaw osobny pojazd do transportu zaopatrzenia, rozpoznania czy przewożenia uzbrojenia, wojsko mogłoby wykorzystać istniejące konstrukcje i dostosować je do nowych zadań.

Czytaj też: Dron Bayraktar TB2 nie musi już atakować. Turcy zrobili z niego latający lotniskowiec

Dla każdej armii, która dysponuje wieloma pojazdami różnego typu i nie zamierza ich porzucać. taki kierunek może być korzystniejszy niż zamawianie osobnego robota do każdego zadania. Każde podwozie wymaga jednak dostrojenia systemu i weryfikacji bezpieczeństwa, więc nie zakładałbym automatycznie niższych kosztów. Overland AI wychodzi już jednak poza demonstracje, bo tylko w 2026 roku firma pozyskała 100 mln dolarów finansowania, rozwija własne maszyny ULTRA i IBEX, a wartość kontraktu produkcyjnego dla amerykańskiego wojska wzrosła do około 25 mln dolarów.

Źródła: Defence Blog, Lockheed Martin, Overland AI, DARPA