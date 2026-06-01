Padnie rozkaz, a reszta zrobi się sama. Chiny pokazały algorytm dla pola bitwy przyszłości

Odkąd piszę o amunicji krążącej i rojach, coraz częściej widzę przesunięcie z samego sprzętu na logikę działania. Kadłub, śmigła, głowica, kamera i łącze radiowe nadal są ważne, ale prawdziwy ciężar zaczyna przechodzić do oprogramowania. Dron ma nie tylko lecieć. Ma rozumieć, po co leci, gdzie jest zagrożenie, co stracił z pola widzenia, czego może się domyślić i kiedy powinien przestać czekać na człowieka. Właśnie dlatego chińskie doniesienia o algorytmie HG-STR są dla mnie mniej opowieścią o “kolejnym zabójczym dronie”, a bardziej sygnałem, że wojna autonomiczna wchodzi w dużo trudniejszy moralnie i technicznie etap.

Chiński algorytm HG-STR nie jest tylko kolejnym autopilotem

Według najnowszych doniesień chiński zespół badawczy opracował algorytm Heterogeneous Graph Spatio-Temporal Reasoning, czyli HG-STR, który ma pozwalać rojom dronów autonomicznie wyszukiwać i zwalczać cele nawet przy zakłóconej łączności oraz ograniczonej widoczności. Praca na ten temat została opublikowana 19 maja 2026 roku w Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, a opisywane wyniki mówią o “100-procentowej skuteczności” w symulowanych warunkach. Już więc tutaj trzeba jednak włączyć hamulec. Wynik z publikacji nie jest bowiem tym samym co powtarzalna skuteczność w błocie, dymie, śniegu, przy uszkodzonych sensorach, fałszywych celach i cywilach przypadkiem znajdujących się w obszarze walki. Mimo tego nie zbywałbym tematu.

Najciekawsze w HG-STR nie jest bowiem samo hasło co do skuteczności. Takie liczby w świecie wojskowej sztucznej inteligencji bywają bowiem częściej nośnikiem emocji niż wiedzy. Istotniejsze jest podejście tego dzieła do pola walki.

Zamiast traktować wszystko jako zwykłe obiekty w danych wejściowych, system ma budować dynamiczny graf sytuacji. Radar nie jest więc po prostu “czymś wykrytym”. Jest węzłem zagrożenia powiązanym z terenem, strefą obrony, źródłami zakłóceń i prawdopodobnym ruchem przeciwnika. Las nie jest zieloną plamą, lecz osłoną. Wzgórze nie jest przeszkodą na mapie, lecz ograniczeniem widoczności. Inne drony w roju nie są samotnymi maszynami, tylko źródłami danych i częścią wspólnego układu decyzyjnego.

W moich oczach jest to więc jak przejście od “dron widzi cel” do “rój rozumuje o sytuacji”, a w tym różnica jest zasadnicza. Klasyczny dron FPV wymaga bowiem człowieka, który prowadzi go do końca. Bardziej zaawansowany bezzałogowiec może sam utrzymywać trasę, wracać po utracie sygnału albo korzystać z zaprogramowanych punktów w zakresie poruszania się. Rój z takim typem rozumowania działa inaczej. Może utracić bezpośredni obraz, ale nadal kontynuować zadanie, bo wcześniejsze obserwacje, ruch celu, ukształtowanie terenu i dane od innych maszyn pozwalają mu przewidzieć wszystko, gdzie należy szukać. Nie jest to jeszcze świadome planowanie w ludzkim sensie, ale jest to wystarczająco blisko wojskowego “domyślania się”, żeby robiło się niewygodnie.

Pole bitwy zaczyna być miejscem bez stabilnego sygnału

W tej historii najważniejszy jest chaos. Dzisiejszy front nie jest bowiem środowiskiem, w którym dron dostaje piękny obraz z kamery, stabilny GPS i czysty kanał komunikacji. Wojna w Ukrainie pokazała coś znacznie bardziej skomplikowanego. Drony są tanie, skuteczne i masowe, ale zarazem podatne na zakłócenia, spoofing, utratę łączności oraz elektroniczną walkę o każdy fragment widma. Zakłócanie GPS, blokowanie komunikacji i lokalne ataki na UAV należą do kluczowych elementów tego konfliktu, a odpowiedzią są m.in. sieci mesh, alternatywne metody łączności i lokalna autonomia.

Tłumaczy to, dlaczego algorytmy takie jak HG-STR są rozwijane. Nie dlatego, że komuś znudził się operator z kontrolerem podłączonym do konkretnego drona, ale dlatego, że operator coraz częściej może zostać całkowicie odcięty od maszyny. Jeśli przeciwnik zagłuszy sygnał, oślepi sensor, wprowadzi fałszywy cel albo przerwie wymianę danych między maszynami, zwykły system zaczyna tracić sens. Autonomia ma być odpowiedzią na ten problem, choć słowo “odpowiedź” nie oznacza automatycznie rozwiązania idealnego.

Podobny kierunek widać przy amerykańskich rojach dronów, gdzie operator nie prowadzi każdej maszyny osobno, lecz działa bardziej jak dowódca misji. Widać go też przy systemach uzbrojenia z autonomią rojową, które mają planować, adaptować się i koordynować działania nawet bez GPS oraz stałej łączności. Chińskie HG-STR wpisuje się w ten sam szerszy trend, choć oczywiście z własnym ciężarem politycznym i wojskowym.

Wojna nie jest laboratorium

Najbardziej medialna część tej historii jest jednocześnie najbardziej podejrzana. “100-procentowa skuteczność” działa na wyobraźnię, ale ja traktuję ją raczej jako opis konkretnego scenariusza testowego niż zapowiedź niezawodnej maszyny bojowej. W symulacji można zdefiniować typy celów, ograniczyć zakres zmiennych, przewidzieć parametry sensorów, dobrać tempo zdarzeń i jasno ustalić, co liczy się jako sukces. Pole walki takich uprzejmości nie oferuje.

Wystarczy kilka problemów naraz. Częściowo zasłonięty pojazd. Wrak podobny do aktywnego celu. Fałszywy emiter. Cywilny samochód jadący podobnym korytarzem. Dron z uszkodzoną kamerą. Zakłócenia, które nie tylko blokują sygnał, ale wprowadzają błędne dane. Warunki pogodowe, przez które model trenowany na czystych obrazach zaczyna gubić szczegóły. Do tego dochodzi przeciwnik, który po pierwszym użyciu systemu zacznie celowo uczyć się jego słabości. Dlatego perfekcyjny wynik w opisanym środowisku nie oznacza perfekcyjnej broni. Oznacza raczej, że ktoś znalazł obiecujący sposób na modelowanie taktycznej niepewności.

Moim zdaniem właśnie tutaj leży najważniejsza granica między technologiczną fascynacją a zdrowym sceptycyzmem. Jeżeli HG-STR rzeczywiście pozwala rojowi lepiej rozumować o relacjach między celami, terenem i własnymi jednostkami, to jest krok w stronę groźniejszej autonomii. Jeśli jednak ktoś przedstawia to jako niemal magiczną maszynę do “wyeliminowania wszystkich”, to warto przypomnieć, że każda sztuczna inteligencja działa w ramach danych, założeń i ograniczeń. Na wojnie zaś ograniczenia rzadko są łaskawe.

Operator nie znika, ale jego rola robi się coraz dziwniejsza

Nie wierzę w prostą wizję, w której człowiek całkowicie znika z całego procesu sterowania dronem. Przynajmniej nie na poziomie politycznych zapewnień, procedur i odpowiedzialności. Dużo bardziej prawdopodobny wydaje mi się model, w którym człowiek zostaje przesunięty wyżej. Nie steruje pojedynczym dronem. Nie wybiera każdego manewru. Nie śledzi każdej klatki obrazu. Zamiast tego wydaje cel misji, zatwierdza ramy działania, a potem system wykonuje resztę w czasie, w którym człowiek nie byłby już w stanie reagować z podobną prędkością. Nie jestem jednak jakimś wizjonerem, bo takie podejście jest już po prostu analizowane.

DARPA od dawna bada podobne kierunki. Program OFFSET zakładał użycie rojów liczących ponad 250 małych systemów bezzałogowych powietrznych i lądowych w złożonym środowisku miejskim, a więc dokładnie takim, w którym operator nie może rozsądnie sterować wszystkim ręcznie. Chodziło o taktyki rojowe, interfejs człowiek-rój i narzędzia pozwalające przekładać intencję dowódcy na działanie wielu maszyn.

Chiny nie są więc samotnym graczem, który nagle skręcił w autonomię. USA, NATO, Rosja, Turcja, Izrael i wielu mniejszych producentów idzie w podobnym kierunku, bo logika pola walki spycha ich w tę samą stronę. Dronów będzie więcej, operatorów nie da się mnożyć w nieskończoność, łączność będzie zakłócana, a czas reakcji stanie się zbyt krótki dla klasycznego modelu sterowania. W takiej sytuacji autonomia przestaje być luksusem. Staje się sposobem na przetrwanie systemu po pierwszym uderzeniu w komunikację.

Rój dronów ma działać jako wspólny organizm, a nie worek maszyn

W prostym ujęciu rój dronów kojarzy się z dużą liczbą maszyn lecących w jednym kierunku, ale to aż za bardzo uproszczone rozumienie tematu. Prawdziwy rój zaczyna się wtedy, gdy pojedyncze jednostki wymieniają informacje, dzielą role, reagują na straty i nie rozpadają się po uszkodzeniu jednego elementu. Jeden dron może rozpoznać cel. Drugi może potwierdzić trasę. Trzeci może sprawdzić obejście. Czwarty może zostać poświęcony, żeby wymusić reakcję obrony. W dobrze zaprojektowanym systemie strata części roju nie kończy misji, tylko zmienia jej kształt.

Jeśli opisy są trafne, HG-STR próbuje dodać do tego warstwę rozumowania przestrzenno-czasowego. Nie chodzi jedynie o “widzę obiekt, klasyfikuję obiekt, atakuję obiekt”. Chodzi o analizę relacji, bo co było widoczne chwilę temu, gdzie mogło się przesunąć, co zasłania widok, które źródło danych jest bardziej wiarygodne, jak zachowanie celu pasuje do terenu i gdzie najpewniej znajduje się obrona. W wersji bojowej taka logika może sprawić, że przeciwnikowi nie wystarczy po prostu ukryć się za przeszkodą lub przerwać sygnał operatora.

Dlatego też patrzę na ten stan rzeczy jak na kolejny etap tej samej przemiany, którą widać przy większych platformach bezzałogowych pełniących rolę węzłów dla innych dronów. Pojedyncza maszyna przestaje bowiem być tylko nośnikiem uzbrojenia. Może być przekaźnikiem, czujnikiem, centrum lokalnej koordynacji albo częścią rozproszonego systemu decyzyjnego. Właśnie w takich miejscach przyszłość zaczyna wyglądać mniej jak pojedynczy superdron, a bardziej jak powietrzna sieć małych, częściowo wymiennych elementów. Tutaj jednak pojawia się trudne pytanie o kontrolę.

Jeśli operator wskazuje cel bezpośrednio, to cała odpowiedzialność jest w miarę czytelna. Jeśli jednak operator wydaje polecenie ogólne, a rój sam wybiera trasę, priorytety, moment ataku i sposób obejścia przeszkód, to cały łańcuch odpowiedzialności zaczyna się rozmywać. Kto zawinił przy błędnej identyfikacji? Operator, który zbyt szeroko określił zadanie? Dowódca, który dopuścił system do użycia? Producent modelu? Zespół od danych treningowych? Państwo, które zaakceptowało większe ryzyko w imię przewagi operacyjnej?

Przyszłość jest już na froncie, tylko jeszcze nierówno rozłożona

W tym wszystkim nie chodzi mi o straszenie chińskim algorytmem jako jedynym przełomem, robiącym z dronów maszynkę do prowadzenia wojny. Chiny pokazały jednak coś, co pasuje do kierunku, w którym zmierza wiele armii. Różnica polega na tym, że HG-STR dobrze zbiera kilka najważniejszych napięć naraz, bo autonomię, roje, zakłócenia, utratę widoczności, wnioskowanie z niepełnych danych i coraz mniejszą rolę bezpośredniego sterowania.

Dawniej marzenie o roju bojowych maszyn wyglądało jak odległa fantazja projektantów wojskowych. Dziś bardziej przypomina problem integracyjny, bo to, jak połączyć tanie platformy, sensowne sensory, odporną komunikację, lokalne modele AI i procedury użycia w coś, co nie rozpadnie się po pierwszym kontakcie z przeciwnikiem. Odpowiedź nie nadejdzie jednego dnia. Będzie składała się z testów, wypadków, udanych ataków, nieudanych wdrożeń i kolejnych iteracji oprogramowania.

Źródła: South China Morning Post, DARPA, CSIS, IEEE