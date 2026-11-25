Skąd te wnioski? Ano stąd, że CD Projekt RED 24 listopada przedstawił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2026 roku i choć 208,2 mln zł przychodów oraz 108,5 mln zł zysku netto świadczą o solidnej kondycji spółki, to z perspektywy gracza znacznie ciekawsze są zmiany w liczebności poszczególnych zespołów deweloperskich. Mówią bowiem same za siebie.

Cyberpunk 2 zyskuje deweloperów, a sieciowy Wiedźmin ich traci

Pod koniec października CD Projekt RED angażował w swoje projekty łącznie 1051 deweloperów, czyli o sześciu więcej niż pod koniec lipca tego samego roku. Nad Wiedźminem 4 pracuje aktualnie 513 osób (spadek z 519), Cyberpunkiem 2 zajmuje się już 199 deweloperów (wzrost ze 184), a nad zupełnie nowym uniwersum Hadar pracują 34 osoby. Zespół odpowiedzialny za projekt Sirius skurczył się z kolei z 84 do zaledwie 60 osób, podczas gdy liczebność zespołów świadczących usługi wspólne (m.in. testowanie gier, motion capture i rozwój technologii) wzrosła ze 196 do 212 osób.

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Oczywiście sama liczebność zespołu nie świadczy jednoznacznie o kondycji produkcji, a Redzi tłumaczą redukcję potrzebami projektu na obecnym etapie rozwoju. Nie możemy też zakładać, że wszyscy deweloperzy z Siriusa przeszli do innych zespołów. Trudno mi jednak ignorować fakt, że mówimy o grze, której koncepcję studio zmieniało już w 2023 roku. Zwłaszcza że po sukcesie GTA VI oczekiwania względem kolejnego Cyberpunka są ogromne, o czym pisałem przy okazji komentarza Igora Sarzyńskiego. Redzi wydali zresztą w samym trzecim kwartale około 177 mln zł na produkcję gier, a dysponują zasobami finansowymi rzędu 1,3 mld zł.

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Osobiście wolałbym zresztą, żeby CD Projekt RED koncentrował swoje zasoby przede wszystkim na tym, w czym rzeczywiście się specjalizuje, czyli rozbudowanych grach RPG dla jednego gracza. Projekt Sirius pozostaje dla mnie największą niewiadomą w portfolio studia, bo o ile rozumiem potencjał wieloosobowego Wiedźmina, to nadal nie wiem, jaką właściwie grę Redzi chcą nam sprzedać. Tym bardziej że od oficjalnej zapowiedzi tego projektu minęły już ponad cztery lata. Co więc oni? Konkurencję dla World of Warcraft robią?

Źródła: CD Projekt RED