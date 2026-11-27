Sześciometrowy kontener transportowy wydaje się ostatnią rzeczą, którą można uznać za zaawansowaną broń przyszłości. Jednak ta metalowa skrzynia, którą można przewieźć ciężarówką, pociągiem albo statkiem, a następnie pozostawić w wyznaczonym miejscu, ma w sobie coś wyjątkowego. Jej prostota może bowiem okazać się największą zaletą, bo w przypadku nowoczesnego uzbrojenia samo dostarczenie go w odpowiednie miejsce jest często równie ważne, jak późniejsze wykorzystanie przeciwko przeciwnikowi. Armia USA postanowiła więc sprawdzić, jak daleko mogą posunąć się w automatyzacji tego procesu.

Z kontenera wyjechał robot i wysłał 18 dronów do ataku

12 listopada 2026 roku na poligonie Grafenwöhr w Niemczech Armia USA przeprowadziła demonstrację z użyciem ostrej amunicji, której głównym bohaterem był bezzałogowy pojazd lądowy R3NEGADE. Maszyna wyjechała ze standardowego kontenera transportowego o długości około 6 metrów, a następnie wykorzystała zamontowaną wyrzutnię HIV3 do wysłania w powietrze 18 dronów. Bezzałogowce przeprowadziły później skoordynowany, autonomiczny atak na cel poligonowy.

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Był to element szerszego programu R3ACT (Remote Rapid Response Autonomous Contingency Team), który rozwija koncepcję rozmieszczania modułowych systemów bezzałogowych w kontenerach. W ramach pokazu dron TRV-150 najpierw zrzucił ładunek dymny na cel, po czym do akcji wkroczyła wspomniana grupa bezzałogowców. Żołnierze 173. Brygady Powietrznodesantowej wykonali również oddzielny atak z wykorzystaniem klasycznego drona FPV.

Co jednak najważniejsze, Amerykanie nie ograniczyli się do jednej konfiguracji R3NEGADE. Drugi egzemplarz otrzymał zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia z przeciwpancernym pociskiem Javelin, a na wystawie statycznej znalazł się również bezzałogowiec TRV-400 z rozwijanym systemem przeciwpancernym FIR3FLY. Wszystkie te konstrukcje mają pokazywać, jak różnorodne uzbrojenie można integrować z robotami i wcześniej przygotowanymi systemami kontenerowymi.

Rój dronów robi wrażenie, ale co oznacza jego autonomia?

Sama liczba rzędu 18 dronów nie jest dziś powalająca i dlatego dużo bardziej interesuje mnie deklarowana autonomia całego ataku, choć właśnie tutaj pojawia się istotna niewiadoma. Musimy bowiem rozróżnić drona, który samodzielnie leci do wcześniej wskazanego punktu, od maszyny zdolnej do rozpoznawania celu i korygowania swojego zachowania bez ciągłego kontaktu z operatorem. Jeszcze bardziej zaawansowany jest rzeczywisty rój, w którym poszczególne bezzałogowce wymieniają informacje, dzielą między siebie zadania i dostosowują działania do sytuacji. Podobne rozwiązania analizowałem już przy chińskim algorytmie HG-STR, który ma pozwalać dronom na wspólne interpretowanie sytuacji nawet przy ograniczonej łączności.

Zdjęcie Armii USA autorstwa Sgt. Noe Cork

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Amerykańskie wojsko nie wyjaśnia jednak, jak dokładnie działał system HIV3 podczas demonstracji. Nie wiemy więc, czy poszczególne drony rzeczywiście współpracowały podczas ataku, czy po prostu realizowały wcześniej przygotowane zadania. Brakuje też szczegółów dotyczących odporności na zakłócenia elektroniczne i możliwości atakowania ruchomych celów. Są to fundamentalne kwestie, bo wojna w Ukrainie pokazała, jak bardzo skuteczność bezzałogowców zależy od jakości łączności, nawigacji i zdolności radzenia sobie z przeciwdziałaniem przeciwnika. Dlatego też poligonowego sukcesu nie traktowałbym jeszcze jako dowodu pełnej gotowości bojowej.

Największą zaletą może okazać się kontener, a nie sam rój

W całym eksperymencie najbardziej zainteresowała mnie próba zmiany sposobu rozmieszczania uzbrojenia. Armia mogłaby bowiem wcześniej przygotować kontenery z odpowiednio skonfigurowanymi robotami i dostarczyć je w wybrane lokalizacje, a następnie zdalnie uruchamiać sprzęt wtedy, gdy pojawi się potrzeba przeprowadzenia ataku. Zamiast każdorazowo wysyłać obsługę wyrzutni na wysunięte stanowisko, dowódca zyskiwałby tym samym możliwość wykorzystania wcześniej rozmieszczonych środków bojowych.

Taki kierunek szczególnie interesująco wygląda w kontekście wojny w Ukrainie i sytuacji na wschodniej flance NATO. Zresztą sama Armia USA wiąże demonstrację z inicjatywą Eastern Flank Deterrence Initiative, której celem jest zwiększanie możliwości odstraszania potencjalnego przeciwnika w Europie. Chodzi więc o znacznie więcej niż sprawdzenie, czy robot potrafi wyjechać z kontenera i uruchomić wyrzutnię, ale nie jest to również odosobniony eksperyment. Podobną próbę zwiększenia możliwości bezzałogowych platform lądowych opisywałem przy amerykańskim RCR 6WAP.

Oczywiście kontener nie sprawia, że sprzęt nagle staje się niewidzialny dla przeciwnika. Wymaga transportu, zabezpieczenia, zasilania, sprawnej łączności oraz okresowej obsługi. Amerykanie nie przedstawili również szczegółowych danych dotyczących kosztów, czasu utrzymywania gotowości bojowej ani szybkości przygotowania kolejnego ataku. Trudno więc stwierdzić, czy takie rozwiązanie rzeczywiście okaże się tańsze i bardziej praktyczne od klasycznych mobilnych wyrzutni.

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Mimo tych niewiadomych dostrzegam w całej koncepcji spory potencjał. Największym osiągnięciem Amerykanów może bowiem nie być sam rój dronów, a sposób, w jaki przygotowują go do wykorzystania na polu walki.

Źródła: DEVCOM, Stars and Stripes, DVIDS